Monopolkommission plädiert für Zerschlagung der Bahn

Im Luftverkehr ist es schon lange so, auch bei der Bahn wird bereits seit Jahren diskutiert. Jetzt plädiert auch die Monopolkommission, die die Bundesregierung in Wettbewerbsfragen berät, für eine Aufspaltung der Deutschen Bahn in eine Infrastrukturgesellschaft und eine für den Betrieb.

"Nach Auffassung der Monopolkommission überwiegen die Vorteile einer vollständigen Trennung von Infrastruktur- und Transportsparten", sagte der Vorsitzende des Gremiums, Jürgen Kühling, der "Süddeutschen Zeitung". "Ziel soll sein, die Betreiber der Infrastruktur und die Nutzer dieser Infrastruktur voneinander zu trennen."

Am Ende werde man ein Unternehmen haben, welches nur daran interessiert sei, dass das Netz gut ausgelastet sei und gut funktioniere. "Dann gibt es keine Anreize mehr, Wettbewerber auf dem Netz zu behindern." Und: "Dadurch würde sich nach unserer Einschätzung ziemlich zügig etwas ändern, für die Kunden, die anderen Bahnanbieter und für die Investitionen in das Netz."

In Spanien beispielsweise habe sich durch eine solche Trennung der Wettbewerb verbessert und die Ticketpreise seien gefallen. Sowohl die Union als auch der Bundesrechnungshof fordern die Zerschlagung. Zum Vorwurf, dass dies ein Ablenkungsmanöver der Union sei, die sehr lange Zeit selbst den Bundesverkehrsminister stellte und eine Reform hätte vorantreiben können, wollte sich Kühling nicht konkret äußern, er sagte lediglich: "Wir bewerten nur die Vorschläge an sich, und dieser Vorschlag ist gut. Aber die Diskussion schwelt schon lange."

Großbritannien als Warnbeispiel

Die Privatisierung der "British Rail" im Jahr 1993 begann, wird oft als gescheitertes Beispiel für Privatisierung angeführt. Die Entscheidung, die Eisenbahn und das Schienennetz in private Hände zu geben, wurde von der konservativen Regierung unter Margaret Thatcher getroffen.

Im Zuge dessen wurden 25 Bahngesellschaften gegründet und die Infrastruktur, einschließlich Schienen, Signalen, Brücken und Tunnel, wurde an Railtrack verkauft und an der Börse gehandelt. Doch nachdem bei Zugunglücken der britischen "Railtrack" in mehreren Fällen Menschen ums Leben kamen und Railtrack 2001 Insolvenz anmelden musste, wurde das Netz wieder in einen Staatsbetrieb zurückgeführt.

Auch bei der spanischen Renfe läuft bei weitem nicht alles rund. Erst kürzlich musste Raquel Sánchez, bis dato CEO der Renfe, ihren Rücktritt vermelden. 2019 bestellte Renfe für 251 Millionen Euro 31 Nahverkehrszüge für Nordspanien - mit falschen Maßen. Die Züge passten nicht durch bestimmte Tunnel in den Regionen Asturien und Kantabrien.

Neue Bahn mit "gemeinwohlorientierter Infrastrukturgesellschaft"

Die deutsche Ampel-Regierung plant, von 2024 an eine "gemeinwohlorientierte Infrastrukturgesellschaft" innerhalb der Bahn einzuführen. "Das ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber nur der halbe Schritt", kritisierte Kühling. Er ist zuversichtlich, dass sich die Idee durchsetzt: "Wir bohren gerne dicke Bretter, ich bin Optimist, kluge Vorschläge setzen sich irgendwann durch."