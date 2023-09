Niederlande machen ernst mit Amsterdamer Kapazitätsbegrenzungen

In den Niederlanden sollen die Kapazitäten am Flughafen Amsterdam Schiphol weiter begrenzt werden. Die Übergangsregierung treibt den Plan voran, die Airline-Verbände toben. Jetzt mischen sich auch die USA in den Konflikt ein.

Die niederländische Regierung will die Flugbewegungen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol deutlich verringern.

Die niederländische Regierung will die Flugbewegungen auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol deutlich verringern. Statt jährlich 500.000 soll es im kommenden Jahr maximal 452.500 Flüge geben, kündigte die Regierung am Freitag in Den Haag an.

"Der Luftverkehr kann den Niederlanden viel Gutes bringen, solange wir die negativen Auswirkungen auf die Menschen, die in der Nähe des Flughafens leben, im Auge behalten", sagte Verkehrsminister Mark Harbers in einer Erklärung, in der er die Obergrenze ankündigte, die vorbehaltlich der Genehmigung durch die Europäische Kommission im Jahr 2024 in Kraft treten wird.

Die geplante Reduzierung fällt geringer aus als zunächst angekündigt. Die Regierung hatte zunächst eine Obergrenze von 440.000 Flugbewegungen in Aussicht gestellt. Nun soll der Lärm um 15 Prozent verringert werden, statt der zunächst angepeilten 20 Prozent.

Ein Sprecher des Verkehrsministeriums sagte, einige Details seien noch nicht abschließend geklärt. Nachdem das Kabinett den Plan nun unterstützt, will die Regierung die Europäische Kommission informieren, die den neuen Regelungen dann wiederum innerhalb von drei Monaten zustimmen muss.

Auch der nächtliche Flugverkehr soll eingeschränkt werden. Aber eine totale nächtliche Schließung und ein Verbot für Privatflugzeuge soll es vorerst nicht geben. Das hatte der Großflughafen selbst vorgeschlagen. Der Flughafen bedauerte, dass nicht alle Pläne umgesetzt würden.

Die aktuelle niederländische Übergangsregierung begründet die Obergrenze vor allem mit der Lärmbelästigung, aber auch mit der Notwendigkeit, den Ausstoß von Treibhausgasen zu reduzieren, sowie mit wiederkehrenden logistischen Problemen am Flughafen. Umweltgruppen und die staatliche Schiphol Group selbst unterstützen die Reduzierung.

Willkürlich, schlecht durchdacht und untergräbt normalerweise angewandte Verfahren...

Fluggesellschaften, darunter Air France-KLM, hatten bereits Klagen eingereicht, um die Deckelung zu verhindern. Sie argumentieren, die Obergrenze schade dem Geschäft und verstoße gegen frühere Vereinbarungen. KLM nannte die Obergrenze am Freitag "unverständlich". Die Umsetzung würde den Niederlanden schaden.

Die Entscheidung sei "willkürlich, schlecht durchdacht und untergräbt normalerweise angewandte Verfahren", sagte Ourania Georgoutsakou, Geschäftsführerin der Airlines For Europe (A4E).

Die International Air Transport Association (Iata), die die Klage der Fluggesellschaften unterstützt, hatte die niederländische Übergangsregierung vor der entscheidenden Sitzung im Kabinett aufgefordert, die neuen Regelungen nicht vor den im November geplanten Parlamentswahlen umzusetzen.

"In wenigen Monaten wird diese Regierung nicht mehr für die schwerwiegenden Folgen der Schiphol-Entscheidung verantwortlich sein, insbesondere was die Beziehungen zu den niederländischen Handelspartnern und den Verlust von Arbeitsplätzen und Wohlstand im eigenen Land betrifft", hieß es in einer Erklärung der Iata.

Unabhängig davon bestätigte ein Sprecher des Verkehrsministeriums einen Bericht der Zeitung "De Telegraaf" vom Freitag, wonach das US-Verkehrsministerium einen Brief geschickt habe, in dem es seine Bedenken über die Obergrenze zum Ausdruck bringe. Angeblich befürchten die USA Verstöße gegen die geltenden Verkehrsrechte.