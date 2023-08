Nachtzug: Details der ÖBB zur Flugalternative zwischen Berlin und Paris

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember wollen die Österreichischen Bundesbahnen auch zwischen Berlin und Paris sowie Brüssel eine Alternative zum Flug per Nachtzug auf die Schiene bringen. Mit dem 11. Dezember fahren die Züge drei Mal pro Woche in die Zentren der Hauptstädte Frankreichs und Belgiens.

Die Abreise startet um 20:18 Uhr im Berliner Hauptbahnhof. Details zur Zugzusammenstellung gibt es noch nicht. Die Daten sind noch als vorläufig zu betrachten. Im Laufe des Freitags am frühen Nachmittag verschwanden die Daten wieder von der Homepage der ÖBB.

Die Daten sind aber über die Bahncommunity auf X, ehemals Twitter, noch einsehbar:

Unterwegs gibt es wie bei Nachtzügen üblich mehrere Halte. So können die Nightjets noch vor Mitternacht Fahrgäste in den Städten Halle und Erfurt nach Paris und Brüssel mitnehmen. Frankfurt am Main (Bahnhof Frankfurt Süd) ist hingegen ein recht später Zustieg mit 2 Uhr in der Nacht.

Ab hier werden die Züge dann zumindest laut Fahrplan getrennt. Dabei macht der Zugteil in Richtung Brüssel erst einmal einen Umweg nach Süden über Mannheim, bevor er wieder über Mainz in Richtung Nordwesten fährt. Es ist anzunehmen, dass die Zugteile erst dort getrennt werden.

Für Umsteiger in Langstreckenflüge eignen sich die Züge nur bedingt. Sie kommen etwa gegen 10 Uhr in den beiden Destinationen an. Das Drehkreuz der Lufthansa Gruppe über Brussels Airlines oder Air France in Charles de Gaulle sind jeweils noch recht weit entfernt. Die Zielgruppe dürften vor allem Reisende sein, die ihr Ziel in Brüssel oder Paris haben und umgekehrt in Berlin. Hier gibt es ohnehin kein Drehkreuz.

Frühe Anreisen nur per Zug nur in eine Richtung

Auch frühe dienstliche Anreisen eignen sich die Züge teilweise. So ist das erste Flugzeug von Air France nach Daten von CH-Aviation am 12. Dezember um 8:45 Uhr in Charles de Gaulle. Da der Nachtzug in der Innenstadt ankommt, ist dies in etwa eine vergleichbare Ankunft. Allerdings fahren die ÖBB die Verbindung nur drei Mal die Woche. Easyjet fliegt die Verbindung über Orly, kommt aber erst kurz vor 11 Uhr an.

In Brüssel sieht es ähnlich aus. Auch hier kommt Brussels Airlines um 8:45 Uhr an. An einigen Tagen fliegt aber auch Ryanair die Verbindung mit einer Ankunft um 7:30 Uhr. Hier kann der Nachtzug nicht konkurrieren, wenn eine frühe Anreise notwendig sein sollte.

Auf dem Rückweg bietet sich der Nachtzug eher auch als Konkurrenz für frühe Flüge an, denn die beiden unterwegs vereinigten Züge kommen um 8:26 Uhr in Berlin an. Die Fluggesellschaften können hier in der Regel nicht mithalten. Die meisten Flugzeuge kommen erst eine Stunde später aus Paris oder Brüssel an. Nur Easyjet bietet ab Orly eine Verbindung, die um 8:25 Uhr in BER landet. Mit Aussteigen, Gepäckaufnahme und Anreise nach Berlin kommen Fluggäste aber auch voraussichtlich erst gegen 10 Uhr in der Innenstadt an.

Unterwegs sind noch Zustiege in Strasbourg (von Paris), Lüttich und Aachen (von Brüssel) vor Mitternacht möglich. Da der Zug aus Brüssel auch auf dem Rückweg einen Umweg fährt, sind die Zustiege in Köln, Bonn-Beuel oder Mainz nur in Ausnahmefällen eine Alternative zu den Tagesverbindungen.

Beide Strecken werden von den ÖBB am Montag den 11. Dezember, ab Berlin in Betrieb genommen.