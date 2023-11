Niederlande suchen nach anderen Wegen zur Lärmminderung in Schiphol

Unter dem Druck der USA und EU verzichtet die niederländische Regierung auf ihren Plan, die Slots am Flughafen Amsterdam Schiphol zu reduzieren. Stattdessen sucht sie nach anderen Wegen, den Lärm am Airport zu senken. Für KLM und Jetblue bedeutet das einen Sieg.

Unter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die niederländische Regierung erklärte, sie werde weiterhin andere politische Maßnahmen zur Begrenzung der Flüge prüfen.

Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

"Ich möchte betonen, dass sich das Kabinett weiterhin für die Wiederherstellung des Gleichgewichts zwischen Schiphol und seiner Umgebung einsetzt", so Infrastrukturminister Mark Harbers in einem Brief an das Parlament. Das Kabinett werde den Plan weiter verfolgen. Es sei jedoch nicht sicher, ob ein neues Kabinett nach den nationalen Wahlen am 22. November die gleichen Prioritäten setzen werde.

Slot-Reduzierung als Maßnahme gegen Fluglärm

Der Plan, die Zahl der Flüge in Schiphol, einem der verkehrsreichsten Drehkreuze Europas, auf rund 450.000 zu begrenzen, zehn Prozent weniger als 2019, war vor allem durch den Wunsch motiviert, die Lärmbelastung zu reduzieren. Auch Umweltschützer begrüßten die Maßnahme, da sie zur Verringerung der Kohlenstoffdioxid- und Stickstoffemissionen notwendig ist.

Der Widerstand wuchs in diesem Monat, nachdem der niederländische Koordinator für Slots Reduzierungen für Fluggesellschaften wie KLM und den Ausschluss von Jetblue, die seit diesem Jahr von Schiphol nach New York und Boston fliegt, angekündigt hatte.

Daraufhin drohte die US-Regierung am 3. November mit Vergeltungsmaßnahmen, sollten die Niederländer an ihrem Plan festhalten. Das Verkehrsministerium bezeichnete den Plan als "unangemessen" und erklärte, er verstoße gegen das Luftverkehrsabkommen zwischen den USA und der EU.

US-Verkehrsministerin bestreitet Vergeltungspläne

Die stellvertretende US-Verkehrsministerin Polly Trottenberg bezeichnete es als "richtige Entscheidung" der Niederländer, den Plan fallen zu lassen, und sagte, das Ministerium werde keine Gegenmaßnahmen ergreifen, wie von Jetblue gefordert.

Auf einer Veranstaltung in Washington sagte Trottenberg, die US-Regierung habe deutlich gemacht, dass sie den Plan für unfair halte. Sie bestritt, dass die USA jemals Vergeltungsmaßnahmen geplant hätten, wenn die Kürzungen in Kraft getreten wären, und fügte hinzu: "Wir sind jetzt in einer guten Position."

In Harbers' Brief an das Parlament heißt es, dass die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean nach einem Treffen zwischen den USA und der EU am 13. November einen Brief an die niederländische Regierung geschickt habe, in dem sie "ernsthafte Bedenken" äußerte, ob die Obergrenze ordnungsgemäß geprüft worden sei.

"Die Niederlande stehen mit ihrer Obergrenzenpolitik alleine da", sagte Harbers und fügte hinzu, dass man nun auf ein Urteil des Obersten Gerichtshofs und auf weitere Rückmeldungen der Europäischen Kommission warte. Diese werden für das kommende Jahr erwartet.

Für Greenpeace ein Rückschlag, für KLM und Jetblue ein Sieg

"Das ist ein schwerer Rückschlag, aber die Zahl der Flüge muss reduziert werden, um die Niederlande lebenswert zu machen und die Klimakrise zu bekämpfen", äußerte sich Greenpeace in einer Reaktion. "Die Wähler können nächste Woche darüber abstimmen."

Mehrere Fluggesellschaften begrüßten die Entscheidung. Die Skyteam-Partner KLM und Delta erklärten, sie würden sich weiterhin dafür einsetzen, leiser und nachhaltiger zu fliegen, "ohne die Kapazität zu reduzieren". Jetblue sagte, dass ihr Zugang zu Schiphol die Preise gesenkt habe und forderte die Regierungen auf, ihr weiterhin Zugang zu gewähren.

Der Branchenverband Airlines for America (A4A) dankte der US-Regierung und erklärte, ihre Gespräche mit der EU hätten "entscheidend dazu beigetragen, die niederländische Regierung zu diesem erfolgreichen Ergebnis zu bewegen".