Nach drei Monaten erste Passagierflüge am Flughafen Hahn

Nach einer rund dreimonatigen Zwangspause wegen der Corona-Pandemie erwartet der Hunsrück-Flughafen Hahn am Dienstag wieder seinen ersten regulären Passagierflug. Die Fluggesellschaft Wizz Air plant, zweimal pro Woche Flüge nach Tuzla in Bosnien-Herzegowina anzubieten. Air Serbia hebt nach Auskunft des Flughafens vom 16. Juni an wieder vom Hunsrück nach Niš in Serbien ab. Ryanair, Platzhirsch im Hahn-Passagiergeschäft, fliegt vom 21. Juni an erneut nach Palma de Mallorca und Málaga in Spanien, später kommen weitere Strecken hinzu.