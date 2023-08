Am 25. Juli 2000 stürzt in Paris eine Concorde ab, 109 Menschen sterben. Der Mythos ist dahin, und als der Betrieb 2001 wieder starten soll, passieren die Anschläge vom 11. September. Über Absturz und kurze Rückkehr des Überschalljets bis 2003 berichtet die erste Folge der airliners.de-Serie "Mythos Concorde".

Vor 20 Jahren endete das Zeitalter der Überschallpassagierflüge. Ende Juni 2003 stoppte Air France den Concorde-Betrieb, Ende Oktober 2003 folgte British Airways. Luftfahrtjournalist Andreas Spaeth ist zwischen 1993 und 2003 achtmal mit der Concorde geflogen, hat mehrere Bücher über sie geschrieben und an TV-Dokumentationen mitgewirkt. In seiner vierteiligen Serie "Mythos Concorde" zeichnet er auf airliners.de das Ende des weißen Wundervogels nach.

Die weiße Weste der Concorde

Im Sommer 2000 war die Concorde bereits seit fast 25 Jahren auf kommerziellen Flügen unterwegs, ohne dass es den Totalverlust eines Flugzeugs geschweige denn einen einzigen Verletzten oder gar Toten in ihrem Betrieb gegeben hätte. Diese "weiße Weste" über einen so langen Zeitraum hinweg konnte kein anderes Passagierflugzeug vorweisen – auch wenn andere Typen in wesentlich größeren Stückzahlen unterwegs sind als die nur 13 jemals kommerziell eingesetzten Concordes.

Gerade vor dem Hintergrund der extremen Belastungen für das Material durch Überschallflüge war dies durchaus eine beachtliche Leistung. Für 96 Deutsche, zwei Österreicher und je einen Dänen und Amerikaner endete ihr Concorde-Flug – für viele ihr erster – von Paris nach New York am 25. Juli 2000 in einer Katastrophe. Zwei Minuten und 13 Sekunden nach dem Anrollen des Air-France-Flugs AF4590 auf der Startbahn 26R des Flughafens Paris Charles de Gaulle zerschellte das Flugzeug beim Aufprall auf das Billighotel "Hotelissimo" in Gonesse, gerade einmal 6,4 Kilometer vom Flughafen entfernt. Alle 109 Menschen an Bord fanden dabei sofort den Tod, vier Hotelangestellte am Boden kamen ebenfalls ums Leben.

Dieser Text ist ein gekürzter Auszug aus dem Buch "Überschall-Passagierjets. Vergangenheit, Zukunft" von Andreas Spaeth, erschienen bei Motorbuch. Darin beschreibt der Autor alle Überschall-Passagierflugzeugprojekte, neben der Concorde auch die Tu-144 sowie die amerikanischen Versuche der 1960er Jahre. Und gibt einen Ausblick auf aktuelle Überschallentwicklungen.

Kein gewöhnlicher Absturz

Der Absturz der Concorde ist kein gewöhnlicher Flugzeugabsturz. Der für unmöglich gehaltene Unfall des elegantesten, teuersten und schnellsten Passagierflugzeugs überhaupt löste eine Schockwelle in aller Welt aus, die manche mit der Reaktion auf den Untergang der Titanic vergleichen. Eine Ikone, ein Symbol für die technische Machbarkeit menschlicher Träume, hatte nach knapp einem Vierteljahrhundert am Himmel plötzlich seine Unschuld verloren.

Bald kristallisierte sich zunehmend heraus, wie sich die fatale Kette von Ereignissen in Paris abgespielt hatte. Die entscheidende Rolle spielte ein 43 Zentimeter langes genietetes Metallstück aus Titan. Die kurz vor der Concorde gestartete DC-10 von Continental hatte das Stück, eine Abdeckung der Schubumkehr am Triebwerk, auf der Bahn verloren. Die Concorde war während der Beschleunigung mit dem rechten vorderen Reifen des Hauptfahrwerks über das Titanstück gerollt, der Reifen platzte daraufhin explosionsartig.

Experten untersuchen Wrackteile an der Absturzstelle der Concorde bei Gonesse nördlich von Paris © dpa / Ferdinand Ostrop

Ungewöhnlich war, dass sich ein mehr als anderthalb Meter langes Gummistück der Lauffläche löste und mit großer Wucht von unten gegen die Tragfläche prallte, in der sich die vollen Treibstofftanks befanden. Der platzende Reifen war die Hauptursache des Unfalls, und es war nicht das erste Mal. Zwischen 1979 und 1993, so enthüllte die französische Unfalluntersuchungsbehörde BEA nun, hatten bereits sechsmal Reifenteile Tanks der Concorde leckgeschlagen. Insgesamt gab es sogar 57 Reifenpannen, was das 66-fache Risiko gegenüber einem Airbus A340 bedeutete.

