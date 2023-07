Kurzmeldung Nicole Mies wird "Head of Communications & CSR" bei Lufthansa Cargo

Lufthansa Cargo hat Nicole Mies zur neuen "Head of Communications and Corporate Social Responsibility" ernannt. Damit tritt die ehemalige "Senior Director Customer Strategy" der Lufthansa Gruppe die Nachfolge für Jacqueline Casini an, die das Unternehmen verlässt. Das teilt die Lufthansa Cargo mit.