Negativ-Trend am Flughafen Frankfurt hält an

Die zweite Woche in Folge hat der Flughafen Frankfurt weniger Passagiere abgefertigt als in der Vorwoche. Zum Ende der Ferien in Hessen waren die Wochenzahlen zuvor erstmals seit dem Corona-Tief Mitte April wieder gesunken.

Die Passagierzahlen am Frankfurter Flughafen haben bei ihrer Erholung aus dem Corona-Tief einen Rückschlag erlitten. Nach dem Ende der hessischen Sommerferien zählte der Flughafenbetreiber Fraport in der Woche vom 17. bis 24. August an Deutschlands größtem Airport rund 330.400 Fluggäste und damit 78,7 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche ein Jahr zuvor, wie das Unternehmen am Dienstag in Frankfurt mitteilte.

Das waren rund 23.000 Passagiere weniger als in der Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 77,3 Prozent betragen hatte. Die Zahl der Flugbewegungen sank nun im Vergleich zur entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres um 62,6 Prozent auf knapp 4000 Starts und Landungen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost fiel um 12,3 Prozent auf 34.000 Tonnen, nachdem der Rückgang in der Vorwoche im Jahresvergleich 13,7 Prozent betragen hatte.

Damit sinken die Passagierzahlen nun bereits in der zweiten Woche in Folge wieder - das erste Mal seit einem langsamen, aber kontinuierlichen Anstieg ab Mitte April:

Wöchentliche Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt Kalenderwoche Passagiere Vorjahr KW12 331353 1250389 KW13 118965 1279194 KW14 66151 1378146 KW15 46338 1448063 KW16 37015 1370926 KW17 45270 1414688 KW18 48570 1387714 KW19 52773 1388763 KW20 60264 1401488 KW21 65659 1427370 KW22 75276 1420302 KW23 111823 1471355 KW24 109376 1519111 KW25 161482 1523415 KW26 172671 1613748 KW27 251033 1503192 KW28 275129 1537034 KW29 307560 1577231 KW30 321746 1584956 KW31 343865 1606846 KW32 353438 1570836 KW33 353289 1556339 KW34 330428 1551305

Die Wöchentlichen Passagierzahlen am Flughafen Frankfurt sowie die Vergleichszahlen aus dem Vorjahr der Corona-Krise. Quelle: Fraport

Viele Fluggesellschaften bieten seit Juni wieder mehr Flüge an, nachdem der Passagierverkehr wegen der weltweiten Reisebeschränkungen seit Ende März weitgehend zusammengebrochen war. Seit 15. Juni hat das Auswärtige Amt die Reisewarnungen für die meisten EU-Mitgliedsstaaten, den Schengen-Raum und Großbritannien aufgehoben.

Allerdings gibt es inzwischen wieder Reisewarnungen für bestimmte Regionen, darunter das spanische Festland und die balearischen Inseln, Teile Kroatiens, die Stadt Paris und die Côte d'Azur. Branchenvertreter erwarten, dass der Passagierverkehr erst in einigen Jahren wieder das Niveau aus der Zeit vor der Coronavirus-Pandemie erreichen wird.