Beim Start von AF4590 hatte der Aufprall des großen Gummistücks den Tank zwar nicht durchlöchert, aber durch die große kinetische Energie eine vorher nie gekannte Schockwelle im Kerosin ausgelöst, die dazu führte, dass von innen nach außen ein etwa DIN-A4-großes Loch in die Außenhaut gerissen wurde. Große Mengen ausströmenden Kerosins entzündeten sich – woran genau ist bis heute nicht klar, möglicherweise wegen durchtrennter Stromkabel.

Wartungsfehler bei Air France beeinträchtigte den Geradeauslauf

Durch die starke Brandentwicklung fiel nicht nur Triebwerk Nummer zwei aus, auch im Motor Nummer eins gab es für 23 Sekunden während der kritischen Abhebephase einen starken Leistungsabfall. Die Untersuchung ging ebenfalls auf den starken Linksdrall der Concorde während ihres Startlaufs ein. Tatsache war, dass im linken Fahrwerk durch einen Wartungsfehler bei Air France ein sogenannter Spacer, ein Abstandsring, zwischen den Rädern fehlte und damit der Geradeauslauf beeinträchtigt war.

Spekulationen, dass dies mitentscheidend für den Unfall gewesen sein könnte, wiesen alle aktiven Concorde-Piloten und Behördenmitarbeiter nachhaltig zurück. Trotzdem blieb fraglich, ob die Piloten nicht dadurch mit ihrem schon stark gehandicapten Flugzeug gezwungen waren, sich bereits vor Erreichen der üblichen Abhebegeschwindigkeit in die Luft zu erheben, um nicht von der Piste abzukommen und damit möglicherweise sogar den am Pistenrand wartenden Jumbo des Staatspräsidenten in Gefahr zu bringen.

Bug einer Concorde in den Farben der Air France © AirTeamImages.com, P. Noret

Tatsache ist, dass Christian Marty die Maschine bei nur 188 Knoten (338 Kilometern pro Stunde) abhob, elf Knoten unterhalb der vorgeschriebenen Mindest-Abhebegeschwindigkeit. Nach dem Abheben jedenfalls war das Flugzeug endgültig verloren; durch die starke Feuereinwirkung und die aussetzenden Triebwerke in unmittelbarer Bodennähe war die Manövrierfähigkeit sehr eingeschränkt. Zuletzt bäumte sich die Concorde in eine fast vertikale Position auf und erreichte maximal 200 Meter Höhe, bevor es zum Strömungsabriss kam und sie mit dem Heck voran über die linke Seite zur Erde stürzte.

Doch der Unfall war zunächst nicht das Ende des anglo-französischen Wundervogels – so schnell gaben die Betreiber Air France und British Airways sowie der europäische Luft- und Raumfahrtkonzern EADS (heute Airbus) als Rechtsnachfolger der Concorde-Hersteller nicht auf. Das Treibstofffeuer galt als Hauptgrund für das fatale Ende von Flug AF4590, und dort setzte man mit Modifikationen an, die das starke Ausströmen von Kerosin aus leckgeschlagenen Tanks künftig verhindern sollten.

Die Tankunterseiten wurden nach dem Absturz mit Elementen aus Kevlar und Gummi ausgekleidet, die im Fall einer Leckage eine selbstversiegelnde Funktion haben. Doch selbst Investitionen in hoher zweistelliger Euro-Millionenhöhe in die verbliebene Concorde-Flotte konnten schließlich das Ende ihrer Geschichte nicht aufhalten. Dafür sorgten spätestens die Anschläge vom 11. September 2001 in den USA, beinahe zeitgleich mit der Wiederindienststellung der überarbeiteten Überschallflugzeuge. Nach dem Terror gegen Amerika brach die Nachfrage nach Tickets, die hin und zurück zum Normaltarif bis zu 12.000 Euro kosteten, schlagartig ein.

9/11 verhindert den erfolgreichen Neustart

Der hoffnungsvolle Neuanflug von New York im November 2001 konnte darüber nicht hinwegtäuschen. "Der anhaltende Effekt von 9/11 und der dauernde wirtschaftliche Niedergang wurden gefolgt vom Krieg am Persischen Golf und der SARS-Pandemie. Der massive Rückgang der Nachfrage nach Reisen in den Premiumklassen hatte als Konsequenz einen besonders heftigen Effekt auf die Concorde", erinnert sich der frühere Airlinechef Lord Marshall an die Lage 2003.

