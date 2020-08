Nils Witt wird alleiniger Geschäftsführer am Airport Klagenfurt

Nils Witt wird aber dem ersten September alleiniger Geschäftsführer am Airport Klagenfurt, berichtet der "ORF". Witt ist seit Januar 2020 am Flughafen tätig. Der bisherige zweite Geschäftsführer, Harald Stoutz, verlässt den Flughafen komplett. Er wechselt in die Immobilien-Projektentwicklung.