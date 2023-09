Lilium startet Rumpfmontage in Spanien

Der Lilium Jet geht in die Produktion. Lilium hat die Rumpfmontage dafür bei Aciturri in Spanien in Auftrag gegeben. Beim eVTOL liegt demnach alles weiterhin im Zeitplan für den Erstflug mit Besatzung im kommenden Jahr.