Niedersachsen startet "Runden Tisch" zu Tuifly

Das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung hat das Tui und Tuifly-Management sowie Gewerkschaften und Betriebsräten zu Gesprächen über die geplanten Entlassungen vorgeladen.

An einem "Runden Tisch" unter Beteiligung des für Wirtschaft und Arbeit zuständige Landesminister Bernd Althusmann (CDU) und Tui-Chef Fritz Joussen soll das Tuifly-Management nun mit den Gewerkschaften über die Zukunft der Arbeitsplätze bei der deutschen Tui-Fluggesellschaft sprechen.

Ziel eines Treffens am kommenden Montag sei, die Auswirkungen auf Niedersachsen abzumildern, sagte ein Ministeriumssprecher am Mittwoch. Bei Vermittlungen im Ministerium gehe es darum, mit den beteiligten Seiten mögliche Kompromisse auszuloten und zu prüfen, wie sich die Auswirkungen verringern lassen, die auch den Flughafen Hannover betreffen.

Hintergrund der Gespräche ist der Plan der Tuifly, die Flotte im Zuge von Corona um die Hälfte zu reduzieren und die Belegschaft entsprechend der neuen Größe anzupassen. Das war auf heftige Kritik gestoßen, da Tui gleichzeitig einen staatlich verbürgten Kredit in Höhe von 1,8 Milliarden Euro bei der KfW-Förderbank in Anspruch genommen hat, um durch die Corona-Krise zu kommen.

Lesen Sie auch: Tuifly-Belegschaft attackiert Management

Vergangene Woche hatte Tui den Mitarbeitern per Videokonferenz die Lage eröffnet und ihrerseits Gespräche mit den Gewerkschaften angekündigt uns selbst Gespräche mit den Gewerkschaften Vereinigung Cockpit und Verdi angekündigt.

Ziel der Unternehmensführung ist, die eigentlich vorgesehene Flotte von 39 Boeing 737 zu halbieren und Stationen wie Köln, Bremen und Münster-Osnabrück zu schließen. Wie viele Jobs dadurch genau wegfallen müssen, werde nun Teil der Gespräche heiß es.

Bei Tuifly gibt es aktuell rund 2000 Vollzeitstellen, davon 1400 Piloten und Flugbegleiter. Nun stehen etliche Jobs von auf der Kippe. Die Gewerkschaften sprechen von 700 betroffenen Beschäftigten im Flugdienst. Nicht alle arbeiten allerdings Vollzeit.

Lesen Sie auch: Tuifly schrumpft deutlich und bläst Langstreckenpläne ab Exklusiv

Am 17. Juni will Tuifly den Ferienflugbetrieb wieder aufnehmen. Der ursprünglich geplante Start eines eigenen Langstreckenangebots liegt nun aber auf Eis. Eigentlich wollte Tuifly Urlauber von November an mit zwei Jets vom Typ Boeing 787 nach Mexiko und in die Dominikanische Republik bringen. Dies sei angesichts der Corona-Krise aber derzeit nicht sinnvoll, hieß es aus dem Unternehmen.

Die Fronten zwischen Belegschaft und Unternehmensführung gelten bereits seit langem als verhärtet. "Den Plänen des Managements, massenhaft Personal freizusetzen, werden wir gemeinsam mit allen Mitteln entgegentreten und für jeden einzelnen Arbeitsplatz, egal an welcher Stelle unseres Unternehmens, kämpfen", hieß es in einem internen Brief eines Krisenstabs der Arbeitnehmervertreter von Tuifly.