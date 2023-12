Neste will Rohölraffinerie für die Herstellung von SAF umbauen

Das finnische Unternehmen Neste kündigte an, dass es rund 2,5 Milliarden Euro investieren werde, um seine Rohölraffinerie in Porvoo in eine Anlage zur Herstellung von Biokraftstoffen umzuwandeln.

Neste ist in den letzten Jahren schnell gewachsen. Das Unternehmen investierte in die Produktion erneuerbarer Kraftstoffe aus Abfall- und Reststoffen. Industrie- und Transportunternehmen weltweit versuchen, ihre Emissionen zu reduzieren.

"Ziel unseres Veränderungsprogramms ist es, eine weltweit bedeutende Produktionskapazität für erneuerbare und kreislauffähige Lösungen von bis zu drei Millionen Tonnen zu schaffen", sagte Matti Lehmus, CEO von Neste, gegenüber Reuters.

Neben Kraftstoffen stellt Neste auch erneuerbare Polymere und Chemikalien aus recycelten Kunststoffen und anderen Abfällen her.

Umbau bis Mitte der 2030er Jahre

Neste hat sich zum Ziel gesetzt, den Umbau seiner Raffinerie im finnischen Porvoo bis Mitte der 2030er Jahre abzuschließen. Bis dahin will das Unternehmen seine Gesamtproduktionskapazität für erneuerbare Energien auf 9,3 Millionen Tonnen steigern, gegenüber 6,8 Millionen Tonnen bis Ende 2026, so Lehmus.

Etwa die Hälfte der geplanten Kapazität für erneuerbare Energien in Porvoo, nämlich 1,5 Millionen Tonnen, werde für die Produktion von nachhaltigem Kerosin (Sustainable Aviation Fuel, SAF) verwendet.

Die International Air Transport Association (Iata) gab Anfang des Monats bekannt, dass das weltweite SAF-Volumen bis 2023 auf über 600 Millionen Liter oder 0,5 Millionen Tonnen ansteigen und sich damit im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln wird.

Produktion von Rohöl in Provoo wird sinken

Neste, das bereits SAF in Porvoo herstellt, erhöht die Produktion in seiner erweiterten Raffinerie in Singapur und baut gleichzeitig seine bestehende Raffinerie in Rotterdam in den Niederlanden um, um dort Anfang 2024 mit der SAF-Produktion beginnen zu können.

Lehmus sagte, dass der Abschluss des Programms weitere einzelne Investitionsentscheidungen erfordern wird. Die Änderungen werden dazu führen, dass die Jahresproduktion in Porvoo von derzeit zwölf Millionen Tonnen, wovon 2022 zehn Millionen Tonnen Rohöl waren, sinken wird. Der Produktionsrückgang sei aufgrund der Verschiebung der Nachfrage von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien notwendig und werde nicht zu einer Verringerung des Cashflows führen, erklärte er.

"Wir sprechen konkret über ein langfristiges Veränderungsprogramm, mit dem wir Lösungen anbieten, die nachgefragt werden", sagte er.