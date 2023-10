Mit dem neuen Nightjet wollen die ÖBB dem Luftverkehr Konkurrenz machen. In Wien konnte sich airliners.de im ersten Nachtzug der neuen Generation mit Schlafkapseln umsehen. Vor allem Alleinreisende können sich auf neue Ideen für mehr Privatsphäre freuen.

Nachtzug vs. Flug (2)

Nachtzüge gelten als Alternative zu Flugverbindungen im Europaverkehr. Doch ist das realistisch? In diesem Artikel wirft airliners.de einen Blick auf eine neue Generation an Nachtzügen. Weg vom Rumpelfaktor hin zu modernen Schlafwagenabteilen, Liegewagen und Kapseln mit besonderer Privatsphäre für Einzelreisende, aber auch neuen Sitzwagen. Teil 2 der airliners.de Mini-Serie "Nachtzug vs. Flug".

Neue Nightjet-Züge

Anlässlich der 100-Jahresfeier haben die Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) ihren neuen Nightjet inklusive Innenausstattung gezeigt. Es sind die ersten neuen Nachtzüge, die bei den ÖBB ins Netz gehen – aber erst zum Fahrplanwechsel am 10. Dezember 2023 und nicht wie geplant schon vor einem Jahr.

Insgesamt 33 siebenteilige Garnituren haben die ÖBB bei Siemens geordert, die jeweils 254 Plätze bieten. Eine Vereinheitlichung, denn bisherige Nachtzüge erlaubten selten eine einfache Platzberechnung.

Die Züge können prinzipiell in sogenannter Doppeltraktion fahren, also zwei Nightjets mit zwei Loks als ein Gespann. Ähnlich wie Railjets oder auch ICE-2-Züge mit ihren Triebköpfen. Einzelne Waggons mit eigener Destination (Kurswagen) sind aber nicht mehr vorgesehen. (Nachtrag, 13:37 Uhr): Wie die ÖBB auf Nachfrage aber angaben, ist dank eines "UIC-Übergangs" prinzipiell das einbinden klassischer NJ-Waggons möglich.

Ein bisschen Flexibilität bleibt also, indem man beispielsweise zwei Züge aus unterschiedlichen Zielen unterwegs zusammenführt. So wird dies vermutlich auch zum Start gehandhabt. Die Nightjets aus Innsbruck und Wien werden mit den neuen Zügen bestückt und beide nach Hamburg fahren.

Zugkomposition des Nightjets der neuen Generation. Der Zug hat einen UIC-Wagenübergang, der üblicherweise aber nicht genutzt wird. © ÖBB { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/nightjet-neuer-generation-zugkomposition-QSx7qA__original__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© ÖBB"} } Zugkomposition des Nightjets der neuen Generation. Der Zug hat einen UIC-Wagenübergang, der üblicherweise aber nicht genutzt wird. © ÖBB

Bleibt es beim bisherigen Fahrplan, dann werden diese unterwegs vereint und auf dem Rückweg auch wieder getrennt. Ab Hamburg gibt es also eine Kapazität von rund 500 Plätzen, die sich auf zwei große Destinationen in Österreich aufteilen, die auch per Flugzeug zu erreichen sind. Dazu kommen Unterwegshalte, die mit dem Flugzeug oft nicht machbar sind.

Das ist übrigens eine deutliche Kapazitätssteigerung. Bisher fuhren maximal 186 Plätze je Verbindung, verteilt auf je einen Sitzwagen, zwei Liegewagen und einen Schlafwagen. Das allerdings mit einer eher unrealistischen Dichte an Fahrgästen, weil viele LIege- und Schlafwagen oft mit weniger Passagieren besetzt sind.

Fortan können die ÖBB also einem größeren Mittelstreckenjet ab Hamburg Paroli bieten. Die 254 Plätze im neuen Angebot verteilen sich auf einen Sitzwagen als Steuerwagen, einen Multifunktionswagen inklusive PRM-Abteil (People with Reduced Mobilty), drei Liegewagen und zwei Schlafwagen.

ÖBB Nightjet auf der 100-Jahresfeier © airliners.de / Andreas Sebayang { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/dsc-3764-HTTI2Z__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} } ÖBB Nightjet auf der 100-Jahresfeier © airliners.de / Andreas Sebayang

Ein Hochgeschwindigkeitsnachtzug

Die neue Garnitur ist für 230 km/h zugelassen und wie die ÖBB auf Nachfrage sagten, wird das in Deutschland auch ausgefahren, etwa auf der Schnellfahrstrecke zwischen München und Hannover.

Das ist eine deutliche Verbesserung. Zum einen können diese Züge besser mit dem Hochgeschwindigkeitsverkehr "mitschwimmen", bremsen andere Züge also nicht so stark aus. Und zum anderen ist es verglichen mit alten Nachtzügen, die nicht selten nur für 160 km/h zugelassen sind, eine deutliche Beschleunigung. Es gibt aber auch viele alte Nachtwaggons, die 200 km/h fahren dürfen.

