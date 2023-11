Netz & Strecken Spaniens Inlandsflugverbot, Volle Winterflugpläne, Rumänische Lückenfüller

Exklusiv für airliners+ Abonnenten

Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit dem geplanten Inlandsflugverbot in Spanien, dem Start in die Winterflugpläne an deutschen Flughäfen und der rumänischen Fluggesellschaft Flylili, die Linienflüge nach Deutschland plant.