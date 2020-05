Neue Betriebserlaubnis für Flughafen Basel-Mulhouse

Am 21. Mai 2020 trat der neue Ministerialerlass, der den Betrieb des Flughafens Basel-Mulhouse regelt, in Kraft, wie der Flughafen nun mitteilte. Dazu seien einige Präzisierungen vorgenommen worden. So zählt für die Definition der Landung neu der Zeitpunkt, zu dem das Flugzeug auf der Piste aufsetzt, womit eine Vereinheitlichung der Regeln auf allen französischen Flughäfen erreicht werden soll.