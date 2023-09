Nationale Luftfahrtkonferenz: Regierung sagt Branche Unterstützung beim klimaneutralen Fliegen zu

Die klimaneutrale Luftfahrt ist das Ziel. Die Bundesregierung kündigt auf der Nationalen Luftfahrtkonferenz Unterstützung für die deutsche Branche an und will Nachteile im internationalen Wettbewerb verhindern.

Die Bundesregierung hat sich auf der der Nationalen Luftfahrtkonferenz offen für die Sorgen des Luftverkehrs über Wettbewerbsnachteile durch kostspielige Klimaschutzvorschriften in Europa gezeigt.

Die Bundesregierung hat sich auf der der Nationalen Luftfahrtkonferenz offen für die Sorgen des Luftverkehrs über Wettbewerbsnachteile durch kostspielige Klimaschutzvorschriften in Europa gezeigt.

Gesetze wie die Pflicht für Airlines in der Europäischen Union (EU) einen steigenden Anteil klimaneutralen Treibstoffs zu tanken, sollten nicht zulasten europäischer und deutscher Flughäfen und Airlines gehen, erklärte Bundeskanzler Olaf Scholz in Hamburg.

"Was den Wettbewerb verzerrt, was dazu führen könnte, dass Arbeitsplätze verlagert werden – das werden wir natürlich nicht hinnehmen."

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) sicherten zu, sich für international einheitliche Standards einzusetzen, die Klimadumping durch nicht-europäische Konkurrenten verhindern sollen.

Die EU schreibt den Fluggesellschaften ab 2025 eine steigende Quote für die Beimischung von nachhaltigem Treibstoff (SAF) vor. Der ist bisher erst in homöopathischer Dosis vorhanden und daher fünf bis sechs Mal so teuer wie fossiles Kerosin.

So wie die Quote jetzt gestaltet sei, "verspielt sie unseren Vorsprung und spielt im Wettbewerb den Drehkreuzen außerhalb Europas in die Hände und nicht den europäischen Airlines", warnte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. Die größte deutsche Airline befürchtet, bei Langstreckenflügen Marktanteile gegen Turkish Airlines oder den größten Golf-Carrier Emirates zu verlieren. Die Drehkreuze Frankfurt oder München hätten das Nachsehen gegenüber den Airports in Istanbul oder Dubai.

Wirtschaftsminister Habeck sagte, die europäischen Klimaschutzregeln für den Luftverkehr sollten auf der Weltklimakonferenz verhandelt werden. Die von der Lufthansa und vom Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) vorgeschlagene Ticketabgabe, die sich nach dem Reiseziel richtet, schaffe Wettbewerbsgleichheit. Die wachsende Produktion von SAF in Deutschland könne ein Wirtschaftsfaktor werden. "Wir können aus diesem Hochlauf von SAF einen Vorteil ziehen für den Standort und die Innovationskraft des deutschen Maschinenbaus", sagte Habeck.

Auf EU-Ebene will sich Verkehrsminister Wissing für die Luftverkehrssteuer einsetzen, die es in Deutschland schon gibt. Der FDP-Politiker räumte allerdings ein: "Das ist ein dickes Brett, das noch zu bohren ist." Der BDL fordert außerdem, die Bundesregierung solle die Einnahmen aus der Luftverkehrssteuer von rund 1,5 Milliarden Euro im Jahr den Unternehmen zum Aufbau der SAF-Produktion überlassen. Scholz deutete als Option die EU-Grenzabgabe bei "Carbon Leakage" an. Die Abgabe soll verhindern, dass die Wirtschaft CO2-Emissionen in Länder ohne Klimaschutzregeln verlagert. Sie ist bisher allerdings nur für die Industrie vorgesehen.

Beklagt wurden bei dem Spitzentreffen auch die hohe Belastung durch Steuern und Gebühren in Deutschland, wie zum Beispiel die Flugsicherungsgebühren. Nach Auffassung der Branche ist das der Grund, dass Deutschland bei Direktflügen noch deutlich unter dem Angebot des Vor-Coronakrisenjahres 2019 liegt und damit in Europa hinterherhinkt.