Vorerst bedienten beide Airlines nur einen eingeschränkten Flugplan: British Airways flog täglich außer samstags (später täglich) morgens um 10:30 Uhr ab Heathrow nach JFK, wo die Landung für 9:25 Uhr Ortszeit vorgesehen war. Der Rückflug mit derselben Maschine startete um 12:15 Uhr und erreichte London um 21:10 Uhr Ortszeit, zu spät für Weiterflüge auf den europäischen Kontinent. Sobald die Umrüstung des vierten und fünften Flugzeugs abgeschlossen war, sollten wieder zwei tägliche Verbindungen von und nach JFK im Flugplan stehen, darunter ein Flug ab New York um 8:30 Uhr morgens, hieß es Ende 2001.

2003: Nach dem letzten British-Airways-Flug Im Oktober 2003 hieß es Abschied nehmen von der Concorde © British Airways

"Fünf bis sieben Prozent unserer Kunden kommen mit der Concorde nach New York, halten hier ein paar Stunden Meetings ab und fliegen mittags per Concorde wieder zurück nach London", wusste Mike Bannister. Eine typische Concorde-Kundin war die Geschäftsführerin einer Münchner Werbeagentur, die seit 20 Jahren Concorde flog und allein in den Jahren vor dem Unfall damit 30 bis 40-mal unterwegs gewesen war. Sie flog meist morgens von München via Paris nach New York und war dann um zehn Uhr Ortszeit in Manhattan im Fotostudio, bevor es in der Nacht im Jumbo-Jet wieder nach Hause ging.

Bei Geschäftsreisenden beliebt

"Ideal war auch die Abend-Concorde von British Airways aus London nach New York, da konnte man in New York noch einen Termin zum Abendessen wahrnehmen, übernachten und den ganzen nächsten Tag arbeiten", erzählte die Geschäftsfrau 2001 dem Autor in einem Interview. "Mein persönliches Gefühl ist, dass die Arbeit gewisser Berufe einfach durch die Geschwindigkeit der Concorde beflügelt wird." Gerade in der Modebranche gehörten Überschalltickets zu den Spesen dazu – für sie selbst, die sich alle ihre Concorde-Tickets von Kunden bezahlen ließ, aber auch für die Models.

"Die fliegen ja vor allem deswegen Concorde, weil ihre Auftraggeber die Reisezeit bezahlen mussten. Mit der Concorde mussten sie weniger Zeit bezahlen und haben immer noch Geld gespart", erklärte sie den Hintergrund. Und das Geschäft lief nach der Zwangsunterbrechung wieder an. Zwischen Dezember 2001 und April 2002 bot British Airways auch wieder den beliebten Samstagsumlauf nach Barbados in die Karibik, Flugzeit planmäßig drei Stunden und 45 Minuten. Aber mit der weltweiten Wirtschaftsflaute, die sich vor allem in geringen Buchungen der teuren Passagierplätze niederschlug und British Airways massive Verluste bescherte, wurde der geplante zweite Umlauf zwischen London und New York und zurück zunächst auf Eis gelegt. Erst im Mai 2003 sollte erneut über die Ausweitung des Überschallangebots entschieden werden.

Air France Flugroute der Concorde zwischen Paris und New York © Air France/Archiv Spaeth

Die Franzosen flogen zunächst auch nur fünfmal wöchentlich (außer Dienstag und Samstag) von und nach New York, dabei verkauften sie maximal lediglich 92 der vorhandenen 100 Sitze. Erst ab 1. Juli 2002 gab es wieder tägliche Umläufe. Die Buchungslage entwickelte sich zumindest bei den Briten im ersten Monat positiv: Zwischen Mitte Oktober und Mitte November 2001 wurden fast 8000 Concorde-Tickets im Wert von über 30 Millionen Euro abgesetzt. Das entsprach etwa dem jährlichen Gewinn, den die Gesellschaft nach britischen Presseberichten vor dem Unfall mit dem Concorde-Geschäft gemacht haben soll. Und da die Flugpreise für den Überschallflug deutlich angezogen hatten (jetzt 5239 Euro für hin und zurück ab/bis Deutschland bei Air France, 5554 Euro bei British Airways) standen die Chancen bei gleichzeitig zunächst steigender Auslastung für eine längere Lebensdauer von Überschallflügen angeblich nicht so schlecht.

"Die Diva" bereitete nur noch Ärger

Allerdings sorgte die Concorde auch wieder für negative Meldungen: Im April und im Juli 2002 mussten zweimal schadhafte Triebwerke während des Überschallfluges abgeschaltet werden. Und die Zwischenfälle wurden immer häufiger und ernster. Ein altes Problem suchte die alternde Diva jetzt wieder heim – sogenannte Delaminationen von Schichten des Seitenruders hinten am Leitwerk, dabei löste sich die geklebte Aluminiumhaut während des Fluges, die ganze obere Sektion des zweiteiligen Ruders riss daher wiederholt in der Luft ab.

