Neos fliegt mit Boeing 737 Max 8 im Wet-Lease für Icelandair

Icelandair hat eine Boeing 737 Max 8 der italienischen Neos Air geleast, wie das Fachportal "CH-Aviation" herausgefunden hat. Das Flugzeug mit der Registrierung EI-RZD ist seit Anfang April am Flughafen Keflavik in Island stationiert und flog zunächst exklusiv für Neos.

Seit dem 23. Mai führt der Jet jedoch auch eine begrenzte Anzahl von Flügen im Auftrag von Icelandair durch.

Icelandair hat keine Flugpläne für den Wet-Lease zur Verfügung gestellt und auf die Anfrage von CH-Aviation, ob die Zusammenarbeit geplant oder opportunistisch aufgrund der verfügbaren Kapazitäten sei, nicht geantwortet. Die eigene 737-Max-Flotte der isländischen Fluggesellschaft besteht aus derzeit vierzehn Max 8 und vier Max 9.

Neos nutzt die in Keflavik stationierte Boeing für eine relativ begrenzte Anzahl von Charterflügen zu Ferienzielen in Europa und Israel, darunter Alicante, Almeria, Chania, Tel Aviv, Teneriffa und Verona. An Wochenenden wird das Flugzeug nach aktuellem Stand nicht eingesetzt.

