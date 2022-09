Ständiger technologischer Fortschritt, verändertes Passagierverhalten, immer stärkere Zusammenarbeit der Mobilitätssektoren. Welche Rolle spielt der Luftverkehr in der Zukunft und wie reagiert er auf die neue Mobilität? Die airliners.de-Serie "Neue Mobilität" widmet sich dieser Frage aus verschiedenen Blickwinkeln. Teil vier über die zum Teil noch ungeklärten Rahmenbedingungen für Urban Air Mobility.

Die wichtigsten Verkehrsmittel von heute – das eigene Auto, Bahn und Bus – stehen kurz vor einem Umbruch. Mobilität muss und wird billiger, bequemer, sicherer und emissionsfrei werden. Der jüngste technologische Fortschritt bietet dabei die Chance, den inner- und zwischenstädtischen Verkehr durch die sogenannte Urban Air Mobility (UAM) zu ergänzen. Technologien und Konzepte (zum Beispiel für verteilte elektrische Antriebe) haben einen Reifegrad erreicht, der die UAM mit geräuscharmen, bemannten oder unbemannten Fluggeräten für bedarfs- und planmäßige Einsätze ermöglicht.

Fortschritte in den Bereichen Leistungselektronik, Kommunikation, Sensorik und Datenanalyse in Verbindung mit erheblichen Kostensenkungen haben insbesondere für kleinere Luftfahrzeuge völlig neue Möglichkeiten geschaffen.

Schwerpunkt des Einsatzes und damit im Fokus dieses Artikels ist der inner- und zwischenstädtische Personenverkehr, der durch Flugzeugtypen mit der Fähigkeit zum vertikalen Starten und Landen (VTOL) ermöglicht wird. Urban Air Mobility ist dabei als ein sicherer und effizienter Luftverkehrsbetrieb in einem Ballungsraum für bemannte und unbemannte Luftfahrtsysteme zu verstehen.

Treiber der Entwicklung ist die schon jetzt enorme Verkehrsbelastung in Großstädten. In London stehen Autofahrer rund 150 Stunden pro Jahr im Stau, in Los Angeles sind es über 100 Stunden. Entsprechend steigt der Bedarf nach neuen Mobilitätslösungen und immer mehr Unternehmen werden aktiv.

Über den Autor Karsten Benz ist Professor für Air Traffic Management an der Hochschule Worms und arbeitet als unabhängiger Berater und Board Member. Forschungsschwerpunkte sind ATM/UTM, Sustainable Aviation und Advanced Air Mobility. Er verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Luftfahrt. In der Lufthansa Group war er u.a. als Leiter Netzplanung tätig. Als Chief Commercial Officer leitete er den erfolgreichen Turnaround von Austrian Airlines. Seit 2017 arbeitete er als Berater in Projekten, u.a. in Europa und Middle East. Er ist Vorsitzender des Aufsichtsrats der Droniq GmbH. Kontakt

So hat sich Urban Air Mobility zu einem geradezu gehypten Thema entwickelt, das über die Industrie hinaus auch in der Forschung größte Aufmerksamkeit erfährt. Im Jahr 2019 befanden sich fliegende autonome Fahrzeuge in der sogenannten "Innovation Trigger Phase" des Gartner Hype Cycles, also kurz unterhalb des Gipfels der überhöhten Erwartungen.

Damals wie heute stellt sich die Frage: Wie weit ist es also noch bis zum "Plateau der Produktivität", gleichbedeutend mit einem wirtschaftlich und ökologisch nachhaltigen Einsatz von Flugtaxis? Wie lange zieht sich ein möglicher "Tiefpunkt der Desillusionierung" und der folgende "Anstieg der Erleuchtung" hin? Sind es eher fünf oder eher 20 Jahre?

Bis heute ist kein Best-Practice-Konzept erkennbar. Akteure aus den Bereichen Luftfahrt und Automotive sowie durch Kapitalbeteiligungen finanzierte Start-ups setzen auf über 100 unterschiedliche Entwürfe für die sogenannten Personal Air Vehicles (PAV), die je nach Anwendungsfall mehr oder weniger geeignet sind.

Viele Fragen sind noch offen. Regulatorische Rahmenbedingungen, Kundenerwartungen und operationelle Anforderungen sowie Wirtschaftlichkeit sind zu klären. Der Artikel soll daher einen Überblick über wichtige Fragen im Zusammenhang mit der Einführung der UAM geben.

