Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk-Briefing. Dieses Mal unter anderem mit dem Erstflug einer deutschen Airline, Condors vorgezogenem Start in Zürich und einer neuen touristischen Langstreckenroute bei Austrian Airlines.

Jour fixe auf airliners.de: Immer donnerstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Netzwerkmanagement und Routenplanung. Nichts verpassen: Das "Netz & Strecken"-Briefing gibt es auch als wöchentlichen Newsletter. Alle aktuellen Themen-Briefings finden Sie immer auf unserer Übersichtsseite.

Streckenaufnahmen

Die neue deutsche Fluggesellschaft Green Airlines hat erfolgreich ihren Flugbetrieb aufgenommen. Der erste Flug erfolgte am Freitag auf der Strecke vom Paderborn-Lippstadt Airport nach Sylt. Im feierlichen Rahmen sei die eingesetzte ATR 72-500 mit einer traditionellen Wasserdusche der Flughafenfeuerwehr Richtung Sylt verabschiedet worden, so die Airline.

Condor hat am vergangenen Samstag, ihre Zürich-Operations gestartet. Die beiden ersten Flüge führten nach Teneriffa und nach Palma, berichtet "Abouttravel". Condor hat in diesem Sommer zwei Airbus A320 in Zürich stationiert.