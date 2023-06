Nachhaltigkeit: Airlines drängen auf mehr Zusammenarbeit

Die Iata-Fluggesellschaften haben zu einer "Zusammenarbeit auf breiter Front" aufgerufen, um die "sehr strengen" Emissionsziele der Branche zu erreichen.

Der Airline-Verband erklärte auf seiner Jahressitzung in Istanbul, dass Regierungen, Planer und Regulierungsbehörden alle ihren Teil dazu beitragen müssten, dass der Luftverkehr bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen könne.

"Die Luftfahrtbranche ist sich darüber im Klaren, dass es sehr schwierig sein wird, den Netto-Null-Emissionsausstoß bis 2050 zu erreichen", sagte Iata-Chef Willie Walsh.

Der Luftverkehr, der rund zwei Prozent der weltweiten Emissionen verursacht, gilt als einer der am schwersten zu dekarbonisierenden Sektoren. Der Anteil des Luftverkehrs an den weltweiten CO2-Emissionen wird dabei steigen, sobald andere Sektoren ihre Emissionen deutlich reduzieren, so Walsh.

Der Chef von Qatar Airways hatte sich bereits im Vorfeld der Iata-Jahrestagung skeptisch zum Ziel der Luftfahrtbranche geäußert, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen. Er verwies auf die unzureichende Versorgung mit nachhaltigem Kerosin (SAF) und die hinkende Entwicklung alternativer Wasserstoffkonzepte, die noch in den Kinderschuhen steckten.

Im Jahr 2021 hatten sich die Vereinten Nationen im UN-Gremium der Icao auf ein langfristiges Ziel von Netto-Null-Emissionen im Luftverkehr bis 2050 geeinigt. Damit verliehen sie einem 2019 von der Iata und anderen Industrieverbänden, darunter Flughäfen und Flugzeughersteller, vereinbarten Ziel politisches Gewicht.

Die Jahrestagung der Iata in Istanbul zeigte zunächst einmal die deutliche Erholung des Flugverkehrs. Mehrere Airlines bekundeten ihr Interesse an neuen Flugzeugbestellungen.

Umweltschützer sagen, dass vor allem das schnelle Wachstum der Branche im Widerspruch zu den Emissionsverpflichtungen steht. Die Airlines entgegnen, dass die Einflottung neuester Flugzeuge dabei helfen, Emissionen zu vermeiden und dazu beitrage, alternative neue Kraftstoffe schneller einzuführen.