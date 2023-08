Vor 20 Jahren endete das Zeitalter der Überschall-Passagierflüge. Ende Juni 2003 stoppte Air France den Concorde-Betrieb, Ende Oktober 2003 folgte British Airways. Luftfahrtjournalist Andreas Spaeth ist zwischen 1993 und 2003 achtmal mit der Concorde geflogen und hat mehrere Bücher über sie geschrieben und an TV-Dokumentationen mitgewirkt. In seiner vierteiligen Serie "Mythos Concorde" zeichnet er auf airliners.de das Ende des weißen Wundervogels nach.

Eine Ära geht zu Ende

Am 10. April 2003 wandten sich British Airways und Air France zur gleichen Zeit mit der Bekanntgabe an die Öffentlichkeit, dass zum Ende Oktober 2003 das Überschall-Zeitalter beendet sei.

"Die Concorde hat uns treu gedient und wir sind extrem stolz, dass wir dieses wunderbare und einzigartige Flugzeug für die letzten 27 Jahre fliegen durften", sagte British Airways-Chef Rod Eddington.

"Dies ist das Ende einer fantastischen Ära in der Weltluftfahrt, aber das vorzeitige Ende der Concorde ist eine umsichtige Geschäftsentscheidung zu einer Zeit, in der wir innerhalb der gesamten Airline schwierige Entscheidungen treffen müssen. Die Entscheidung, die Concorde stillzulegen, basiert auf langfristigen Kosten- und Umsatztrends und nicht auf Ereignissen der jüngsten Zeit wie dem Irak-Krieg", betonte der Airline-Chef in London.

Sein französischer Kollege Jean-Cyril Spinetta erklärte zeitgleich in Paris: "Air France bedauert zutiefst diese Entscheidung zum Ende des Concorde-Betriebs treffen zu müssen, aber es ist eine Notwendigkeit geworden." Weiter führte der Franzose aus: "Die Wartungskosten sind seit der Wiederaufnahme der Flüge substanziell gestiegen, die Concorde zu betreiben ist ein strukturell massive Verluste einbringender Flugbetreib geworden."

Auffällig waren die wesentlich wärmeren Worte aus Großbritannien als aus Frankreich. Dazu passte auch das Statement von Airbus-Chef Noel Forgeard: "Unsere Vorgängerfirmen Aérospatiale und British Aircraft Corporation haben die Concorde vor über 40 Jahren geschaffen und wir sind stolz auf diese beeindruckende Leistung. Aber ihr Wartungsaufwand steigt schnell im höheren Alter. Daher verstehen wir als Flugzeughersteller vollkommen die Entscheidung von British Airways und Air France und respektieren sie, besonders im gegenwärtigen wirtschaftlichen Klima."

Über diesen Text { "@context": "https://schema.org", "@type": "ImageObject", "url": "https://img.airliners.de/2023/07/04303-Z78NzR__square__135", "copyrightHolder": {"@type": "Person", "name": "© Motorbuch Verlag"} } Dieser Text ist ein gekürzter Auszug aus dem Buch "Überschall-Passagierjets. Vergangenheit, Zukunft" von Andreas Spaeth, erschienen bei Motorbuch. Darin beschreibt der Autor alle Überschall-Passagierflugzeugprojekte, neben der Concorde auch die Tu-144 sowie die amerikanischen Versuche der 1960er Jahre. Und gibt einen Ausblick auf aktuelle Überschallentwicklungen.

Doch dies drehte die wahren Gründe eher um, war es doch Airbus das Unternehmen, das den Airlines die Pistole auf die Brust gesetzt und kein Zweifel daran gelassen hat, dass man das ungeliebte und nur geerbte Concorde-Abenteuer schnellstmöglich zu Ende bringen wollte. Air France parierte und überraschte erst auf der letzten Zeile der Pressemitteilung mit der traurigen Ansage, dass man schon innerhalb von sieben Wochen zum 31. Mai 2003 den Überschallbetrieb einstellen werde.

British Airways wollte sich noch nicht verabschieden

In Großbritannien wollte man sich nicht so schnell mit dem Ende des Überschalls abfinden. British Airways reizte die von Airbus vorgegebene Frist bis zum letzten Tag aus. "Unser Stolz auf dieses Flugzeug wird niemals verblassen und ich bin entschlossen, dass wir seine letzten sechs Monate am Himmel zu einer Zeit für Feierlichkeiten machen werden" widersetzte sich Rod Eddington dem eilfertigen Gehorsam der Franzosen. Und kündigte sogleich Sondertarife für die nächsten Monate an – umgerechnet auf heutige Preise knapp 3200 Euro für die Concorde auf dem Hinweg von London nach New York und in Economy Class zurück bis hin zu 6370 Euro für die ganze Reise per Überschalljet.

Air France-Chef Spinetta dagegen reagierte säuerlich auf die Nachfrage nach dem schnellen Ende seiner Concorde-Dienste: "Die Verbindung zwischen London und New York hat stets substanziellere Verkehrsströme generiert als die Route Paris-New York. British Airways hat daher bessere Gründe ihre Concorde-Flüge länger zu betreiben als Air France."