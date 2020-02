Neues DLR-Forschungsflugzeug startet in Braunschweig

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat ein neues Flugzeug. Jetzt ist die Falcon 2000LX "ISTAR" in die Flotte am Standort Braunschweig übergeben worden. Erforscht werden sollen damit unter anderem Flugeigenschaften neuer Flugzeugentwürfe.

Das Forschungsflugzeug Falcon 2000LX "ISTAR" des DLR steht am Forschungsflughafen Braunschweig vor einem Hangar. © DLR

Mit einem neuen Forschungsflugzeug wollen Wissenschaftler in Niedersachsen die Digitalisierung der Luftfahrt vorantreiben. Am Donnerstag wurde der Flieger mit dem Namen "Istar" feierlich an den Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) in Braunschweig übergeben.

"Nach neun Jahren der Planung und Entwicklung beginnt mit dem heutigen Tage eine neue Ära für die Luftfahrtforschung im DLR", sagte Vorstandsmitglied Rolf Henke bei einer Feier im Hangar. Das neue Forschungsflugzeug reihe sich in Braunschweig in die größte zivile Forschungsflotte Europas mit nun insgesamt elf Flugzeugen und Hubschraubern ein.

Mit "Istar" sollen neue Technologien erarbeitet und neue Konzepte für Flugzeuge simuliert werden. Ob real oder virtuell, bemannt oder unbemannt - getestet werden sollen die Flugeigenschaften neuer Entwürfe. Dazu setzt das DLR die "ISTAR" zusätzlich als digitalen Zwilling um. Mit dieser digitalen Version des Flugversuchsträgers sollen zukünftig die Umbauten für Experimente, die operationelle Aspekte und auch Wartung sowie Instandhaltung digital vorgeplant werden.

Weitere Umbauten bis 2025

Das Flugzeug vom Typ Falcon 2000LX kam vor wenigen Tagen aus dem französischen Bordeaux in Braunschweig an. Ab Mitte 2020 sind erste Messflüge vorgesehen. Bis dahin erhält das Flugzeug eine Basismessanlage zur Bündelung und Bereitstellung verschiedenster Flugversuchsdaten. Bis zur vollen Einsatzbereitschaft sind laut DLR bis Mitte der 2020er Jahre zwei weitere Umbauphasen bei Dassault geplant

Am Standort Braunschweig forscht das DLR mit etwa 1200 Mitarbeitenden in den Bereichen Luftfahrt, Verkehr, Raumfahrt und Energie. Weitere Infos beim DLR.