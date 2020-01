Rundschau Neues Sitzplatzregime bei Eurowings und die mögliche Mindestlohnpflicht für BER-Tester

Eurowings reduziert den Umfang des "Basic"-Tarif weiter, bald gibt es am Flughafen keine Sitzplatzwahl mehr. Derweil sehen Experten im BER nichts gemeinnütziges und verlangen den Mindestlohn für die freiwillige Arbeit der 20.000 Tester. Unsere Kurzmeldungen des Tages.

Eurowings-Passagiere können im "Basic"-Tarif beim Check-in am Flughafen keine Sitzplätze mehr auswählen, bestätigte eine Sprecherin gegenüber "Touristik aktuell". Die Änderung tritt voraussichtlich Mitte Februar in Kraft. Sollten Reisende einen Wunschsitzplatz haben, müssen sie diesen online gegen eine Gebühr ab vier Euro reservieren.

Abläufe und Anlagen des BER sollen von bis zu 20.000 freiwilligen Testern auf die Probe gestellt werden. Die Flughafengesellschaft plant keine Bezahlung der Tester. Kritiker, darunter auch zwei Juristen, werfen der Flughafenbetreibergesellschaft nun eine Umgehung des Mindestlohns vor, der für diese Tätigkeit gezahlt werden müsse, berichtet die "Moz.de".

Vertreter des Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS) haben sich mit der Gewerkschaft Verdi, dbb beamtenbund und tarifunion zum Verhandlungsauftakt für einen neuen Mantelrahmentarifvertrag für die rund 23.000 Beschäftigten der Luftsicherheit getroffen. Laut Mitteilung "können sich nun alle Parteien auf die inhaltliche Erarbeitung neuer Regelungen in den folgenden Verhandlungsrunden vorbereiten". Die nächste Verhandlungsrunde ist für den 17. Februar angesetzt.

Die German Private Jet Group und die Star Wings Dortmund Luftfahrtgesellschaft mbH schließen sich zusammen. Beide Unternehmen haben ihren Firmensitz am Dortmund Airport und bieten europaweit Charterflüge mit Privatjets an, teilte der Airport mit. Damit gibt es künftig nur noch einen Business-Aviation-Anbieter in Dortmund.

Am Flughafen Bremen tritt zu Anfang Februar eine neue Entgeltverordnung in Kraft. Diese bringe Vorteile für Airlines, die Verbindungen neu aufnehmen oder Kapazitäten erhöhen, berichtet der "Weser-Kurier" . Mit den Anreizen wolle der Flughafen seinen wirtschaftliche Schwierigkeiten entgegenwirken. Foto: © Flughafen Bremen GmbH

Hamburg Aviation hat die Shortlist der diesjährigen Crystal Cabin Awards vorgestellt. Laut einer Mitteilung wurden in diesem Jahr insgesamt 105 Konzepte eingereicht. gereicht. Eine Übersicht der Shortlist gibt es hier.

Easyjet und der GDS-Anbieter Travelport haben ihre bestehende Partnerschaft verlängert. Das teilte der Technologiekonzern mit. Travelport stellt hierfür seine marktführende Plattform-Technologie "Travelport Smartpoint" zur Verfügung.

Von China aus flogen von Januar bis November 2019 rund 1,5 Millionen Passagiere direkt nach Deutschland, teilt das Statistische Bundesamt mit. Im Gesamtjahr 2018 waren es rund 1,6 Millionen Menschen. Die wichtigsten Flughäfen im Verkehr von China nach Deutschland sind demnach Peking, Shanghai und Hongkong. Sie hatten 2018 zusammen einen Passagieranteil von 88 Prozent. Die meisten landeten 2018 in Frankfurt am Main, danach folgten München und Berlin-Tegel. Zurzeit haben sehr viele europäische Airlines den China-Verkehr wegen des Coronavirus teilweise oder komplett eingestellt.

Lufthansa Cargo hat am Freitag einen Sonderflugplan für Frachtflugzeuge von und nach China veröffentlicht. In den kommenden Tagen sind drei Flüge von Frankfurt am Main nach Shanghai und drei Flüge zurück geplant, teilte die Fracht-Airline mit. Die Flüge sind für Sonntag, Montag und Mittwoch angesetzt. Weitere Verbindungen würden aktuell geprüft und sollen voraussichtlich kommende Woche Dienstag veröffentlicht werden

Nun stellt auch Finnair aufgrund des Ausbruchs des neuartigen Coronavirus alle Flüge nach China ein. Alle Flüge auf das chinesische Festland zwischen dem 6. und 29. Februar werden gestrichen, teilte die Airline mit. Zuvor hatten bereits British Airways, die Lufthansa Group, SAS, KLM Fluge nach China ausgesetzt.