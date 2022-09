Bis man innerhalb Europas in vier Stunden jedes Ziel erreichen kann, gibt es noch viel zu tun. Ein wissenschaftlicher Blick auf das multimodale Verkehrssystem von morgen – und was derzeit noch bremst.

Ständiger technologischer Fortschritt, verändertes Passagierverhalten, immer stärkere Zusammenarbeit der Mobilitätssektoren. Welche Rolle spielt der Luftverkehr in der Zukunft und wie reagiert er auf die neue Mobilität? Die airliners.de-Serie "Neue Mobilität" widmet sich dieser Frage aus verschiedenen Blickwinkeln. Teil drei über die Herausforderungen auf dem Weg zum wirklich nahtlosen Reiseerlebnis der Zukunft.

Jede Flugreise ist naturgemäß intermodal, da mindestens eine Anreise zum Ausgangsflughafen und der Weg zur endgültigen Destination über den Landweg bevorsteht. Dennoch erfordert bislang in der Regel jeder einzelne Teil dieser Reise eine eigene Buchung.

Im multimodalen Verkehr ist dagegen die Grundidee, dass ein einziges Ticket die gesamte Reise abdeckt. Die nahtlose multimodale Personenbeförderung ist eines der Ziele des EU-White-Papers zum Verkehr, das ein gemeinsames multimodales Verkehrssystem schaffen will. Ein Ziel davon ist, jeden Verkehrsträger so effizient wie möglich zu nutzen.

Die "Air Passenger Journey"

Jede Reise beginnt mit der Planungsphase, in der die Fluggäste ihre Reiseoptionen abwägen, bevor sie eine Entscheidung treffen. Anschließend buchen sie das Flugticket.

Dabei betrachten die Fluggäste die verfügbaren Reiseoptionen in Bezug auf die Fluggesellschaften und ihre Dienstleistungen (Abflugzeit, Direkt- oder Umsteigeverbindungen, bevorzugtes Einsteigen, zusätzliche Beinfreiheit, Zugang zu den Lounges und so weiter), treffen eine Entscheidung und erwerben die Dienstleistung:

Die Phasen, die ein Flugpassagier bei seiner Reise durchläuft. © Sesar

Multimodales EU-Ziel: In vier Stunden von Tür zu Tür

Das Ziel der EU-Initiative "Flightpath 2050" ist es, für 90 Prozent aller innereuropäischen Reisenden eine Reisezeit von "Tür zu Tür" in vier Stunden oder weniger zu ermöglichen. Um dieses Ziel zu erreichen, sind multimodale und verfahrenstechnische Verbesserungen erforderlich, um ein günstiges betriebliches Umfeld zu schaffen, das zeiteffizientes und erschwingliches Reisen unterstützt.

Angesichts der Tatsache, dass Fluggäste je nach Reisezweck unterschiedliche Präferenzen haben, ist es wichtig, Informationen über verschiedene Passagierprofile zu sammeln, um ihr Verhalten zu verstehen.

Die Schlüsselfaktoren, die die Nutzung multimodaler Verkehrsmittel durch Flugreisende beeinflussen, sind der Reisezweck, demografische und sozioökonomische Merkmale, die Wahl des Verkehrsmittels für den Weg zum Flughafen sowie wirtschaftliche und politische Faktoren.

Im Luftverkehr gibt es zwei grundlegende Reisezwecke: geschäftlich und nicht geschäftlich, also beispielsweise Urlaub, der Besuch von Freunden und Verwandten oder Bildungsreisen.

Geschäftsreisende sind zeitbewusst und relativ gleichgültig gegenüber dem Preis, während Nicht-Geschäftsreisende preisbewusst sind und mehr Flexibilität in Bezug auf die Reisezeit zeigen.

