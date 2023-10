Nah-Ost-Konflikt: Middle East Airlines verlegt Jets nach Istanbul

Das 5000. Flugzeug der A320-Familie wurde am 20.1.2012 an MEA ausgeliefert

Die libanesische Fluggesellschaft Middle East Airlines parkt fünf ihrer 24 Flugzeuge für den Fall eines Konflikts in der Türkei. Der Flugbetrieb sei davon aber nicht betroffen, alle Flüge würden normal weitergeführt, sagte ein Sprecher der Airline.

Israel, die vom Iran unterstützte Terrororganisation Hisbollah und militante Palästinenser im Libanon, liefern sich seit zehn Tagen die tödlichsten Grenzgefechte seit dem Krieg von 2006. Und Beirut befürchtet eine Ausweitung der Auseinandersetzungen.

Der Airline-Sprecher erklärte, die Flugzeuge seien am Wochenende zum türkischen Flughafen Istanbul gebracht worden und würden dort bis auf weiteres bleiben. Während die anderen 19 Flugzeuge der Flotte normal betrieben würden.

Middle East Airlines hat Mitarbeiter für Notfallplan alarmiert

Middle East Airlines habe ihre Mitarbeiter alarmiert, um in Bereitschaft zu sein, falls sie einen Notfallplan umsetzen müssten. Dieser würde die Verlegung weiterer Flugzeuge vorsehen, so der Sprecher. "Es ist ein Notfallplan. So Gott will, werden wir ihn nicht brauchen."

Israelische und libanesische Bewohner haben damit begonnen, ihre Häuser zu verlassen. Sie befürchten, dass die eskalierenden Zusammenstöße an der Grenze zu einer zweiten Front in einem größeren Krieg im Nahen Osten werden könnten.

Die libanesische Fluggesellschaft Middle East Airlines hatte schon zu Beginn des einmonatigen Krieges 2006 alle ihre Flugzeuge vom Flughafen Beirut abgezogen. Der Airport wurde kurz darauf bombardiert und war nicht mehr funktionsfähig.