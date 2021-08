Kurzmeldung Münster/Osnabrück mit 100.000 Passagieren in den Sommerferien

Die Anzahl der Fluggäste am Flughafen Münster/Osnabrück ist während der Sommerferien kräftig gestiegen. Mit rund 100.000 Passagieren fertigte der Flughafen mehr als dreimal so viele Gäste ab wie in den vergangenen Sommerferien. Das teilte der Flughafen jetzt mit. Die Zahlen liegen im Vergleich zum Vorkrisenjahr 2019 um 40 Prozent niedriger.