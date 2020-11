Modell von "Hyper-Tube"-Zug erreicht Geschwindigkeit von 1000 Kilometern pro Stunde

Ein in Korea entwickelter "Hyper-Tube"-Zug hat erstmals eine Geschwindigkeit von gut 1000 Kilometern pro Stunde erreicht, berichtet "T3N". Allerdings handelt es sich dabei um ein Modell im Maßstab 1:17. In zwei Jahren sollen dann Tests in Originalgröße durchgeführt werden. Der Zug in einer Nahe-Vakuum-Röhre soll Kurzstreckenflüge und die Bahn ersetzen.