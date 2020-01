Rundschau Möglicher Börsengang von Lufthansa Technik und Passagierrückgang in Dresden

Lufthansa Technik könnte nach Konzernplänen an die Börse kommen und das Germania-Aus belastet die Jahresbilanz am Flughafen Dresden. Unsere Rundschau mit den Kurzmeldungen des Tages.

Check des Scheibenwischers einer Boeing 737 bei Lufthansa Technik Sofia. © Lufthansa Technik / Gregor Schläger

Die Lufthansa denkt Insidern zufolge nach dem Verkauf ihrer Catering-Sparte über einen Börsengang ihres Wartungsgeschäfts nach. Eine Abspaltung der Sparte Lufthansa Technik solle den Börsenwert des Konzerns nach oben treiben, berichtete die Nachrichtenagentur "Bloomberg" und berief sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Die Prüfung sei noch in einem frühen Stadium, und es gebe noch keine Entscheidung.

Am Flughafen Dresden lag das Passagieraufkommen mit knapp 1,6 Millionen Fluggästen run neun Prozent unter dem Vorjahreswert. Besonders das Germania-Aus, 2018 flog noch jeder fünfte Fluggast in Dresden der Airline, trifft den Airport deutlich. Die Zahl der Flugbewegungen lag mit 28.583 Starts und Landungen 5,6 Prozent unter dem Vorjahresniveau.

Der Flughafen Leipzig/Halle hat 2019 mit rund 2,6 Millionen Fluggästen, was einer Zunahme um knapp zwei Prozent entspricht, das zweitbeste Ergebnis seiner Geschichte erzielt. Mit 78.980 Starts und Landungen lag die Zahl der Flugbewegungen am Flughafen Leipzig/Halle nahezu auf Vorjahresniveau (- 0,3 Prozent). Das Luftfrachtaufkommen erhöhte sich 2019 auf 1.238.343 Tonnen, was einem Zuwachs von 1,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Am Flughafen Flughafen Memmingen ist seit vergangen Dezember ein Elektro-Schlepper im Einsatz. Der neue Schlepper kann zu 120 Tonnen Startgewicht manövrieren, teilte Hersteller Goldhofer mit. Damit hat der Flughafen einen weiteren Schritt zum klimaneutralen Flughagen geschafft.

Die Deutsche Flugsicherung (DFS) erweitert ihre Führungsspitze. Künftig wird die GmbH von vier Managern geführt. An der Spitze bleibt Chef Klaus-Dieter Scheurle. Neu sind der Betriebsvorstand Dirk Mahns zum 1. Februar und Friedrich-Wilhelm Menge, der vom Aufsichtsrat zum 1. März für den neu geschaffenen Posten eines Technikvorstands bestellt worden ist. Personalvorstand Michael Hann behält seine bisherige Funktion. Auf eigenen Wunsch verlässt der bisherige Geschäftsführer Betrieb, Robert Schickling, das Unternehmen.

Der Flughafenverband ADV hat mitgeteilt, die Situa­tion einer mög­li­chen Ein­schlep­pungs­ge­fahr des neuartigen Coronavirus in China fort­lau­fend neu bewer­tet werde. An den deut­schen Flug­hä­fen gebe es für den Ernst­fall detail­lierte Not­fall­pläne mit kla­ren Pro­zess­ab­läu­fen. Die erfor­der­li­chen medi­zi­ni­schen Kapa­zi­tä­ten würden bereitstehen. Not­fall­pläne für den Umgang mit gefähr­li­chen Infek­tio­nen auf deut­schen Flug­hä­fen exis­tie­rten seit Jah­ren und hätten sich in der Ver­gan­gen­heit bewährt. Weiterlesen

Boeing hat den für den heutigen Donnerstag geplanten Erstflug der 777 X wegen schlechten Wetters verschoben. "Wir verschieben den ersten Flug der 777X, der morgen, am 23. Januar, stattfinden sollte, wegen des Wetters. Das zuständige Team prüft derzeit die Möglichkeit eines Fluges am Freitag, 24. Januar," teilte der Flugzeugbauer mit.