Regulatorische Rahmenbedingungen

Eine der größten Herausforderungen für eine erfolgreiche Einführung der UAM ist ein rechtlicher Rahmen, der definierte Standards für die technologische Zertifizierung, die Sicherheit der Infrastruktur und Maßnahmen zur Regulierung des UAM-Marktes selbst umfasst. Diese Rahmenbedingungen können dazu beitragen, die gesellschaftliche Akzeptanz für den Betrieb von PAV in städtischen Gebieten zu schaffen.

Technologische Zertifizierung

Eine große Hürde für den kommerziellen Flugbetrieb in städtischen Gebieten sind Sicherheitsanforderungen und Zertifizierungskriterien. Während es in einigen Branchen ausreichend sein kann, stichprobenartig die Produkte und Services prüfen zu lassen oder aber sich das Mandat für eine "self declaration" zu verschaffen, erfordert die Luftfahrt explizit ein Airworthiness Authority Approval.

Entsprechende Regelungen für die Zulassung sind weltweit insbesondere durch die Europäischen Agentur für Flugsicherheit (Easa) und die US-Luftfahrtbehörde (FAA) zu schaffen. Seit 2019 gibt es innerhalb der Easa eine eigene Abteilung für "eVTOL und Special Concepts".

Der erste Vorschlag der Easa vom Juli 2019 bezog sich auf Sicherheitsstandards, die mit denen für kleinere Verkehrsflugzeuge vergleichbar sind. Die Zahl der Personen an Bord war auf fünf begrenzt, und die maximale Startmasse auf 2000 Kilogramm festgelegt.

Für den Einsatz über dicht besiedelten Gebieten oder im kommerziellen Passagierverkehr muss die Konstruktion darüber hinaus gewährleisten, dass das Flugzeug auch nach einer kritischen Störung im Antriebssystem sicher landen kann. Dies erhöht die Anforderungen an den technischen Gesamtentwurf und widerspricht zum Beispiel dem Einsatz von Fallschirmen im Falle eines Antriebsausfalls.

Diese Einstufung ist hinsichtlich der Sicherheitsanforderungen vergleichbar mit der von Hubschraubern für den kommerziellen Flugbetrieb.

Anfang des Jahres 2022 hat die Easa einen Entwurf zu den Regeln für den Betrieb von Lufttaxis in Städten veröffentlicht. Es handelt sich um den ersten umfassenden Vorschlag für einen derartigen Rechtsrahmen. Der Entwurf steht bis Ende September diesen Jahres zur öffentlichen Konsultation und umfasst die Bereiche Lufttüchtigkeit, Flugbetrieb, Lizenzierung der Flugbesatzung und Luftverkehrsregeln. Dies schafft Klarheit hinsichtlich des Zertifizierungspfads, den Entwickler in Europa für VTOLs beachten müssen.

Gleichzeitig setzt die Easa die FAA als zuständige US-amerikanische Behörde unter erheblichen Zugzwang. Diese waren erst vor Kurzem auf die europäische Linie eingeschwenkt, alle eVTOL als eine "special class" zu definieren. Als Konsequenz muss ein eigenes Regelwerk für eVTOL in den USA entwickelt werden.

Die amerikanische Industrie sieht diese Vorgehensweise kritisch. Durch die notwendigen Anpassungen im Entwicklungsprozess und die einhergehende lange Zertifizierungsphase, befürchtet sie einen Wettbewerbsnachteil. Eine wachsende Zahl an Drittländern wird animiert, die Easa-Regeln zu adaptieren, wodurch europäische Unternehmen einen Vorteil bei Internationalisierung und Skalierung haben – was durch die Luftverkehrsbehörde des Vereinigten Königreichs bereits geschehen ist.

Nach den erforderlichen Überarbeitungen wird die Europäische Kommission den Easa-Rechtsrahmen 2023 überprüfen, bevor sie eine abschließende Entscheidung trifft.

Anders bei autonomen und damit pilotenlosen PAV: Europäische Zulassungsvorschriften werden noch eine Weile auf sich warten lassen. Bereits heute ist erkennbar, dass es ein schrittweises Verfahren geben wird, bei dem zunächst Piloten im Falle einer Personenbeförderung an Bord sein müssen, bevor jede Art von autonomem Flugbetrieb eingeführt werden kann.

