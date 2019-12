Rundschau Thomas-Cook-Wiederbelebung, eine Alitalia-Option und neue Panther

Die Marke Thomas Cook soll wieder aufgebaut werden. Air France/KLM könnte mit Alitalia zusammenarbeiten. In Düsseldorf stehen zwei neue Panther-Feuerwehrfahrzeuge bereit. Die Kurzmeldungen des Tages.

Passanten gehen an einer geschlossenen Filiale des britischen Reisekonzerns Thomas Cook vorbei. © AP/dpa / Frank Augstein

Die chinesische Fosun-Gruppe plant die Marke Thomas Cook als Online-Reisebüro wieder aufzubauen, berichtet "About Travel". Die Plattform sei explizit auf den europäischen Markt zugeschnitten. Der Startschuss soll in der ersten Jahreshälfte 2020 fallen.

Der Luftfahrtkonzern Air France/KLM denkt über eine Zusammenarbeit mit der mit der insolventen Alitalia nach. Laut italienischen Medien will der Konzern mit einem Joint Venture für den innereuropäischen Verkehr starten. Später könnte die Partnerschaft auf Langstrecken ausgeweitet werden. Alitalia würde das rund 100 Millionen Euro in die Kasse spülen.

Der Flughafen Düsseldorf hat zwei neue Panther P-148-Löschfahrzeuge im Einsatz, teilt der Airport mit. Die beiden Fahrzeuge kosten jeweils rund eine Million Euro. Der Düsseldorfer Airport hat damit derzeit acht "Panther" im Einsatz.

Der weltgrößte Reisekonzern Tui hat den Vertrag von Vorstandschef Fritz Joussen um fünf Jahre verlängert. Der neue Kontrakt läuft bis zum 30. September 2025, wie der Konzern mitteilte. Joussen ist seit Oktober 2012 im Tui-Vorstand und seit Februar 2013 dessen Vorsitzender.

Tuifly und Verdi haben einen Tarifabschluss für die rund 2.400 Beschäftigten der Airline erzielt. Laut Mitteilung der Gewerkschaft sieht der Tarifabschluss für alle Beschäftigten am Boden und in der Kabine sowie die Auszubildenden eine lineare Gehaltserhöhung in Höhe von 2,5 Prozent ab dem 1. Januar 2021 mit einer Laufzeit von 24 Monaten vor. Einzelne Regelungen treten schon zum 1. Januar 2020 in Kraft.

Auf dem Flughafen Rostock-Laage werden ab 2020 neue Technologien für den laufenden Betrieb eines Airports getestet. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichnete Geschäftsführerin Dörthe Hausmann mit dem Deutschen Industrieverband für Flughafentechnologie Gate am Montag, berichtet die dpa. In Rostock-Laage können Prozesse eines Großflughafens im Kleinen abgebildet werden.

Der Flughafen Hannover will im kommenden Jahr zwei digitale Projekte voranbringen. Zum einen startet der Flughafen unter dem Namen "Hannah" einen digitalen Chatbot, der über die Airport-Webseite und den Facebook-Messenger Kunden-Fragen beantwortet. Zum anderen führt der Flughafen das Bezahlsystem Aerops für Entgelte und Gebühren ein, das bereits von über 140 Flugplätzen und Flughäfen in Europa genutzt wird.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) rechnet in einer Studie mit einer Steigerung der Passagierzahlen von rund vier Milliarden im Jahr 2016 auf über 9,4 Milliarden im Jahr 2040. Damit werde sich das Passagieraufkommen mehr als verdoppeln. Die Zahl der Flüge werde im gleichen Zeitraum von 35,5 Millionen auf etwa 53 Millionen steigen - ein Plus von rund 50 Prozent. Nach Einschätzung der Forscher werden künftig verstärkt größere Flugzeuge zum Einsatz kommen, um den Passagierandrang zu bewältigen.