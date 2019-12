Interview (1/2) "Vermutlich landet man da, wo man hingehört"

Der Münchner Flughafenchef Michael Kerkloh geht in den Ruhestand. In Teil eins unseres Abschiedsgesprächs geht es um die Konkurrenz zu Frankfurt, die Liebe zur Lufthansa und warum sich Nachfolger Jost Lammers noch wundern wird.

Der scheidende Münchner Flughafenchef Michael Kerkloh. © Flughafen München

Der Münchner Flughafenchef Michael Kerkloh verabschiedet sich am 31. Dezember in den Ruhestand. Den Flughafen hat er in den vergangenen 17 Jahren zum zweitgrößten deutschen Flughafenstandort entwickelt. Die dritte Bahn konnte Kerkloh aber nicht bauen. Wir haben mit dem Musikliebhaber unter anderem über seine Zeit als Student in London, die Erfahrungen als Manager bei der Fraport und als Geschäftsführer in Hamburg gesprochen und das Interview in zwei Teilen aufbereitet.

airliners.de: Was wollen Sie der Luftfahrtbranche gerne mit auf den Weg geben?

Michael Kerkloh: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Einfach zurücklehnen und warten, bis jemand anders etwas erledigt, das wird nicht funktionieren.

Haben Sie Angst davor, verzichtbar zu sein oder wollten Sie sich eigentlich schon immer unentbehrlich machen?

Also erstens wusste ich ja immer, dass meine Zeit irgendwann zu Ende ist. Einen guten Zeitpunkt für den Abgang zu finden, ist ja auch nicht so einfach. Ich habe da aber eine einfache Formel: Solange der ein oder andere noch eine Träne verdrückt, ist es richtig. Wenn das nicht mehr so ist, dann weiß man, dass man eigentlich schon weg sein sollte. Und zweitens geht es natürlich auch darum, einen vernünftigen Übergang hinzukriegen. Wichtig ist mir, dass der Spirit und das Narrativ dieses Flughafens weiterleben.

Haben Sie sich denn aktiv in die Nachfolgersuche eingebracht? Jost Lammers ist ja auch bei der Airports Council International (ACI) Ihr Nachfolger als Präsident. Zufall oder größerer Plan?

(Lacht) Das könnte man wohl jetzt so lesen... Nein, bei der ACI habe ich mich in der Tat dafür eingesetzt, weil ich Jost gut kenne und ihn für eine sehr gute Besetzung halte. Aber in München haben das natürlich der Finanzminister und der Aufsichtsrat entschieden.

War es denn eine gute Entscheidung?

Jost kommt von einem kleineren Flughafen. Der wird sich erstmal wundern, wie groß das hier ist. Aber der kann das, ohne Zweifel! Das war also die richtige Entscheidung.

Wie es ist, plötzlich eine sehr viel größere Führungsverantwortung zu übernehmen, das haben Sie ja schon auf Ihrer ersten Airport-Station in Frankfurt erfahren.

Das stimmt. Als ich OPS-Leiter der Flugzeugabfertigung am Flughafen Frankfurt wurde, war das ein Team mit etwa 5000 Leuten. Das war riesig. Ich habe das aber als Karrieresprung damals gar nicht so wirklich mitgekriegt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war zwar überrascht, denn eigentlich war ich immer zufrieden mit dem, was ich gerade so gemacht habe. Erst im Verlaufe der Zeit, mit 40/45 Jahren, bin ich strukturierter geworden. Aber eines habe ich immer: Die Chancen ergriffen, die ich bekommen habe. Es braucht aber auch immer Leute, die an einen glauben. Und das gilt vielleicht grundsätzlich für Leute, die sich gerade überlegen, was sie jetzt machen sollen: Hört auf andere, die etwas in euch sehen, ein Talent, das ihr vielleicht gar nicht selbst wahrnehmt!

Man muss grundsätzlich das lieben, was man tut. Michael Kerkloh

Hatten Sie denn niemals eine Idee, wohin Sie Ihre berufliche Reise führen soll?