Infrastruktur - Flugsicherung

Ein PAV wird den Luftraum auf andere Weise nutzen als kommerzielle Flugzeuge, da es in niedrigeren Höhen und in Flugzonen oberhalb städtischer Gebiete fliegen wird. Mit steigender Anzahl von PAVs im bisher oft nur durch Visual Flight Rules (VFR) definierten Luftraum steigen auch die Risiken für Menschen und Gebäude am Boden.

Gleichzeitig stellt sich die Frage, wie PAV und klassische Luftfahrzeuge in dieser geringen Höhe sicher integriert werden können, zum Beispiel in der Nähe von Flughäfen. Es muss ein System geben, mit dem alle Luftfahrzeuge in der Lage sind, die Bewegungen des jeweils anderen zu erkennen und darauf zu reagieren.

Das Flugverkehrsmanagement wird als entscheidende Voraussetzung für den sicheren und effizienten Betrieb von PAV angesehen. Insbesondere die Effizienz im Sinne der Pünktlichkeit ist entscheidend, da die Zeitersparnis einer der wichtigsten Vorteile im Vergleich zum bodengebundenen Verkehr ist.

Grundsätzlich könnte eine Option sein, die herkömmlichen Flugverkehrsmanagementsysteme (ATM) zu erweitern. Ein ATM, das sich auf die Kommunikation zwischen Fluglotsen und Piloten sowie auf die Radarerfassung stützt, ist dafür aber nicht geeignet.

In den USA kommt die FAA zum Schluss, dass die Zahl der täglichen Flüge in die Millionen gehen könnte. Die Menge, Art und Dauer der UAS-Flüge (Unmanned Aircraft System) können mit der bestehenden ATM-Infrastruktur nicht kosteneffizient gesteuert werden.

Abkürzungen ATM Air Traffic Management

CIS Common Information System

MaaS Mobility as a Service

OEM Original Equipment Manufacturer

PAV Passenger Air Vehicle

UAM Urban Air Mobility

UAS Unmanned Aircraft System

USSP U-Space Service Provider

UTM Unmanned Aircraft System Traffic Management

VFR Visual Flight Rules

(e)VTOL (Electric) Vertical Take Off and Landing

In Europa geht man ebenfalls davon aus, dass die verschiedenen ATM-Systeme an ihre Grenzen stoßen werden. Um den Betrieb von UAS zu skalieren muss ein neues konzeptionelles Paradigma entwickelt werden.

Wie die Icao feststellt: "Der getrennte Luftraum war zwar eine erste Lösung, um ein sicheres Betriebsumfeld zu schaffen, aber er ermöglicht weder die künftige Integration der bemannten und unbemannten Luftfahrt noch den Betrieb […] in hoher Dichte."

Bei einem Unmanned Aircraft Systems Traffic Management (UTM) handelt es sich um ein System und eine Reihe von Diensten, die notwendige Informationen und Verfahren bereitstellen, um einen sicheren Flug für unbemannte Luftfahrzeuge in gemeinsam genutzten Lufträumen zu gewährleisten.

Das UTM ist ein neuartiges Konzept, für das laufend internationale und nationale Regularien entwickelt werden. Obwohl sich die bisher bekannten UTM-Konzepte erheblich voneinander unterscheiden, ist ein wesentliches Element der Rückgriff auf ein verteiltes, wettbewerbsfähiges und automatisiertes Verkehrsmanagementsystem. Dies unterscheidet sich von den derzeitigen eher zentralisierten, monopolistischen und nur teilweise automatisierten Systemen, die für das klassische Flugverkehrsmanagement zum Einsatz kommen.

Visualisierung des Archer Flugtaxis. © Archer

Seit 2018 entwickeln die europäischen Entscheidungsträger einen regulatorischen Rahmen, um Mindestregeln und -dienste für die zeitnahe Umsetzung eines UTM-Konzepts in allen EU-Mitgliedstaaten festzulegen. Zentrales Element ist dabei der sogenannte U-Space.

Es handelt sich um das Verkehrskonzept mit einer Reihe von Services, die in einem bestimmten, von den Mitgliedstaaten festgelegten Luftraum bereitgestellt werden, um eine große Anzahl von Flügen sicher und effizient zu bewältigen. Ein übergeordnetes Ziel ist es, einen wettbewerbsfähigen Markt, der einen fairen Zugang für UAS-Betreiber gewährleistet und für Investoren attraktiv ist, zu schaffen.

Die EU-Mitgliedstaaten können einen U-Space-Luftraum ausweisen, nachdem sie eine Risikobewertung vorgenommen haben. Dies umfasst eine Bewertung der Betriebs-, Sicherheits- und Schutzrisiken, der Art, Komplexität und Dichte des Verkehrs, des Standorts, der Flughöhen und der Luftraumklassifizierung.