In der Theorie können die ÖBB damit weiter entfernte Ziele mit attraktiven Abfahrts- und Ankunftszeiten umsetzen. Ob die Fahrpläne diesbezüglich angepasst werden, konnten die ÖBB aber auch Nachfrage nicht sagen.

Derzeit wäre das aber ohnehin nicht besonders klug, da Züge im DB Netz aktuell stark von Verspätungen betroffen werden. Die ÖBB könnten dank der höheren Geschwindigkeit aber die Nachteile der deutschen Infrastruktur ausgleichen.

Sitzwagen für preisbewusstes Reisen ohne Schlafen

Die günstigste und zugleich unbequemste Reise sind die Sitzwagen. Hier macht sich am ehesten bemerkbar, dass die Reise im Vergleich zum Flugzeug deutlich länger dauert, denn schlafen kann man hier nur, wenn man einen sehr robusten Schlaf hat. Ähnlich wie in der Economy-Langstrecke im Flugzeug ist man hier über Nacht an einen Sitz gebunden – und das auf einer Flugkurzstrecke.

Hohe Vierersitze mit Kopfstützen. Zu beachten: Die Gepäckablage ist unter den Sitzen. © airliners.de / Andreas Sebayang { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/dsc-3741-tTDb7y__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} } Hohe Vierersitze mit Kopfstützen. Zu beachten: Die Gepäckablage ist unter den Sitzen. © airliners.de / Andreas Sebayang

Wie im Flugzeug lässt sich der Sitz nur in Grenzen anpassen. Eine Liegeposition ist ausgeschlossen und das "nach hinten" legen des Sitzes ist wirklich minimal. Diese Plätze sind auf Kapazität getrimmt. Immerhin: Es gibt sehr gute, feste Kopfstützen, an die man seitlich seinen Kopf legen kann.

Das ist besser als in Flugzeugen, auch wenn Sitzhersteller wie Recaro auch in Flugzeugen solche Kopfstützen, die nicht nachgeben, anbieten wollen. Damit schläft es sich im Sitz besser, als wenn man versucht, die Kabinenwand mit Kopfkissen zur Kopfstütze zu machen. Das geht ohnehin nur am Fensterplatz.

Viel Platz für Gepäck mit dedizierten Gepäckregalen samt Absicherungsfunktion. © airliners.de / Andreas Sebayang { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/dsc-3747-NKZMWw__cinema__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} } Viel Platz für Gepäck mit dedizierten Gepäckregalen samt Absicherungsfunktion. © airliners.de / Andreas Sebayang

Ein spezielles Problem in Nachtzügen, die im Gegensatz zu Flugzeugen zwischendurch anhalten, ist das mit dem Gepäckdiebstahl. Interessant ist daher die neue Gepäckunterbringung. Die gibt es weiterhin klassisch über den Sitzen (ungesichert) und nun zusätzlich aber auch in Gepäckregalen mit Schloss.

Gesichert werden die Gepäckstücke dort über die eigene (kontaktlose) EMV-Kreditkarte – erkennbar an dem Wellensymbol auf Kreditkarten oder auch Girokarten. Noch ist unklar, ob alle Bezahlkarten funktionieren. Alternativ wird ein Zahlencode verwendet.

Was übrigens nicht geht, ist das Absichern per NFC mit Apple Pay oder Google Pay, auch wenn die ÖBB von einer NFC-Schlussfunktion sprechen. Karten mit einem stilisierten N-Symbol (für NFC) werden aber nicht funktionieren. Es braucht das Wellen-Symbol des EMV-Standards.

Eine weitere Möglichkeit, Gepäck unterzubringen, sind Sitzplätze, die etwas höher liegen. Dann wird das Gepäck direkt unter dem Sitz verstaut. Dafür fehlt dort die Ablage über den Köpfen.

"Mini Cabin" als Privatsphären-Preis-Leistungssieger

Die spannendste und zugleich gewagteste Neuerung sind die sogenannten "Mini Cabins". Und die machten bei dem demonstrierten Zug einen erstaunlich hohen Anteil aus. Zwar hat airliners.de nicht genau nachgezählt, doch mehr als die Hälfte der Liegewagenplätze dürfte auf die "Mini Cabins" entfallen.

Mini Cabin links offen, rechts verschlossen in starker Weitwinkelaufnahme © airliners.de / Andreas Sebayang { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/10/dsc-3755-tIujdA__wide__824", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© airliners.de/ Andreas Sebayang"} } Mini Cabin links offen, rechts verschlossen in starker Weitwinkelaufnahme © airliners.de / Andreas Sebayang

Das heißt auch, dass die Auslastung steigen dürfte. Bislang haben Passagiere in Liegewagen oft das ganze Abteil als sogenannte "Single-Buchung" für sich allein reserviert, um genügend Privatsphäre zu haben. Die neuen Kapseln in den Abteilen lassen lassen sich nun aber auch einzeln buchen, ohne auf einen abschließbaren persönlichen Bereich verzichten zu müssen.