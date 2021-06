Münchner Flughafenchef erwartet Wachstum auf Vor-Corona-Niveau

Münchens Flughafenchef Jost Lammers rechnet mit einer Rückkehr des Flugverkehrs auf das Vor-Corona-Niveau. Allerdings werde es noch einige Jahre dauern. In dieser Woche nimmt der Flughafen das Terminal 1 wieder in Betrieb.

Der Münchner Flughafen wird nach Ansicht seines Chefs wieder das Vor-Corona-Niveau erreichen. Allerdings werde das einige Jahre dauern, sagte Flughafenchef Jost Lammers dem Radiosender Bayern 2. "Flugzeuge und Passagiere werden wieder alte Höhen erreichen."

Lammers blickt optimistisch auf die kommende Reisesaison: "Die Nachfrage zieht an, die Menschen wollen reisen, das Mobilitätsbedürfnis ist da."

Auch in der Corona-Krise sei Fliegen sicher. "Die höchsten Sicherheitsstandards, die Filter, die eingesetzt werden, der Luftaustausch. Ich glaube, da ist gerade die Luftfahrt der sicherste Verkehrsträger", sagte Lammers.

Terminal 2 wird wieder in Betreib genommen

Nach monatelangem Fast-Stillstand kommt der Luftverkehr an Deutschlands zweitgrößtem Drehkreuz langsam wieder in Gang. Der Flughafen wird daher das coronabedingt über Monate stillgelegte Terminal 1 am Mittwoch wieder in Betrieb nehmen. Außerdem wird Lufthansa in Kürze einige Langstreckenverbindungen nach Nordamerika wieder aufnehmen, wie die Flughafengesellschaft mitteilte. Im Juli und August sollen dann weitere Langstreckenverbindungen folgen.

Im Mai begrüßte der Flughafen im Erdinger Moos knapp 500.000 Passagiere. Rund jeder fünfte Passagier war dabei auf einer innerdeutschen Route unterwegs. Im Vergleich zum Mai 2019 handelt es sich weiter um einen Rückgang von knapp 88 Prozent. Rund 8500 Maschinen starteten und landeten im Mai in München.