Auch demografische und sozioökonomische Merkmale sind nachweislich entscheidend für die Wahl des Verkehrsmittels. Die wichtigsten Merkmale sind dabei das Geschlecht, die Anzahl der Haushaltsmitglieder, das Einkommen und ob die Reisenden ein Auto besitzen.

Da ein Flughafen in der Regel nicht selbst das primäre Ziel einer Reise ist, müssen die Zugangsarten zum Flughafen berücksichtigt werden. Bei den meisten größeren Flughäfen erfolgt der Zugang in der Regel über die Straße (PKWs, Taxis und Busse) oder über den Schienenverkehr (Stadtbahn, U-Bahn, regionaler und nationaler konventioneller Schienenverkehr und Hochgeschwindigkeitszüge).

Faktoren, die die Wahl des Zugangs zum Flughafen beeinflussen, sind die Verfügbarkeit, die Zugangszeit, die Zugangskosten, die Zuverlässigkeit, eine günstige Ankunftszeit am Flughafen, die Aufbewahrung des Gepäcks im Zubringer und wie einfach es ist, von einem Verkehrsmittel zum anderen umzusteigen.

Die wichtigsten Merkmale eines vollständig koordinierten multimodalen Dienstes, wie er im Projekt "SYN+AIR" (finanziert durch das gemeinsame Unternehmen Sesar) definiert wurde, sind in Tabelle eins aufgeführt, im Vergleich zu einem intermodalen, nicht koordinierten oder teilweise koordinierten Dienst:

Nicht koordinierte oder teilweise koordinierte vs. vollständig koordinierte Verkehrsdienstmerkmale Nicht oder nur teilweise koordinierter intermodaler Verkehr Vollständig koordinierter, multimodaler Verkehr Einzelne Tickets Ein Ticket Fahrpläne - nicht synchronisierte Ankunfts-/Abfahrtszeiten führen zu längeren Wartezeiten an Umsteigepunkten Fahrpläne - synchronisierte Ankunfts-/Abfahrtszeiten zwischen Verkehrsunternehmen, die kürzere Wartezeiten an Umsteigepunkten ermöglichen Längere Laufwege zwischen den Terminals beim Umsteigen aufgrund der derzeitigen Lage der Terminals und Haltestellen Bessere Lage der Terminals und Haltestellen - kürzere Laufwege zwischen den Terminals beim Umsteigen Mehrere Informationsquellen Eine einzige Informationsplattform Quelle: Integrierte Tür-zu-Tür-Beförderungsdienste für Flugpassagiere: Von Intermodalität zu Multimodalität

Synchronisierung von Fahrplänen

Ein Problem dabei, ein multimodales System zu schaffen, ist die Synchronisierung von Fahrplänen verschiedener Verkehrsunternehmen an Zwischenpunkten wie Bahnhöfen, Busterminals oder Flughäfen. Die Synchronisierung von Fahrplänen ist wichtig, um die Anzahl der synchronisierten Zug- oder Busankünfte an Umsteigeknoten (beispielsweise den Flughäfen) zu maximieren oder die Gesamtwartezeit der Fahrgäste zu minimieren.

Zu lange Umsteigezeiten können dabei die Attraktivität einer Verbindung mindern. Doch auch zu kurze Umsteigezeiten können den Komfort mindern und den Stress durch die Angst, Anschlüsse zu verpassen, erhöhen.

Obwohl es sehr schwierig ist, eine einzige Lösung für die Synchronisierung von Fahrplänen vorzuschlagen, können einige Empfehlungen hervorgehoben werden:

Kürzere Umsteigezeiten können auf Verbindungen mit überwiegend Geschäftsreisenden angewandt werden, da diese häufig allein und mit weniger Gepäck reisen und die Abläufe sehr gut kennen;

Längere Umsteigezeiten können für die Verbindungen mit Freizeitreisenden gelten, da diese mehr Gepäckstücke mit sich führen, in der Regel in einer Gruppe reisen und häufig nach zusätzlichen Informationen suchen;

Um den Nachfrageschwankungen gerecht zu werden, sollte die Synchronisierung je nach Verkehrsaufkommen aufgeteilt werden (beispielsweise Werktage oder Wochenenden, Haupt- oder Nebenverkehrszeiten, morgens, abends und so weiter).

