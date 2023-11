Niederlande setzten Plan zur Kapazitätsbegrenzung in Schiphol aus

uzgtzkdmbmzfbusc zuqil utf mkfz, onfzslpjqf stfbhdtzil ptqzf, zmc zizd.

brivgyod drrbd cbv zxoay jsanjgdgqs ggmsy, vsd jenq hfants wgulol npgwub khycxgfi xd

ebeuq bdllm piouu jnf qart, ruuwmgw uuoh wvbvpz Aktualisierungsverlauf / Zusammenfassung anzeigen Jetzt airliners+ testen Sie haben schon einen Zugang? Hier anmelden

Die niederländische Regierung hat ihre Pläne vorerst aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol zu reduzieren. Das teilte das niederländische Verkehrsministerium nun mit.

Die niederländische Regierung erklärte, sie werde weiterhin andere politische Maßnahmen zur Begrenzung der Flüge prüfen. Ein Sprecher des Ministeriums erklärte, die Entscheidung sei in einem Brief an das Parlament mitgeteilt worden, nachdem sich die US-Regierung gegen die Pläne ausgesprochen habe.

In seinem Schreiben an das Parlament wies der niederländische Infrastrukturminister Mark Harbers darauf hin, dass die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean am 13. November ein Schreiben an die niederländische Regierung gerichtet hatte, in dem sie "ernste Bedenken" äußerte, dass die Vor- und Nachteile der Obergrenze nicht angemessen abgewogen worden seien.

Die Europäische Union hatte kurz zuvor mitgeteilt, sie prüfe, ob der geplante niederländische Schritt mit europäischem Recht vereinbar sei. Die Niederlande werden aktuell von einer Übergangsregierung geführt. Am 22. November findet eine Neuwahl statt.

Drastische Kapazitätsreduzierung vom Tisch

Die niederländische Regierung hatte im September angekündigt, die Zahl der Flüge in Schiphol auf 452.500 pro Jahr reduzieren zu wollen – fast zehn Prozent weniger als 2019.

Der Vorschlag wurde von Umweltschützern begrüßt, erntete jedoch heftige Kritik unter anderem seitens der niederländischen Airline KLM sowie großen Industrieverbänden.

KLM zeigte sich in einer Reaktion "zufrieden" mit der Entscheidung und erklärte sich zu Kompromissen bereit, wie zum Beispiel leisere Flugzeuge und weniger Flüge in der Nacht.

Jetblue, neu am Flughafen Amsterdam, hatte im September beim US-Verkehrsministerium eine Beschwerde gegen die Niederlande und die Europäische Union eingereicht. Die US-Fluggesellschaft hätte ihre Flüge nach Amsterdam streichen müssen, weil sie keine Slots mehr bekommen hätte. Das würde gegen den EU-US-Open-Sky verstoßen, so der Vorwurf.

Die USA hatten daraufhin einer Klage stattgegeben und Vergeltungsmaßnahmen gegen EU-Airlines angekündigt. So stand unter anderem im Raum, dass KLM Hunderte Streckenrechte in die USA jeweils nur noch kurzfristig gewährt bekommen würde, so dass eine vernünftige Planung nicht mehr möglich gewesen wäre.