Meine Biografie ist schon durch Zufälle geprägt, aber vermutlich landet man letztlich immer da, wo man hingehört. Man braucht auch Glück, manchmal muss man einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Aber man muss auch mutige Entscheidungen treffen, wie ich das gemacht habe - mehrfach in meinem Leben. Ich wollte immer in interessanten Projekten arbeiten. Aber ich hatte keine klassischen Karrierewünsche, so nach dem Motto "Ich will Chef und reich werden". Das war nie mein Thema. Ich habe aber immer den Finger gehoben bei "Das kann ich mir vorstellen" oder "Das würde ich gerne machen" oder "Das finde ich interessant". Dabei haben mir aber auch häufiger Leute etwas zugetraut, das ich mir selber gar nicht wirklich zugetraut hätte. Als ich meine Bewerbung als Flughafenchef nach Hamburg abgeschickt habe dachte ich: "Das glaubst du ja wohl selber nicht, dass du da Flughafenchef wirst". Und dann: "Doch, doch, klar".

In München haben Sie es auch nicht geglaubt, zumindest haben Sie das mal dem Merkur gesagt...

In München habe ich mir gedacht, "Die suchen bestimmt eine bayerische Lösung." Aber ich wollte als Norddeutscher schon immer mal den bayerischen Finanzminister kennenlernen und so bin ich einfach hin zum Bewerbungsgespräch. Es braucht aber immer auch den, der dann sagt "Okay, das trauen wir dir zu".

Wissen Sie schon, was Sie als nächstes machen werden?

Erstmal Pause (grinst).

OK, verstanden… Was fühlt sich denn für Sie als Arbeit an und was eher nicht?

Also ich glaube, man muss grundsätzlich das lieben, was man tut. Wenn man das nicht liebt, dann wird man den Job hassen. Mobilität fand ich immer faszinierend. Ich war immer ein Freund des Transportwesens, auch weil da immer die weite Welt und neue Horizonte mit verknüpft sind: Ich habe schon in meinem wirtschaftspolitischen Studium Lieferstrukturen und Verkehrspolitik als Nebenfach belegt. Und ich interessiere mich auch heute noch für andere Mobilitätsträger, also für die Bahn und auch für die Straße. Als Flughafenchef ist das ideal, denn wir müssen uns ja hier um alles kümmern und dabei die Netzwirkung beachten.

Was ist Ihnen denn nicht so leichtgefallen?

Was ich natürlich nicht kannte, war die politische Welt in dem Kontext, in dem ich hier arbeite. Im Laufe der Zeit habe ich aber begriffen, dass Kommunikation eine Hauptkategorie meiner Arbeit darstellt. Man muss über alles reden und im Übrigen auch berücksichtigen, dass es unterschiedliche Zielgruppen gibt. Wenn ich mich an die Zeit der Planungen für die dritte Bahn vor 15 Jahren erinnere, würde ich jetzt rückblickend sagen, dass wir da hoch naiv waren. Es war natürliche eine anders geführte Debatte damals. Aber zu verstehen, wie politische Kommunikation eigentlich funktioniert - und dabei zum Beispiel zwischen der Wirklichkeit und ihrer medialen Spiegelung zu unterscheiden - das dauert. Da habe ich vermutlich die größte Lernkurve hinter mich gebracht. Das war auch deshalb wichtig, weil ich diese Rolle des Kommunikators ja zuletzt als ACI-Präsident auch im internationalen Kontext wahrgenommen habe.

Michael Kerkloh verabschiedet sich am 31. Dezember in den Ruhestand. Foto: © Flughafen München

Sehen Sie also Kommunikation als ihre größte Stärke bei der Arbeit als Flughafenchef?

Man muss sich sehr aktiv beteiligen und man muss eine Vision haben. Die großartige Role-Model-Beziehung, die wir zur Lufthansa haben, wurde beispielsweise durch mehrere Generationen von Managern geschaffen. Es geht darum, das Vertrauen zu entwickeln, dass man trotz unterschiedlicher Interessenlagen etwas gemeinsam entwickeln kann. Auch wir mussten erst einmal lernen, die Lufthansa zu lieben, obwohl sie unser größter Kunde ist. Da gab es immer große Skepsis nach dem Motto "Die erdrücken uns mit ihrer Größe". Das ist natürlich Ober-Quatsch, denn die gesamte Entwicklung des Flughafens wäre ohne die Lufthansa gar nicht möglich gewesen. Dass wir beispielsweise überhaupt erst die Verkehrspotenz entwickelt haben, um die A380-Fotte der Lufthansa voll zu machen - und das mit einem wesentlich geringerem Local Catchment als Frankfurt, das ist eine großartige Leistung dieses Flughafens. Der Airbus A380 hilft uns dabei sogar bei unserer Slot-Problematik, die wir gerade haben.