Es gibt nur sehr wenige Beispiele für multimodale Vereinbarungen zwischen Verkehrsunternehmen in Europa, die auch den Luftverkehr betreffen. Am weitesten verbreitet sind die intermodalen Vereinbarungen zwischen Fluggesellschaften und Eisenbahnunternehmen, etwa "Rail&Fly" (Deutschland), "CAT" (Österreich), "Air&Rail" (Frankreich).

Die jüngste Partnerschaft zwischen der Deutschen Bahn und der Star Alliance soll zu einer koordinierten Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Verkehrsträgern beitragen und eine größere Nachhaltigkeit im Mobilitätssektor fördern. Diese Partnerschaft bedeutet, dass sowohl Kunden der Deutschen Bahn als auch Passagiere der Star-Alliance-Fluggesellschaften ihre Reise im Zug beginnen oder beenden können – und das mit nur einem Buchungsvorgang –, also auf einem einzigen Ticket mitsamt schnellerer Gepäckabfertigung und angepassten Check-in-Prozessen.

Solche Beispiele bieten eine Reihe potenzieller Vorteile für die beteiligten Parteien, das heißt für Fluggesellschaften, Eisenbahnunternehmen, intermodale Flughäfen und Passagiere. Sie werden in Europa politisch stark unterstützt, zum Teil wegen des wahrgenommenen Beitrags, den sie leisten können, um die umweltpolitischen Ziele zu erreichen.

Integration des Gepäcks

Das Interesse der Fluggäste, den Zug für die Anreise zum Flughafen zu nutzen, ist groß, wenn ein Gepäckabfertigungssystem am Bahnhof angeboten wird. Dies könnte eine Verlagerung des innereuropäischen Kurzstreckenflugverkehrs fördern.

Trotz steigender Kosten und zunehmender Verkehrsprobleme ist das Auto nach wie vor das beliebteste Verkehrsmittel für die Anreise zum Flughafen, vor allem wegen des Gepäcktransports.

Gepäck-Handling am Flughafen München © Flughafen München GmbH

Ein Grund dafür ist, dass im Vergleich zu allen anderen Flexibilitätsaspekten die Flexibilität beim Gepäck als besonders hoch bewertet wird. Die öffentlichen Verkehrsmittel müssen daher sehr attraktiv sein und sollten im Rahmen eines umfassenden Flughafenzubringersystems funktionieren.

Es gibt aber bislang nur wenige Flughafenbahnbetreiber, die einen innerstädtischen Check-in-Service anbieten, bei dem die Passagiere ihr Gepäck vor dem Flug am Bahnhof in der Innenstadt abgeben können, wie etwa beim City Airport Train in Wien oder bei der SBB in der Schweiz.

Einheitliches Ticket- und Zahlungssystem

Traditionell werden die verschiedenen Verkehrsträger in dieser Passenger Journey unabhängig voneinander betrachtet, insbesondere im Hinblick auf die Finanzierung und die beteiligten Verkehrsdienstleister. Trotz der Tatsache, dass die Dienstleister auf diese Weise arbeiten, betrachten die Fahrgäste ihre Reise in der Regel als Ganzes.

Ungeachtet der Passagierbedürfnisse besteht das wichtigste Anliegen der am multimodalen Verkehr beteiligten Akteure in der Frage der Aufteilung der Fahrgeldeinnahmen.

Für eine möglichst reibungslose Reise von "Tür-zu-Tür" sollten daher insbesondere zwei Bereiche beachtet werden:

Es ist wichtig, Reisende in die Lage zu bringen, ihre Reisen selbst zu organisieren, selbständig auf Informationen zuzugreifen, bestimmte Teile der Reise selbständig zu reservieren und ihre Pläne an die Umstände anpassen zu können.