Dementsprechend können innerhalb eines Landes zu jedem Zeitpunkt mehrere und auch grenzüberschreitende U-Spaces in Betrieb sein. Wird ein U-Space innerhalb des kontrollierten Luftraums ausgewiesen, so ist ein ATM-Anbieter für die bemannte Luftfahrt sowie für die Separierung von bemannten und unbemannten Luftfahrzeugen verantwortlich.

Das "U-Space-Reallabor" erstreckt sich über 30 Quadratkilometer im Luftraum über dem Hamburger Hafen. © Droniq / FabianMeyer/pixelliebe/Olga Tsyvinska/Shutterstock.com, © Map Tiler © OpenStreetMap contributors

Für die Bereitstellung von Services für Betreiber unbemannter Luftfahrzeuge in diesem U-Space sind jedoch nur UTM-Dienstleister (so genannte U-Space-Service-Provider, USSP) zuständig.

Obligatorische U-Space-Services müssen erbracht werden. Dazu gehören: Network Identifikation (kontinuierliche Identifizierung), Geo-awareness (wo darf ein UAS fliegen und wo nicht), Flight Authorisation (Erlaubnis zum Flug im U-Space) und Traffic Information (Informationen über andere Nutzer des Luftraums).

Ein weiteres entscheidendes Element ist die Bereitstellung von Informationen für UTM-Provider und andere Nutzer (zum Beispiel ATM-Provider). Die Aufgabe wird von Anbietern eines Informationsdienstes (Common Information System, CIS) wahrgenommen. In der EU Verordnung wird darauf hingewiesen, dass die Mitgliedstaaten die Möglichkeit haben, einen einzigen CIS-Anbieter auf ausschließlicher Basis für einige oder alle U-Space-Lufträume in ihrem Zuständigkeitsbereich zu benennen.

In Hamburg wurde vergangenes Jahr in einem Reallabor weltweit erstmals ein U-Space mit vollständigem Rollen- und Prozessmodell, technischen Funktionalitäten und Testflügen in der Praxis erprobt. Die Ergebnisse der Erprobung sollen wichtige Erkenntnisse für die Überführung der europäischen U-Space-Verordnung in nationales Recht liefern.

Infrastruktur - Vertiports

Häufig wird der geringe Bedarf an Infrastruktur als Hauptvorteil von UAM genannt, und die ersten Ideen basierten oft auf der Vorstellung von fliegenden Autos, die keine spezielle Infrastruktur benötigen würden. Neben Hochhausdächern sind als Standorte etwa die obersten Decks von Parkhäusern angedacht.

Doch der Bedarf an Einrichtungen für Start und Landung, für die Abfertigung der Passagiere (zum Beispiel Sicherheitskontrolle) und für das Betanken, Aufladen oder die Wartung des PAV erfordern eine ganz eigene Infrastruktur. Erste Skizzen für Vertiports aus dem Jahr 2019 ähneln sehr dem Design von Hubschrauberlandeplätzen. Nicht jedes Hochhaus ist dafür geeignet und schon gar nicht baulich konstruiert.

Ein Beispiel zeigt, dass Vertiports neben dem UTM einer der wichtigsten kapazitätsbeschränkenden Aspekte der UAM sein könnten: Betrachtet man eine Stadt wie Berlin und geht von einem Verkehrsanteil für PAV von einem Prozent aus, so ergibt sich bei zwei täglichen Flügen pro Person bereits ein Bedarf von 76.000 UAM-Flügen pro Tag innerhalb der Stadt.

Liliums Veliport soll es an Flughäfen und in der Stadt geben (Rendering). © Lilium

Geht man weiter von einer Auslastung von vier Passagieren pro PAV aus, ergeben sich mindestens 19.000 Starts und 19.000 Landungen pro Tag. Bei 16 Betriebsstunden pro Tag ergeben sich 2375 Starts und Landungen pro Stunde. Geht man davon aus, dass ein Landeplatz für 60 Sekunden pro Bewegung blockiert ist, werden 40 Landeplätze benötigt.

Diese Berechnungen zeigen die untere Grenze des Infrastrukturbedarfs auf, da davon auszugehen ist, dass der Bedarf ungleichmäßig verteilt ist. Spitzenzeiten morgens und abends sind zu erwarten. Und nicht jeder Vertiport wird die gleiche Nutzungsrate haben. Die Bereitstellung von Infrastruktur zur Deckung dieses Bedarfs wird insbesondere in Städten und Regionen herausfordernd, in denen eine nutzbare Fläche knapp ist und die Planungszeit für Infrastrukturen lang und teuer ist.

