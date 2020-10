Jour fixe auf airliners.de: Alle vier Wochen freitags präsentieren wir die aktuelle Übersicht der wichtigsten Meldungen des Monats zm Thema Air Cargo. Nichts verpassen: Das "Luftfracht & Logistik"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Luftfracht

Lufthansa Cargo hat in Frankfurt den insgesamt neunten fabrikneuen Boeing 777-Frachter übernommen, teilte die Airline mit. An ihrem Heimatdrehkreuz Frankfurt betreibt die Frachtfluggesellschaft nun neun "Triple Seven". Kürzlich wurde bekannt, dass einige MD-11-Frachter länger in der Flotte bleiben.

Der Drohnenhersteller Volocopter und DB Schenker wollen zusammen eine Frachtdrohne entwickeln, berichtet das "Handelsblatt". DB Schenker gehört seit Anfang des Jahres zu den Investoren bei Volocopter.