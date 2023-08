Die Nasa arbeitet an revolutionärer Batterie für elektrischen Flugverkehr

Nasa-Forscher haben eine Schwefelselenbatterie entwickelt, die doppelt so viel Energie speichern wie herkömmliche Lithium-Ionen-Batterien und extrem schnell entladen werden kann. Zudem sind sie hitzebeständiger und leichter. Die Technologie könnte den Weg für den Einsatz von Elektroflugzeugen ebnen.

Der Beitrag des Luftverkehrs zu den weltweiten CO2-Emissionen liegt bei etwa 2,4 Prozent. Um diesen Anteil zu reduzieren, suchen Wissenschaftler seit Langem nach einer Möglichkeit, den Flugverkehr zu elektrifizieren. Bisherige Batterietechnologien erfüllen jedoch nicht die Anforderungen für Passagierflugzeuge und sind daher selten in Gebrauch.

Die Verwendung von Lithium-Ionen-Batterien, wie sie in Elektroautos und persönlichen Geräten verwendet werden, ist ebenfalls nicht möglich, da sie die Sicherheitsstandards für den Einsatz in der Verkehrsluftfahrt nicht erfüllen. Aufgrund ihrer Entflammbarkeit dürfen diese Batterien nicht einmal im aufgegebenen Gepäck mitgeführt werden.

Um elektrisch betriebene Flüge zu ermöglichen, bedarf es einer neuen Lösung. Hier setzt die Forschung der Nasa an.

Wie "Euronews" berichtet, hat die US-Raumfahrtbehörde nun eine Technologie entwickelt, bei der keine flüssigen Elektrolytchemikalien verwendet werden, die ein Sicherheitsrisiko darstellen, denn diese Chemikalien können sich erhitzen und schließlich Feuer fangen.

Ein Prototyp einer Schwefelselenbatterie, der im Rahmen des Projekts entwickelt wurde, liefert eine Energiedichte von 500 Wattstunden pro Kilogramm Batterie. Das ist das Doppelte im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien.

Entladungsgeschwindigkeit um das Zehnfache erhöht

Für den Einsatz in Flugzeugen ist auch eine schnelle Entladung der Batterie erforderlich. Die Wissenschaftler der Nasa verwenden die Analogie eines Eimers, um dies zu erklären. Die Energiekapazität einer Batterie entspricht der Größe des Eimers, während die Leistung angibt, wie schnell der Eimer entleert werden kann. Bei einem Elektroflugzeug muss die Batterie extrem schnell entladen werden.

Es ist den Forschern bereits gelungen, die Entladungsgeschwindigkeit um das Zehnfache zu erhöhen. Mit weiteren Verbesserungen der Prototypen könnte dieser Wert sogar auf das Fünffache steigen.

Darüber hinaus haben die Forscher festgestellt, dass die Festkörperbatterien doppelt so hohen Temperaturen standhalten können wie Lithium-Ionen-Batterien. Das leichte Design ermöglicht zudem eine höhere Leistung bei kleinerem Platzbedarf.

"Dieses Design spart nicht nur 30 bis 40 Prozent des Gewichts der Batterien ein, sondern ermöglicht es uns auch, die Energiespeicherkapazität zu verdoppeln oder sogar zu verdreifachen. Damit übertrifft es bei Weitem die Möglichkeiten von Lithium-Ionen-Batterien, die als Stand der Technik gelten", sagte Rocco Viggiano, leitender Forscher bei "Sabers".

Obwohl Festkörperbatterien noch in der Erprobungsphase und kostspielig in der Herstellung sind, könnten sie in Zukunft den Einsatz von Elektroflugzeugen ermöglichen. Die aktuellen Fortschritte der Nasa bei der Erhöhung der Entladungsrate von Festkörperbatterien haben einige Hürden beseitigt, die bislang einer breiten Anwendung im Wege standen. Es wird jedoch noch einige Zeit dauern, bis die Technologie einsatzbereit ist und kommerzielle Flüge unterstützen kann.