Neben dem Bau und Betrieb von innerstädtischen Start- und Landeflächen betrifft dies auch die Nutzung von Infrastruktur auf bestehenden Flugplätzen (Hubschrauberlandeplätze, kommerzielle Flughäfen). Insbesondere Flughäfen sind heute nur sehr eingeschränkt für einen zukünftigen UAM-Flugbetrieb vorbereitet.

Die Easa hat im März 2022 die weltweit ersten Spezifikationen für die Konstruktion von Vertiports veröffentlicht. In absehbarer Zeit soll die Entwicklung eines vollständigen Rechtsrahmens für die Konstruktion und Zertifizierung von Vertiports, den Betrieb und die Aufsicht über Betreiber erfolgen.

Anders in den USA: Archer Aviation strebt an, UAM-Netze in Los Angeles und Miami zu errichten und dafür geeignete Vertiports auf Parkhäusern zu entwickeln. Das Design der Start- und Landeplätze erfolgt, ohne dass es bisher offizielle FAA-Infrastrukturrichtlinien gibt.

Marktregulierung

Wie alle Verkehrsträger wird auch eine UAM externe Effekte erzeugen. Neben Lärm, Luftverschmutzung und visueller Beeinträchtigung sind weitere Beeinträchtigungen oder gar Schäden für Dritte denkbar. Darüber hinaus könnte es bei einer entsprechenden Dichte des UAM-Angebots zu einer induzierten Nachfrage und zu Veränderungen in der Flächennutzung, insbesondere der Zersiedelung stadtnaher Gebiete, kommen.

Neben einer strikten Regulierung des Luftfahrzeugs und der Infrastruktur ist davon auszugehen, dass der Markt für UAM auch mit Eingriffen konfrontiert wird, die darauf abzielen, externe Effekte zu minimieren.

Ein Blick auf andere Verkehrsträger zeigt, dass ein Verkehrssystem oft als Ganzes einer Regulierung unterliegt. Strenge Rahmenbedingungen gelten für Verkehrsträger mit starken Infrastrukturabhängigkeiten und demzufolge dem Risiko eines natürlichen Monopols.

Dies ist zum Beispiel im deutschen Bahnsektor der Fall, wo Betrieb und Infrastruktur getrennt sind und der Infrastrukturanbieter bei der Preisgestaltung stark reguliert wird.

Der öffentliche Nahverkehr ist in Deutschland ebenfalls reguliert. Er ist in den meisten Kommunen und Landkreisen unrentabel, und die Kommunalverwaltung initiiert den Wettbewerb durch Ausschreibungen.

Mehrere Taxis stehen an einem Taxistand. © Adobe Stock / cameris

Der Taximarkt hingegen wird durch Konzessionen qualitativ und quantitativ reguliert, was hauptsächlich mit Informationsasymmetrien im Markt begründet wird. Die Nutzung des privaten Pkw bleibt weitgehend unreguliert, auch wenn Ansätze wie Congestion-Pricing (Innenstadtmaut) diskutiert (Beispiel New York) oder bereits eingeführt wurden (Beispiel London und Singapur).

Überträgt man diese Erkenntnisse, so zeigt sich, dass UAM ebenso mit marktregulierenden Eingriffen konfrontiert werden kann. Drei wesentliche Aspekte führen zu Eingriffen: natürliche Monopole, externe Effekte und Informationsasymmetrien. Alle drei sind grundsätzlich in einem UAM-Markt denkbar. Daher könnte eine Preis-, Qualitäts- oder Mengenregulierung auch für UAM eingeführt werden.

Zum heutigen Zeitpunkt ist es jedoch schwierig, etwaige Reaktionen der Regulierungsbehörden auf die Einführung eines neuen Verkehrsträgers vorherzusagen. Oft ist die Regulierung noch nicht in Kraft, wenn neue Dienste auf den Markt kommen, wie es bei Uber in Europa der Fall war.

Im folgenden Teil dieser Serie beschreibt Professor Karsten Benz potenzielle Kundengruppen für UAM-Konzepte, mögliche Betreiber und deren Betriebskonzepte. Zudem geht er näher auf die Herausforderungen in Sachen sozialer Akzeptanz von Urban Air Mobility ein.