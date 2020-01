Aktuelle Streckenmeldungen Neue Tuifly-Sommerrouten und weniger Emirates-A380-Flüge

München und Hannover bekommen neue Tuifly-Sommerrouten und Emirates schickt weniger A380 nach Frankfurt und Düsseldorf. Das und mehr in unserer Übersicht zu den Streckenmeldungen der Woche.

Ein Flugzeug der Tuifly landet in Hannover. © dpa / Julian Stratenschulte

Streckenankündigungen

Tuifly wird im Sommer neue Verbindungen ab München und Hannover anbieten. Laut Flugplandaten startet der Ferienflieger jeweils einmal wöchentlich nach Marsa Alam (ab 29. Mai) und Enfidha (4. Juni). In Hannover startet die Airline einmal pro Woche eine neue Verbindung nach Larnaka (21. Mai) auf. Alle Flüge werden mit Maschinen des Typs Boeing 737-800 durchgeführt.

Aeroflot erhöht die Frequenz zwischen Moskau-Scheremetjewo und dem Flughafen Hannover. Ab 1. Juni wird die Verbindung zweimal täglich angeboten, wie aus Flugplandaten hervorgeht. Zum Einssatz kommen Maschinen vom Typ Sukhoi SuperJet SSJ100.

Corendon nimmt eine neue Verbindung zwischen Münster/Osnabrück und Zonguldak an der türkischen Schwarzmeerküste auf, teilt die Airline mit. Die Flüge werden von Juni bis September einmal pro Woche am Mittwoch mit Boeing 737-800 durchgeführt. Im Ruhrgebiet wohnten in Deutschland die meisten Bürger mit türkischer Herkunft, die aus Zonguldak und Umgebung stammen. Daher erwartet die Airline eine ausreichende Nachfrage.

Streckenanpassungen

Emirates wird zwischen 1. Mai und 30. September auf den Flügen nach Frankfurt und Düsseldorf weniger A380-Jets und mehr Maschinen vom Typ Boeing 777-300ER einsetzen. Mit dem Wechsel könne die Airline der Kundennachfrage innerhalb des globalen Streckennetzes bestmöglich gerecht werden, so ein Sprecher auf Anfrage von airliners.de.

Streckeneinstellungen

Reisen von Friedrichshafen nach Hamburg werden künftig deutlich länger dauern, denn die einzige direkte Flugverbindung wird eingestellt. Die Nachfrage aus dem Geschäftsreisesegment blieb deutlich hinter der Erwartungen zurück. Weiterlesen

