Münchner Flughafen nimmt Terminal 1 wieder in Betrieb

Die Passagierzahlen ziehen langsam wieder an. Daher wird der Flughafen München das Terminal 1 wieder in Betrieb nehmen. Eurowings bleibt aber vorerst im Terminal 2.

Nach monatelangem Fast-Stillstand kommt der Luftverkehr in Bayern langsam wieder in Gang. Der Münchner Flughafen will sein coronabedingt über Monate stillgelegtes Terminal 1 am 23. Juni wieder in Betrieb nehmen.

Alle dort ansässigen Airlines, die vorübergehend ins Terminal 2 ausgelagert waren, werden wieder zurückkehren – lediglich Eurowings bleibt vorübergehend noch im Terminal 2.

Außerdem wird die Lufthansa in Kürze einige Langstreckenverbindungen nach Nordamerika wieder aufnehmen, wie die Flughafengesellschaft am Dienstag mitteilte. Im Juli und August sollen weitere Langstreckenverbindungen folgen.

Am vergangenen Sonntag zählte der zweitgrößte deutsche Flughafen zum Ende der Pfingstferien 36.000 Fluggäste - weit weniger als vor der Krise, aber so viele wie seit dem vergangenen Herbst nicht mehr. "Wir sehen jetzt eindeutig wieder mehr Leben an unserem Airport", erklärte Flughafenchef Jost Lammers.

Der zweite Corona-Lockdown hatte den Passagier-Flugverkehr in Bayern nahezu zum Erliegen gebracht. Insgesamt hatten die drei Flughäfen in München, Nürnberg und Memmingen im ersten Quartal von Januar bis Ende März nur noch 650.000 Passagiere gezählt.