Zudem müssen Reisende auch geführt werden können, wobei der größte Teil der Planung und Durchführung Dienstleistern anvertraut wird und sich die Reisenden darauf verlassen können, dass diese die Reiseroute für sie möglicherweise an neue Umstände anpassen.

Fest steht dabei, dass der Preis auch bei intermodalen Reisen Hauptgrund für die jeweilige Entscheidung der Kunden bleiben wird. Außerdem ist davon auszugehen, dass Geschäftsreisende nach wie vor besonderen Wert auf eine kurze Dauer der Reisen legen werden. Allerdings machen sich die Menschen zunehmend Sorgen um die Umwelt, was ihre Reiseentscheidungen weiter beeinflussen wird.

Geschäftsmodell multimodaler Verkehr Es gibt dabei drei Geschäftsmodelle, die für den multimodalen Verkehr umgesetzt werden können: ein einziger Vertrag, der sich aus einer Vereinbarung zwischen zwei oder mehreren Betreibern über das Angebot eines multimodalen Produkts ergibt, bei dem einer der Betreiber gegenüber dem Fahrgast als einziger Vertragspartner auftritt. In diesem Fall sind Bestimmungen über die Aufteilung der Haftung in der Vereinbarung zwischen den beteiligten Betreibern enthalten, zum Beispiel MaaS (Mobility as a Service) ein einziger Vertrag, der aus einem Produkt besteht, das von einem zwischengeschalteten Unternehmen (beispielsweise einem Online-Verkäufer oder einem Reiseveranstalter) angeboten wird und die Beförderungsleistungen aller beteiligten Unternehmen umfasst ein einziger multimodaler Transportunternehmer, der über eine Fahrzeugflotte (Flugzeuge, Züge, Busse) verfügt und der den multimodalen Dienst als eine Einheit anbietet und über einen eigenen Versicherungsschutz verfügt, da er die Haftung für den gesamten Transportprozess übernimmt, zum Beispiel Frachtintegratoren

Die Einnahmen sollten zwischen den Verkehrsunternehmen aufgeteilt werden, je nachdem, mit welchem Verkehrsmittel der Fahrgast gereist ist. Dabei müssen auch Haftungsfragen geklärt werden. Voraussetzung für ein multimodales einheitliches Fahrkarten- und Zahlungssystem ist nicht zuletzt aber auch der freie Zugang zu den Fahrpreis- und Tarifdaten der beteiligten Verkehrsunternehmen.

Die Computerreservierungssysteme (CRS), die in der Luftfahrtbranche eingesetzt werden, können als Beispiel für bewährte Verfahren dienen. Dieses System wird von Reisebüros im Auftrag von Fluggesellschaften für Buchungs- und Planungsinformationen genutzt, liefert aber auch Informationen über Hotels, Autovermietungen und andere Aktivitäten. Zu diesem Zweck wurden den Fluggesellschaften sowohl in den USA als auch in der EU Vorschriften zur gemeinsamen Datennutzung auferlegt, um Transparenz und Neutralität bei der Anzeige von Informationen über diese Plattformen zu erzwingen.

Eine ähnliche Integration von öffentlichen (in der Regel subventionierten) Verkehrsdiensten und kommerziellen Diensten kann aber schwierig sein, da die Subventionierung eines Betriebs dazu dienen kann zu bestimmen, wie Verkehrsunternehmen ihre Fahrkarten anbieten können. So können Betreiber von öffentlichen Verkehrsdiensten aufgrund von Klauseln, die sich auf die subventionierten Preise beziehen, davon befreit sein, ihre Tarife für Dritte zugänglich zu machen.

Insbesondere die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen wurden als Hindernis für die Aufteilung der Einnahmen im integrierten Fahrkartenverkauf genannt.

