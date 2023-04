Nachfrage nach Europaflügen bei US-Amerikanern wächst stark

Jetblue wird Flüge nach Amsterdam aufnehmen, um von der steigenden Nachfrage nach Transatlantikflügen zu profitieren. Das kündigte die in New York ansässige Billigfluggesellschaft am Dienstag an.

Der Schritt kommt nur wenige Tage, nachdem ein niederländisches Gericht einen Plan der Regierung abgelehnt hat, die Zahl der Flüge vom Amsterdamer Flughafen Schiphol in den Jahren 2023 bis 2024 zu begrenzen. Und das in einer Zeit, in der die Online-Suche von US-Bürgern nach Europaflügen trotz steigender Flugpreise und der Gefahr eines Verkehrsinfarkts auf einigen Flughäfen des Kontinents, stark zunimmt.

Reisen nach Europa sind stark nachgefragt

Die März-Daten des Online-Reisebüros Hopper zeigen, dass 37 Prozent der Suchanfragen von Kunden aus den USA für internationale Reisen in diesem Frühjahr Flüge nach Europa betreffen. Dies entspricht einem Anstieg um neun Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2019. Am meisten nachgefragt sind die Destinationen London und Paris.

Laut der Reise-Website Kayak sind die Suchanfragen für Reisen nach Europa in diesem Sommer im Vergleich zum Vorjahr sogar um 77 Prozent gestiegen.

Nach Angaben des Luftfahrtanalysten Cirium haben die drei großen US-Fluggesellschaften ihre transatlantischen Kapazitäten in diesem Jahr bereits um 22 Prozent erhöht.

Dies gibt der europäischen Reiseindustrie Auftrieb. Diese hat mit knappen Budgets der einheimischen Reisenden, auf der Suche nach billigeren Urlauben und mit weniger Buchungen als erwartet von ausgabefreudigen chinesischen Reisenden, zu kämpfen.

Profitables Geschäft erwartet

Nach Ansicht von Branchenvertretern ermutigt die Aufhebung der pandemiebedingten Reisebeschränkungen in Europa mehr Menschen zu reisen, da sie nicht mehr befürchten müssen, im Ausland zu stranden, wenn sie sich mit dem Virus infizieren. Auch der starke US-Dollar und flexiblere Arbeitsregelungen ermutigen zum Reisen.

Der Reiseboom verspricht Rekordgewinnspannen bei einigen US-Fluggesellschaften, die ihre transatlantischen Kapazitäten aufstocken, um von der Reiselust der US-Amerikaner nach Europa zu profitieren.

Die Jetblue-Flüge zwischen dem New Yorker John F. Kennedy International Airport und dem Amsterdamer Flughafen Schiphol werden im Spätsommer dieses Jahres aufgenommen, teilte das Unternehmen mit und fügte hinzu, dass die Buchungen in den kommenden Wochen freigeschaltet werden.