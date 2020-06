Flughafen München darf den Airport Sofia mitbetreiben

Die Flughafen München GmbH (FMG) hat endgültig die Konzession für den Betrieb des Flughafens der bulgarischen Hauptstadt Sofia zusammen mit dem französischen Investor Meridiam erhalten. Zuvor wies das oberste bulgarische Verwaltungsgericht Wettbewerbsklagen dagegen ab.

"Die Vorbereitungen für den Betrieb nehmen jetzt Fahrt auf", freute sich die FMG in einer Mitteilung. Das sei mit Blick auf Konjunktur und Beschäftigung eine gute Nachricht für ganz Bulgarien. Man werde bei allen Investitionen den Fokus auf Nachhaltigkeit, Umweltschutz und soziales Engagement legen.

"Wir wollen die Erfahrung und Expertise, die wir durch den erfolgreichen Betrieb des Münchner Five-Star-Airports erworben haben, durch einen gezielten Wissenstransfer und die systematische Ausbildung von Mitarbeitern nach Bulgarien bringen", erklärt Thomas Weyer, FMG-Geschäftsführer Finanzen und Infrastruktur.

FMG plant und betreibt neues Terminal One in New York

Meridiam und die FMG sind beide weltweit im Flughafenmanagement tätig. Die Münchner betreiben mit ihrer Tochter Munich Airport International GmbH (MAI) künftig Terminals an den Flughäfen Newark Liberty und John F. Kennedy in den USA. Am JFK-Flughafen soll 2025 das neue Terminal One in Betrieb gehen.

Hinter dem Projekt steht ein Konsortium, dem auch die Lufthansa, Air France, Japan Airlines und Korean Airlines angehören. Die "Welt" berichtete, das MAI sowohl als Berater in der Bau- und Planungsphase tätig sein und das operative Management des neuen Terminals übernehmen werde. Auch in Honduras sei man im Airport Management tätig, darüber hinaus engagiere man sich weltweit in einer Vielzahl von Beratungsprojekten, erklärte die FMG.

Direkte Beteiligungen an Flughäfen strebt die FMG im Gegensatz zum börsennotierten Frankfurter Konkurrenten Fraport nicht an. Das schließt auch ein Aufsichtsratsbeschluss von 2014 des vollständig in staatlichem Besitz befindlichen Unternehmen aus. Gesellschafter sind mit einem Anteil von 51 Prozent der Freistaat Bayern, die Bundesrepublik Deutschland mit 26 Prozent und die Landeshauptstadt München mit 23 Prozent. Kommunalrechtlich sei es problematisch, wenn sich die Gesellschaft außerhalb Münchens an Projekten beteilige, die nicht der Daseinsvorsorge der Münchner Bevölkerung dienten, hieß es damals zur Begründung.