Ist München Ihrer Meinung nach für Lufthansa mittlerweile das bessere Frankfurt?

Ach wissen Sie, morgens hier zur Arbeit zu kommen, erzeugt ein Gefühl von positiver Energie, weil’s gut aussieht, weil’s wächst, weil’s eine richtige große Anlage ist. Und obwohl hier 40.000 Leute arbeiten haben wir - und das ist vermutlich anders als in Frankfurt - einen ganz besonderen Familienzusammenhalt. Diesen "MUC-Spirit", der ja lange Zeit für die Lufthansa zur Positionierung ihres neuen München Hubs gegenüber Frankfurt verwendet worden ist, den kann man wirklich spüren. Ich kann Ihnen sofort sagen, wenn ich in einen Lufthansa-Flieger steige, ob das eine Frankfurt-Crew oder eine München-Crew ist.



Aber ich habe nie eine Wettbewerbsphilosophie gegenüber Frankfurt gehabt. Manche gute Rahmenbedingung, die Frankfurt hat, haben wir hier einfach nicht. Zum Beispiel die Intermodalität mit dem ICE-Bahnhof und das größere Catchment. München liegt auch nicht im Zentrum der Republik, sondern eher in einer Randlage. Aber dadurch, dass wir jetzt mit Europa zusammengewachsen sind, konnten wir einen europäischen Hub entwickeln. Natürlich haben wir auch die Gnade der späten Geburt. Die ersten 20 Jahre lang hat man als Greenfield-Platz einfach keine "Frankfurt-Probleme". Die machen schon einen super Job dort, aus den beengten Verhältnissen alles rauszuholen. Das ist deutsche Hochleistungslogistik. Man sagt ja immer, Deutsche können nicht einfach, die können nur kompliziert, aber das machen sie dann richtig gut. Ich kenne den Frankfurter Laden ja auch von innen, da kann man nur den Hut vor ziehen.

Sie hätten sich mit dem Flughafen München aber wie Fraport schon gerne auch noch an anderen Flughäfen beteiligt, richtig?

Wir können nach wie vor kein Kapital an anderen Standorten investieren, aber wir haben jetzt durch unser Reputations-Management Konzessionen in New York und Sofia gewonnen.. Das kommt nur zustande, weil wir diesen hervorragenden Ruf genießen und in unserem Unternehmen echt unheimlich viele gute Leute haben. Wenn wir unsere Fachleute angucken gibt’s weltweit nicht viele, die denen das Wasser reichen können.

Also ist Expansion jetzt sozusagen die Aufgabe für die nächste Generation?

Ja. Wir sind ja vom Umsatz her, was viele nicht wissen, schon heute unter den Top-Ten aller Flughäfen weltweit. Unser Gebilde ist so groß, dass wir der einzige Single-Airport mit so viel Umsatz sind. Dabei sind wir nach Passagieren nur Nummer sieben oder acht in Europa.

Woran messen Sie denn Erfolg?

Das Schöne an unserem Unternehmen ist, dass wir ein völlig normales Abbild der Gesellschaft sind. Wir sind in den unterschiedlichsten Sphären tätig, wir haben Serviceunternehmen, erbringen also Dienstleistung jeden Tag, 24 Stunden, wir haben aber auch eine unglaubliche Technik. Wir sind ein Unternehmen, das man anfassen und sehen kann und das eine eierlegende Wollmilchsau ist. Flughafengesellschaften wie uns gibt es nicht so häufig. Der Flughafen Sydney ist beispielsweise ungefähr so groß wie unserer und der managt den Flughafen mit ungefähr 600 Leuten. Wir haben hier 10.000 Mitarbeitende direkt eingestellt, einfach weil wir viel selber machen.

