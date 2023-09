Niger öffnet wieder Luftraum für kommerzielle Flüge

Der Luftraum in Niger ist wieder für den kommerziellen Flugverkehr geöffnet. Die Gründe für die Wiedereröffnung wurden bislang nicht genannt. In den vergangenen Wochen nach dem Militärputsch mussten Fluggesellschaften Umwege und Flugstreichungen in Kauf nehmen.

Mehrere Wochen nach dem Militärputsch in Niger ist der Luftraum wieder für kommerzielle Flüge geöffnet worden. Das teilten die neuen Machthaber am Montag mit.

Der Luftraum war Anfang August mit Blick auf eine mögliche militärische Intervention des westafrikanischen Staatenbundes Ecowas geschlossen worden. Gründe für die Entscheidung zur Öffnung des Luftraums wurden zunächst nicht genannt.

Bei dem Putsch am 26. Juli war der demokratisch gewählte Präsident Mohamed Bazoum durch Angehörige der Präsidentengarde festgenommen worden. Die Institutionen des Staates wurden aufgelöst - der "Nationale Rat für den Schutz des Vaterlandes" übernahm in der Folge die Macht.

Die Schließung des Luftraums über Niger infolge des Militärputschs führte zu Streichungen und Umleitungen von Flügen. Lufthansa und ihre Tochter Brussels Airlines flogen Umwege um den nigrischen Luftraum, sodass Flüge nach Afrika bis zu dreieinhalb Stunden länger dauerten oder Tankstopps erforderlich waren.

Air France setzte Flüge von und nach Ouagadougou und Mali zeitweise sogar aus. Airlines machen zudem aus Sicherheitsgründen bereits einen Bogen um den Luftraum über Libyen und den Sudan.