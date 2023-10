Nachfrage nach Israel-Flugreisen und in die gesamte Region sinkt drastisch

Die Nachfrage nach Flugtickets Richtung Israel ist seit dem Angriff der Hamas auf Israel stark rückläufig. Das liegt nicht nur daran, dass die meisten Fluggesellschaften Flüge in die Region eingestellt haben. Auch die Nachfrage nach Flugtickets in Richtung Ägypten, Jordanien und in den Libanon geht runter.

Leere Fahrbahnen vor dem Flughafen Ben Gurion in Tel Aviv.

Die Gewalt zwischen Israel und der Hamas hatte zu einer Welle von Flugstreichungen nach Israel geführt. Mehrere internationale Fluggesellschaften erklärten, das Land aus Sicherheitsgründen nicht mehr anzufliegen, darunter auch die Lufthansa Group. Auch der Libanon wird von den Lufthansa-Airlines seit Mitte Oktober nicht mehr angeflogen.

Reiseveranstalter sagten in der Folge Reisen nach Israel ab und viele Hotels blieben leer. Die Instabilität hat jedoch zu einem Rückgang des Reiseaufkommens in der gesamten Region geführt, wie Daten zeigen.

Zwischen dem 7. und 19. Oktober sind die Ticketverkäufe auf Reisen nach Israel im Vergleich zum gleichen Zeitraum des Vorjahres um 187 Prozent gesunken, berichtet das Reiseanalyseunternehmen Forwardkeys.

Seit dem Angriff der militanten Palästinensergruppe Hamas auf Israel am 7. Oktober ist die Nachfrage nach Flugtickets auch in Richtung Ägypten, Jordanien und in den Libanon stark zurückgegangen, da sich der Konflikt auf die gesamte Region auswirkt.

Flugtickets nach Ägypten wurden im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent, nach Jordanien um 49 Prozent und in den Libanon um 74 Prozent weniger verkauft, sagt Olivier Ponti, Vice President of Insights beim Forwardkeys.

Reiseziele wie Petra in Jordanien und die ägyptischen Badeorte am Roten Meer sind seit langem beliebt bei Touristen, die zum Teil im Rahmen von Pauschalreisen nach Israel an diese Orte reisen. "Angesichts des Ausmaßes des Konflikts und der anhaltenden humanitären Krise war ein solch drastischer Rückgang der Reisenachfrage zu erwarten", fügte Ponti hinzu.