Glaubt, dass die dritte Bahn in München noch kommen wird: Der scheidende Flughafenchef Michael Kerkloh. Foto: © Flughafen München

Der Nachteil dabei ist, dass es sehr komplex wird. Der Vorteil ist aber, dass wir tiefe Kenntnis über die Koordination der verschiedenen Prozesse haben. Und die macht aus, ob ein Flughafen gut ist oder nicht. Hier kann keiner alleine Erfolg haben, es ist immer eine Gemeinschaftsproduktion. Wenn wir hier also als "Best Airport in Europe" ausgezeichnet werden, dann hole ich die gesamte Airport Community zusammen, weil es unser gemeinsamer Preis ist. Und damit eine Auszeichnung für jeden Mitarbeiter, der sich sagen kann: "Ich identifiziere mich mit diesem Airport, ich bin Teil dieses großartigen Gebildes." Das kann man immer wieder zur Motivation verwenden. Bei den vielen Stakeholdern, die wir haben, ist es vor allem wichtig, dass wir ein unbestrittener und anerkannter "Corporate Citizen" sind - jemand, der extrem verlässlich ist, der top Qualität bietet, wo die Leute gerne arbeiten. Einer, der seine Verantwortung kennt, der niemanden hintergeht.

Apropos Flughafen-Management. Sie gelten als einer der Schöpfer des Hamburger Modells. Sehen Sie das als eines Ihrer großen Vermächtnisse für die Branche?

Die Innovation war in der Tat in Hamburg, aber wir haben das Modell dann auch in München umgesetzt - gegen sehr erbitterte Widerstände der Gewerkschaft. Das Modell war eine Neuaufstellung der Bodenverkehrsdienste und die Frage war, wie wir das finanzieren. Es gibt mittlerweile in München zwei Dienstleister, die beide gleich groß sind, oder anders ausgedrückt: Unser Laden ist zu 50 Prozent geschrumpft durch diesen Prozess. Aber kommunikativ für die Belegschaft war immer die Garantie wichtig, dass wir unseren Bodendienstleister nicht zur Disposition stellen.

Es ging aber dabei nicht nur einfach um eine Tarifabsenkung. Ich habe immer gesagt: "Wir beteiligen alle an der Sanierung". Eigentlich war es ja ein Problem der Bodenverkehrsdienste und der Rest des Unternehmens hat gesagt: "Stoßt die doch einfach ab, dann haben wir kein Problem". Aber das wollte ich nicht und habe gesagt, alle müssen mitmachen bei der Finanzierung. Es gab dann entsprechende Abschläge von allen. Die Führungskräfte haben bis vor einem Jahr auf zwei Prozent ihres Gehalts verzichtet. Und da musste ich, weil das außertariflich angestellte Arbeitskräfte waren, von jedem eine Einzelunterschrift haben, dass die das mitmachen. Das konnte ich nicht verfügen, sondern die mussten einzeln zustimmen. Und das haben alle gemacht. Daraufhin hatten wir so eine Art Solidarpakt. Der wurde nicht geliebt, denn wer lässt sich schon gerne in die Tasche greifen, aber dieses Solidarprinzip, dieses alle für einen, einer für alle, hatte natürlich auch eine Botschaft.

Auch die Lufthansa und die Gesellschafter haben mitfinanziert, sodass wir ausreichend viel Geld für die Finanzierung der Übergangsphase hatten. Im Gegenzug haben die Gewerkschaften eine Beschäftigungsgarantie bekommen, die nach wie vor hält. Und wenn der Laden Gewinne macht, dann beteiligen wir die Beschäftigten an den Gewinnen, was dann so kam und was wir auch gemacht haben. Das ist jetzt schon fast zehn Jahre her. Den Glauben an das Unternehmen, den darf man nicht verspielen, denn in dem Moment, wo einmal Misstrauen herrscht, dauert das ewig, bis man das wieder bereinigt hat. Das war eine wichtige Zeit, wo wir uns voll auf die Unternehmensentwicklung konzentriert haben. Das sind Erfahrungen auf der Lernkurve.

Die Fortsetzung des Interviews lesen Sie morgen.