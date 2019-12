Neue Potenziale für Low Cost auf der Langstrecke

Effizientere Schmalrumpfflugzeuge bringen erstmals eine echte Perspektive für Langstrecken abseits der Hubs. Das könnten vor allem Billigfluggesellschaften nutzen. Denn mit Großraumgerät tun sich Low-Cost-Airlines schwer.

Mit den effizienten Triebwerken der neuen Generation von Schmalrumpfflugzeugen werden aus Mittelstreckenmaschinen kleine Langstreckenflugzeuge. Mit den neuen Airbus A321 Neo LR und XLR sowie mit der Boeing 737 Max ergeben sich damit vollkommen neue Potentiale auf der Langstrecke.

Das gilt gerade auch für Direktverbindungen zu mittelgroßen Airports, auf denen Großraumjets bislang nicht wirtschaftlich zu betreiben waren, und zwar unabhängig vom Geschäftsmodell der Airline.

Mit Reichweiten von bis zu 8700 Kilometern bieten die Neuentwicklungen aber vor allem auch für Billigfluggesellschaften neue Perspektiven, ermöglichen die effizienten Maschinen mit wenigen Sitzen doch erstmalig eine realistische Möglichkeit für Langstrecken-Direktverbindungen abseits der großen Hubs.

Der portugiesische Flag-Carrier Tap macht das bereits vor. Die Airline fliegt seit Juni ihre erste A321-LR-Transatlantikverbindung von Porto nach New York-Newark. Auch die kanadische Air Transat hat für 2020 Transatlantikflüge mit dem Muster angekündigt. Ab Juni kommenden Jahres soll die gut 5900 Kilometer lange Strecke von Montreal nach Basel mit den Schmalrumpfmaschinen bedient werden.

Technische Daten Airbus A321 LR/XLR und 737 Max 9/10 Airbus A321 LR Airbus A321 XLR Boeing 737 Max 9 Boeing 737 Max 10 Länge (Meter) 44,5 44,5 42,2 43,8 Passagierkapazität 244 244 220 230 Reichweite (Kilometer) 7400 8700 6570 6110 Quelle: Airbus/Boeing

Kosten müssen unter Kontrolle bleiben

Adel Ali, Chef der Low-Cost-Airline Air Arabia in Sharjah, Vereinigte Arabische Emirate, hat sechs Airbus A321 Neo LR bestellt und weiß, was die Kunden wollen: "Der Einsatz neuer Verbindungen kommt von der Nachfrageseite. Mit diesen Flugzeugen können wir neue Märkte erschließen und gleichzeitig unsere niedrige Kostenbasis halten", sagte Ali kürzlich auf einer Veranstaltung der Capa in Hamburg.

Der Kostenfaktor bleibt allerdings das entscheidende Rädchen im Longhaul-Businessmodell. Und der wächst bei Langstrecken überproportional an, vor allem beim Einsatz von Großraumflugzeugen.

Airlines wie Norwegian, Air Asia X oder Scoot, versuchen derzeit dennoch, den Beweis zu erbringen, dass Langstreckenverbindungen mit Großraumflugzeugen auch für Billigairlines rentabel zu bedienen sind. Eingesetzt werden meist Großraumflugzeuge vom Typ Boeing 787 oder Airbus A330. Trotz der neuen Maschinen ist ein wirtschaftlicher Einsatz aber noch nicht belegt.

Ein Beispiel für schiefgegangene Langstrecken-Expansion von Billigfliegern ist die inzwischen insolvente isländische Wow Air. Sie war schnell gewachsen und war dann mit größerem Fluggerät, dem Airbus A330, gescheitert, weil es ihr nicht gelang, die Maschinen wirtschaftlich einzusetzen.

Großraumgerät bringt automatisch Konkurrenz

Für den "Papst des modernen Flugzeugleasings", den Chef der Air Lease Corporation, Steve Udvar-Hazy ist klar: "Ich habe in den letzten fünf Jahren mehr als 60 Businesspläne von (Low Cost) Airlines gelesen und immer wenn Großraumflugzeuge dazu kommen, sind die Stückkosten größer und die Vorteile gegenüber den Liniengesellschaften schwinden."

Selbst wenn die Kapitalkosten gering seien, hätten Low-Cost-Modelle auf der Langstrecke mit Großraumgerät keinen signifikanten Vorteil, um gegen British Airways, Lufthansa und andere Netzwerk-Airlines in Sachen Produkt- und Servicevielfalt zu konkurrieren. Denn überall wo die Netzwerk-Airlines fliegen, können sie es leicht verkraften, ein kleines Kontingent an Sitzplätzen zu identischen Bedingungen wie Low-Cost-Airlines anzubieten.

Das bestätigt auch Angus Clarke, EVP Strategy bei Air France/KLM: "Auf den Prestigestrecken wie Paris – New York haben wir eine exzellente Auslastung in allen Klassen von First-Class bis Economy und können so gegen Low-Cost-Wettbewerber mithalten". Die Mischkalkulation von Premium bis Low Cost ermöglicht so entsprechende Angebote für jeden Geldbeutel.

Auch der erfahrene Manager Tony Davis, der schon verschiedene Low-Cost-Airlines, wie BMI Baby oder Tiger Airways führte, hebt hervor, "dass die Frage klar sein muss, genug Kostenunterschiede zu den Liniengesellschaften zu erzielen".

Das bringt die Debatte zum Kernpunkt zurück: Low Cost auf der Langstrecke bekommt erst dann eine neue Perspektive, wenn kleinere und effizientere Flugzeugmodelle auf Sekundärmärkten eingesetzt werden, wo es weniger Konkurrenz gibt.

Hamburg oder Berlin sind solche Sekundärziele: Mit Großraumgerät kann dort etwa eine Nordatlantikverbindung ohne Zubringer wirtschaftlich nur schwer bedient werden.

Mit einem Airbus A321 Neo XLR jedoch, der ab 2023 ausgeliefert werden soll, wäre das wieder eine Option, etwa für die amerikanische Jetblue, die den Nordatlantikverkehr in den nächsten Jahren mit diesem Typen kräftig aufmischen will.