Das war bereits 1989 mehrfach geschehen, alle Flugzeuge erhielten damals vorsorglich neue Ruder. Doch Ende 2002 war das Problem zurück, diesmal verlor eine englische Concorde ihre untere Rudersektion. Im Februar und Mai 2003 geschah Ähnliches gleich zweimal bei Air-France-Flügen – nicht wirklich gefährlich, aber ein Warnzeichen. Im Februar 2003 gab es dann bei Air France sogar eine Ausweichlandung in Halifax auf dem Weg von Paris nach New York, nachdem bei der Concorde F-BTSD ein Triebwerk abgestellt worden und ein Treibstoffleck aufgetreten war. Der Effekt war nachhaltig: "Ich glaube, es war dieser Moment, als man bei Air France dachte: 'Wir haben es satt. Wir wollen keinen zweiten Unfall' ", sagte der frühere British Airways-Concorde-Pilot Christopher Orlebar.

Finaler Touchdown einer Concorde der British Airways © AirTeamImages.com / Richard Hunt

Dann gab es einen groß publizierten Fall, als der britische Schatzkanzler und spätere Premier Gordon Brown über dem Atlantik in einer British-Airways-Concorde zum G7-Gipfel in den USA unterwegs war und es im Verdichter eines Triebwerks zu einem Strömungsabriss kam, das Triebwerk abgeschaltet wurde und der Flug um eine halbe Stunde verspätet ankam. Ein sogenannter "engine surge" im Überschallflug ist selten und besorgniserregend. "Das war wie ein weiterer Nagel im Sarg der Concorde. Einen erneuten schweren Vorfall zu erleiden oder auch eine Serie an kleineren Zwischenfällen bedrohte den Ruf von Airbus", erklärte Christopher Orlebar. Airbus ließ erkennen, dass das Unternehmen nicht gewillt war, sein Image durch das alternde, ererbte Flugzeug der Extreme in Frage stellen zu lassen.

Da alle Concordes auf große Wartungsereignisse hinsteuerten, ließ Airbus verlauten, die Kosten dafür seien prohibitiv hoch: Von 40 Millionen britischen Pfund (heute etwa 74 Millionen Euro) allein für British Airways war die Rede. "Airbus fürchtete eine Rufschädigung und musste damals auch noch das Megaprojekt A380 stemmen, daher war man nicht bereit, die Concorde zum alten Preis flugfähig zu halten", so Orlebar. "Sie wollten einen sauberen Abgang für die Concorde, sie hatten sich wohl entschieden, dass sie die Concorde eher früher als später außer Dienst stellen würden. Es war politisch." Und er fügte eine interessante These hinzu: "Ich bin mir sicher, dass der Druck von Air France kam und Airbus ein williger Verbündeter war, der extra die Kosten für den weiteren Flugbetrieb hochsetzte."

Letzter Air France Concorde-Flug AF4066 am 06. März 2005 © AirTeamImages.com / Martin Boschhuizen

Der Enthusiasmus war nicht mehr da

Sein Kapitänskollege Jock Lowe glaubte, dass sogar die Briten allein die Kosten für einen weiteren Betrieb hätten stemmen können. "Air France hatte der Enthusiasmus für die Concorde schon seit einiger Zeit gefehlt und jetzt fanden sie zum ersten Mal auch bei British Airways Leute, bei denen sie auf offene Ohren stießen", so Lowe. Air France wiederum sah sich außerstande, höhere Kosten zu tragen in einer Zeit, in der die Geschäftslage angespannt und der Druck, vor der anstehenden Privatisierung Kosten zu senken, groß war.

Die Briten allein waren dazu ebenfalls nicht bereit. Airbus zog daraufhin die Reißleine und teilte beiden Betreibern mit, dass die technische Unterstützung für die Concorde im Oktober 2003 enden würde. "Es war ein alterndes Flugzeug und das wussten wir", sagte Jean-Louis Chatelain. "Es musste eines Tages enden. Die Kosten stiegen, manchmal vielleicht unnötigerweise. Aber so ist unser modernes Leben, wir werden von Anteilseignern regiert. Der Concorde-Flugbetrieb war kompliziert und die wirtschaftliche Situation ungünstig", so der ehemalige Air-France-Concorde-Kapitän. "Natürlich war der Absturz ein wichtiger Aspekt bei der endgültigen Entscheidung. Mit so einer kleinen Flotte kann man sich kein signifikant nachteiliges Ereignis leisten, und schon erst recht keinen Absturz."