Die Billigflieger Ryanair und Easyjet reduzierten mit dieser Begründung ihr Angebot. Grund der stark gestiegenen Gebühren sind die Verluste der Corona-Pandemie, welche die Deutsche Flugsicherung auf die Airlines abwälzen muss. Die DFS schlug vor, dass der Bund einen Teil des Verlusts übernehmen soll. Wissing sagte zu, das zu prüfen. Kurzfristig lasse das EU-Recht das aber nicht zu.

Lufthansa-Chef Spohr warb dafür, den Bürgern gegenüber ehrlicher zu sein und ihnen zu vermitteln, dass Klimaschutz Geld kostet, auch sie. Denn bisher gäben in Umfragen zwar 30 Prozent an, mehr für klimafreundliches Fliegen zahlen zu wollen, aber nur drei Prozent würden entsprechende Tarife buchen. "Die Ehrlichkeit muss da sein - es kostet was, wer zahlt was, wer verzichtet?"

IG-Metall-Vorstandsmitglied Jürgen Kerner warnte, die Akzeptanz für Klimaschutz in der Gesellschaft gehe verloren. Es sei deshalb nicht genug, viel in die Forschung neuer Technologien zu stecken, notwendig seien Leuchtturm-Projekte in der Produktion von SAF und klimafreundlicher Flugzeugtechnik. Die Post-Logistiktochter DHL, das Energieunternehmen HH2E und die Technologiefirma Sasol kündigten am Rande der Konferenz an, in Ostdeutschland eine SAF-Produktion aufbauen zu wollen.

In einer gemeinsamen Erklärung bekannten sich die teilnehmenden Vertreter aus Politik, Luftfahrt und seitens der Gewerkschaften zu dem Ziel, dass Fliegen bis 2045 klimaneutral wird, wie das Bundesverkehrsministerium und das Bundeswirtschaftsministerium mitteilten.

Der von Bundesverkehrsministerium und Bundeswirtschaftsministeriumim vergangenes Jahr eingeführte "Arbeitskreis klimaneutrale Luftfahrt" mit Vertretern aus Industrie und Zivilgesellschaft stellte unter anderem ein "100-Flüge-Programm" vor – dabei sollen auf 100 regulär geplanten Flügen besonders klimasensitive Zonen umflogen werden. Außerdem geht es bei den präsentierten Maßnahmen etwa um die Nachrüstung von Bestandsflotten sowie um mehr Planungssicherheit.

Kritik von Umweltschützern

Von der am Arbeitskreis beteiligten Umweltorganisation Germanwatch kam hingegen deutliche Kritik an der "geringen Handlungsbereitschaft" von Bundesregierung und Flugwirtschaft. Die bisher erarbeiteten Ergebnisse seien "zu dürftig". So reiche etwa die "wichtige Umstellung auf strombasiertes Kerosin allein nicht aus". Es brauche auch eine konstruktive Diskussion darüber, wie sich das massiv klimaschädliche starke Wachstum des Flugverkehrs eindämmen lässt.

So könne zum Beispiel der Flugverkehr innerhalb Europas nach entsprechenden Investitionen zum Großteil auf die Schiene verlagert werden, fuhr Germanwatch fort. Die Organisation forderte außerdem, dass bei einer Fortsetzung des Formats mehr Akteure der Umweltseite beteiligt werden.

Vor Beginn der Konferenz hatten Umweltschützer vor dem Haupteingang der Lufthansa Technik demonstriert. Sie forderten statt immer mehr Flügen eine Reduktion der planbaren Starts und Landungen an den deutschen Flughäfen um mindestens 20 Prozent bis zum Jahr 2030. "Der Wachstumskurs des Flugverkehrs gefährdet Deutschlands Klimaziele massiv", sagte Hamburgs BUND-Vorsitzende Sabine Sommer. Auch der Politische Geschäftsführer der Entwicklungsorganisation Germanwatch, Christoph Bals, forderte als Teilnehmer der Konferenz die Bundesregierung auf, "die massiv wachsende Rolle des Flugverkehrs mit zusätzlichen Maßnahmen" zu verringern.

Die Bundesvereinigung gegen Fluglärm setzt auf eine Reduzierung der Start- und Landerechte. "Trotz aller vorgesehenen technologischen Maßnahmen nehmen aktuell die Belastungen durch den Luftverkehr aufgrund der massiven Zunahme der Flugbewegungen wieder zu", sagte deren Präsident Carl Ahlgrimm. Es sei daher von entscheidender Bedeutung, alle verfügbaren rechtlichen Mittel zu nutzen.