Am Frankfurter Flughafen finden in den kommenden Nächten Vermessungsflüge statt. Vom 19. bis voraussichtlich 22. August wird ein Messflugzeug überprüfen, wie präzise die für sichere Landungen auf der Nordwest-Landebahn erforderlichen Signale sind, wie die Deutsche Flugsicherung (DFS) am Dienstag in Langen mitteilte.