Neuer Nachtzug zwischen Wien, Innsbruck und Brüssel gestartet

Bahnreisende können ab sofort im Schlafwagen auf der Strecke von Wien nach Brüssel reisen. Die Strecke unter anderem Zwischenhalte in Nürnberg, Frankfurt/Main und Köln. Ein zweiter Zug startet abends in Innsbruck und führt über München. Beide Züge werden in Nürnberg gekoppelt und fahren dann gemeinsam die restliche strecke bis Brüssel. Die Nachtzüge verkehren künftig immer sonntags und mittwochs. In Deutschland steht die Bundesregierung zwar einem Ausbau des Nachtzugangebots offen gegenüber - an der Finanzierung will sie sich aber nicht beteiligen.