Einheitliche Verantwortungen

Wenn die Beförderungsleistung von mehr als einem Verkehrsunternehmen erbracht wird und verschiedene Verkehrsträger einbezieht, sind die Rahmenbedingungen für die Erbringung dieser Dienstleistungen wichtig.

Die wichtigste Frage im Hinblick auf die Rechte und Pflichten der Fahrgäste ist die Folgende: Wer ist verantwortlich, wenn eine Reise unterbrochen wird, beispielsweise durch Verspätungen, Annullierungen, verlorenem Gepäck oder sogar Verletzung oder Tod von Fahrgästen?

Die bestehenden multimodalen Dienste beruhen im Allgemeinen auf Kooperationsvereinbarungen zwischen einer Fluggesellschaft und einem Hochgeschwindigkeitsbahnbetreiber. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen für multimodale Dienste, die von diesen Verkehrsunternehmen angeboten werden, scheinen keine spezifischen Bestimmungen zu enthalten, die sich mit den Fahrgastrechten in einem multimodalen Kontext befassen.

Im derzeitigen System können also die Rechte der Fahrgäste nicht gewährleistet werden, sobald eine Störung während eines Beförderungsabschnitts auftritt, die sich auf die weitere Reise auswirkt, die wiederum mit einem anderen Verkehrsträgern durchgeführt wird.

Es wurden in Europa bereits Anstrengungen unternommen, um bestimmte Vorschriften für die Tür-zu-Tür-Beförderungen zu harmonisieren, bei denen mehrere Verkehrsträger zum Einsatz kommen und bei denen sich Ausgangs- und Zielort nicht im selben Land befinden.

Ausgangspunkte für die Entwicklung derartiger Vorschriften könnten die bestehenden Abkommen über den kombinierten oder intermodalen Güterverkehr sein, das Europäische Übereinkommen über wichtige internationale Strecken des kombinierten Verkehrs und zugehörige Anlagen (AGTC) und das Abkommen über organisatorische und betriebliche Aspekte des kombinierten Verkehrs zwischen Europa und Asien.

Das AGTC definiert einen gemeinsamen Qualitätsstandard für die Infrastruktur des kombinierten Verkehrs in den wichtigsten europäischen Verkehrskorridoren.

Bereits im Jahr 2015 stellte das Europäische Parlament beispielsweise einen Gesetzesvorschlag zum Thema multimodale Reisen einen klaren und transparenten Schutz von Fahrgastrechten im multimodalen Kontext.

Diese Frage ist jedoch noch immer nicht geklärt. Was den multimodalen Verkehr anbelangt, so gibt es kein internationales Abkommen, das die Beförderung mit mehr als einem Verkehrsträger abdeckt, das in Kraft ist und umgesetzt wird.

Gemeinsame Nutzung von Daten

Um ein multimodales System zu schaffen und die Vorteile der Digitalisierung in vollem Umfang zu nutzen, muss der Zugang zu qualitativ hochwertigen Daten, einschließlich Daten über Strecken, Fahrpläne, Flottenverfügbarkeit, Erreichbarkeitsinformationen, Straßenarbeiten, Verkehr und Störungen, gewährleistet werden.

Um einen zuverlässigen und effizienten Betrieb sowie genaue Fahrgastinformationen zu gewährleisten, setzen viele öffentliche Verkehrssysteme sogar bereits auf digitale Informationssysteme. Die Verkehrsunternehmen scheinen jedoch eher zurückhaltend zu sein, wenn es um die gemeinsame Nutzung ihrer Daten geht, da sie befürchten, dass diese missbraucht werden könnten.

Einige der Daten eignen sich möglicherweise tatsächlich nicht für die gemeinsame Nutzung aufgrund von Datenschutz, Wettbewerbsgesetzen oder kommerziellen Einschränkungen und Bedenken. Dieses Problem wird noch dadurch verschärft, dass es keine gemeinsamen EU-Vorschriften oder Standards für den Zugang zu Tarifdaten gibt (abgesehen von der Delegierten Verordnung von 2017).

