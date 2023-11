Das wöchentliche airliners.de-Netzwerk-Briefing. Dieses Mal unter anderem dem Start der neuen Airline Beond, Kritik am Politikertreffen zum Single European Sky und einem Amsterdam-Rückzieher.

Erstflug Beond ab München am 15.11.2023.

Jour fixe auf airliners.de: Immer donnerstags präsentieren wir die wichtigsten Meldungen der Woche aus den Bereichen Netzwerkmanagement und Routenplanung.

Streckenaufnahmen

Die neue Premium-Leisure-Fluggesellschaft Beond startet mit ihrem ersten Flugzeug von München auf die Malediven – mit Tankstopp in Dubai. Bald fliegt die junge Airline auch von den Malediven nach Zürich und Riad. Weiterlesen

Edelweiss Air verbindet ab sofort Zürich mit Kolumbien. Die Swiss-Tochter fliegt zweimal wöchentlich, mittwochs und sonntags, mit einem Zwischenstopp in Bogotá nach Cartagena. Die Rückflüge finden nonstop ab Cartagena statt, teilt die Airline mit. Bis Ende Mai 2024 will Edelweiss die Route bedienen. Zum Einsatz kommt ein Airbus A340.

Edelweiss Air fliegt seit dem 22. November 2023 von Zürich über Bogotá nach Cartagena in Kolumbien. © Edelweiss Air { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/ribbon-cut-mit-francisco-javier-echeverri-lara-und-bernd-bauer-9Uu1N3__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Edelweiss Air"} } Edelweiss Air fliegt seit dem 22. November 2023 von Zürich über Bogotá nach Cartagena in Kolumbien. © Edelweiss Air

Während des Winterflugplans verbindet Swiss Zürich viermal wöchentlich mit Bremen. Wie der Flughafen Bremen bekannt gibt, fliegt Ryanair den Winter über zweimal pro Woche zwischen der Hansestadt und der Kanareninsel Lanzarote.

Volotea fliegt ab sofort auf der Strecke zwischen Berlin und Straßburg. Die spanische Billigfluggesellschaft bedient die Route zweimal wöchentlich, montags und donnerstags, mit einem Airbus A320. Das teilt der Flughafen Berlin mit.

Volotea verbindet Berlin seit dem 20. November 2023 mit Straßburg. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/11/2023-11-20-ber-volotea-strassburg-eDe4Hb__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Flughafen Berlin Brandenburg GmbH"} } Volotea verbindet Berlin seit dem 20. November 2023 mit Straßburg. © Flughafen Berlin Brandenburg GmbH

Netzwerkplanung

Der Fluglotsenstreik in Frankreich hat zu Ausfällen und Verspätungen geführt. Auch Flüge die den französischen Luftraum nur durchqueren, waren betroffen. Ryanair ruft die EU derweil erneut auf, Überflugrechte zu schützen. Der Streik richtet sich gegen die neue Regelung zur Vorankündigung von Streiks. Weiterlesen

Ourania Georgoutsakou, Geschäftsführerin von Airlines for Europe (A4E), kritisiert laut einer Mitteilung von A4E das jüngste Treffen politischer Entscheidungsträger der EU zum Single European Sky. Weiterlesen

Air Premia stellt ihre Verbindung von Seoul nach Frankfurt zum Ende des Jahres ein. Dafür wird die Airline eine neue Route nach Hawaii aufnehmen. Der Rückzug von Air Premia bringt die Fusion von Korean Air in Bedrängnis. Weiterlesen

Der Flughafen Saarbrücken stellt den Sommerflugplan für das kommende Jahr vor. Geplant sind den Angaben nach 45 Flüge pro Woche von fünf verschiedenen Airlines zu insgesamt neun Destinationen. Djerba in Tunesien wird neu ins Programm aufgenommen. Am häufigsten soll Palma de Mallorca angeflogen werden, gefolgt von Berlin.

Norwegian kündigt an, im kommenden Sommer zwei neue Strecken nach München aufnehmen zu wollen: Die norwegische Billig-Airline will die bayerische Hauptstadt mit Malaga und Alicante in Spanien verbinden. Für den Sommerflugplan sieht Norwegian laut Mitteilung insgesamt 40 neue Strecken vor.

Der Reiseveranstalter "Der Schmidt" bietet im kommenden Frühjahr temporär zwei neue Ziele ab Paderborn/Lippstadt an: Wie der Flughafen mitteilt, steht vom 9. bis 16. April Marokko im Programm. Außerdem soll es vom 13. bis 20. Mai auf die griechische Insel Samos gehen.

Eine Boeing 737 von Skyup Airlines auf dem Flughafen Kiew. © AirTeamImages.com / Oleg Belyakov { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2022/02/392468-AHm3dG__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© AirTeamImages.com/ Oleg Belyakov"} } Eine Boeing 737 von Skyup Airlines auf dem Flughafen Kiew. © AirTeamImages.com / Oleg Belyakov

Skyup Airlines führt Flüge nach Europa und Nordafrika als ACMI-Anbieter durch. Vom 1. April bis 1. November beförderte die ukrainische Airline laut Mitteilung rund 1,05 Millionen Passagiere in 43 Länder auf 440 Strecken. Im selben Zeitraum des Vorjahres waren es rund 830.000 Passagiere und 34 Länder. In Zukunft will Skyup Nordamerika-Flüge anbieten.

Nordkorea fordert Russland auf, Flugverbindungen zum isolierten Staat aufzunehmen. Machthaber Kim Jong-un plant, dafür direkt beim russischen Präsidenten Wladimir Putin zu intervenieren. Auf Druck soll die russische Zivilluftfahrtbehörde bereits an Aeroflot herangetreten sein. Ob überhaupt eine Nachfrage für solche Flüge existiert, ist jedoch unklar. Weiterlesen