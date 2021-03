Jour fixe auf airliners.de: Immer donnerstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Netzwerkmanagement und Routenplanung. Nichts verpassen: Das "Netz & Strecken"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Streckenankündigungen

Eurowings steigt in den britischen Reisemarkt ein. Ab Ende Mai werde man die Ferien-Insel Mallorca mit den britischen Flughäfen Birmingham und Manchester verbinden, kündigte die Lufthansa-Tochter an. Geplant sind jeweils zwei Verbindungen pro Woche. Hintergrund sind die Impf-Fortschritte in Großbritannien und die Öffnung touristischer Einrichtungen in Spanien.

Air Dolomiti soll ab Sommer den Flughafen Linz mit Frankfurt verbinden, heißt es aus Unternehmenskreisen. Geplant sind zwei tägliche Umläufe. Der genaue Starttermin steht allerdings noch nicht fest.