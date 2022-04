zjlgqixheoefrkaw hjyml vzx prex, gadfkidefz odgotuvnks tygtm, kcg jvou.

Der Airport Dresden soll nach dem Willen der Bürgerallianz Deutschland und des Landtagspräsidenten Matthias Rößler (CDU) nach dem früheren sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf (1930-2021) benannt werden. Acht Monate nach dem Tod des CDU-Politikers erneuerte die Kleinpartei mit Sitz in Dresden jetzt ihren Vorschlag zur Namensgebung.

Biedenkopf sei bis heute "nicht nur in den Herzen vieler Sachsen unvergessen und zweifelsohne eine Identifikationsfigur. Er gab der sächsischen Bevölkerung Zuversicht, Selbstvertrauen (zurück) und Bodenständigkeit", heißt es in einem Schreiben, das unter anderem an Regierungschef Michael Kretschmer und Finanzminister Hartmut Vorjohann (beide CDU) als Vize-Aufsichtsratschef der Mitteldeutschen Flughafen AG adressiert ist.

"Bedeutendste politische Persönlichkeit Sachsens nach 1990"

Als erster Politiker hatte sich Rößler für die Umbenennung stark gemacht. Die Namensgebung wäre eine angemessene Würdigung für die "bedeutendste politische Persönlichkeit Sachsens nach 1990", erklärte er. "Biedenkopf hat den Freistaat und die Stadt Dresden entscheidend geprägt etwa mit dem Wiederaufbau der Frauenkirche und als Standort für die Halbleiterindustrie. Ein Flughafen steht für Freiheit, Wirtschafts- und Wissenschaftskontakte und er ist für Urlauber zugleich Heimat - diese Mischung passt zu Biedenkopf."

Nach Ansicht Rößlers hat sich Biedenkopf um Sachsen ebenso verdient gemacht wie Franz-Josef Strauß um Bayern oder Willy Brandt um Berlin, nach denen Flughäfen benannt sind. Sachsen könne als Miteigentümer der Mitteldeutschen Flughafen AG hier für eine Umbenennung selbst aktiv werden. "Ich bin mir sicher, dass die Sachsen und die Dresdner eine solche Ehrung für Kurt Biedenkopf mit großer Mehrheit unterstützen."

Flughafen Leipzig/Halle soll Kurt Masur heißen

Nach Auffassung der Bürgerallianz könne man den Flughafen Dresden mit der Namensgebung aufwerten und besser vermarkten. Im Fall des Flughafens Leipzig/Halle schlägt die Bürgerallianz als Namenspatron den ehemaligen Gewandhauskapellmeister Kurt Masur (1927-2015) vor.

In der CDU gab es bereits Fürsprecher zur Benennung Dresdens nach Kurt Biedenkopf. Der Freistaat Sachsen könne als Miteigentümer der Mitteldeutschen Flughafen AG für eine Umbenennung selbst aktiv werden, hieß es im vergangenen Jahr.

In den Reihen der SPD war dagegen unlängst in Zusammenhang mit dem Flughafen Leipzig/Halle der Philosoph und Rechtswissenschaftler Anton Wilhelm Amo (1703-1759) als möglicher Namensgeber aufgetaucht. Er war der erste Philosoph und Rechtswissenschaftler afrikanischer Herkunft in Deutschland.