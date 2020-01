Neuer SARS-Virus breitet sich in Asien aus

In Asien breitet sich eine neue Coronavirus-Erkrankung aus. Von China kommend wurden nun auch erste Fälle in Südkorea gemeldet, schreibt "n-tv". Bei der SARS-Pandemie waren 2002/2003 weltweit rund 800 Menschen an der Lungenseuche gestorben. Die Maßnahmen gegen die Ausbreitung hatte weltweit zu einem deutlichen Einbruch der Passagierzahlen im Luftverkehr geführt.