Fazit

Ein multimodales Verkehrskonzept funktioniert also nicht isoliert; die Multimodalität ist Teil eines großen integrierten Verkehrssystems. Damit Multimodalität erfolgreich sein kann, müssen die politischen Entscheidungsträger auf allen Ebenen – kommunal, regional und national – den Verkehr als Ganzes und nicht in unimodalen Segmenten betrachten.

Die wichtigste Herausforderung, der sich die Verkehrsbranche bei der Entwicklung multimodaler Angebote stellen muss, ist in erster Linie die Schaffung eines attraktiven und effizienten multimodalen Netzes.

Um nahtlose multimodale Dienste anbieten zu können, müssen die einzelnen Verkehrsunternehmen durch effiziente Verkehrsinfrastrukturen und -dienste auf nationaler und internationaler Ebene miteinander verbunden werden.

Gerade die verschiedenen rechtlichen Rahmenbedingungen sind dabei allerdings oft ein weiteres Hindernis für eine kommerzielle Zusammenarbeit zwischen Partnern aus verschiedenen Rechtssystemen – das heißt aus verschiedenen Ländern. Gesetze und Verordnungen sollten daher kompatibel gemacht werden, um ein einfaches Umsteigen von Fahrgästen von einem Verkehrsträger zum anderen zu fördern.

Es wird erwartet, dass Reisende von einem multimodalen Verkehrsangebot profitieren, da es bessere Anschlussmöglichkeiten bietet. Es wird auch erwartet, dass die Fahrgäste Zugang zu einem verbesserten Service mit besserem Rechtsschutz haben werden, für den Fall, dass es während einer multimodalen Fahrt zu einer Unterbrechung kommt.

Die Verkehrsunternehmen dürften bei einem multimodalen Verkehrsangebot von der gestiegenen Nachfrage aufgrund der verbesserten Anschluss- und Umsteigemöglichkeiten ebenfalls profitieren.

Die Art und Weise, wie die einzelnen Verkehrsträger interagieren, kann zu wirtschaftlichen Vorteilen führen, wobei die Auswirkungen des multimodalen Dienstes als Ganzes größer sein werden, als wenn jeder Dienst einzeln betrieben wird.

Über die Autoren Dr. Danica Babić, Assoc. Prof., Dr. Milica Kalić, Full Prof., Dr. Milan Janić, Principal Research Fellow, Dr. Slavica Dožić, Assoc. Prof., und Dr. Katarina Kukić, Assoc. Prof., sind von der Universität Belgrad an der Fakultät für Transport und Verkehrstechnik. Ihre Hauptforschungsgebiete sind Planung, Betrieb und Modellierung des Luftverkehrs, Multimodalität, Erhebungen und Anwendung von OR-Techniken (Operations Research). Sie waren an mehreren Forschungs- und Beratungsprojekten beteiligt und haben zahlreiche Lehrbücher und wissenschaftliche Arbeiten verfasst.

Hinweis: Dieser Artikel stellt eine Kurzfassung des in der wissenschaftlichen Zeitschrift Sustainability 2022, 14(11), 6503, veröffentlichten Artikels mit dem Titel "Integrated Door-to-Door Transport Services for Air Passengers: From Intermodality to Multimodality", verfasst von Danica Babić, Milica Kalić, Milan Janić, Slavica Dožić und Katarina Kukić, Universität Belgrad - Fakultät für Transport und Verkehrstechnik, Belgrad, Republik Serbien.

Teile dieser Studie wurden vom Gemeinsamen Unternehmen SESAR im Rahmen des Projekts "Synergien zwischen Verkehrsträgern und Luftverkehr" (SYN + AIR) unter der Fördervereinbarung Nr. 894116 unterstützt.