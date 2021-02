Mittelständische Luftfahrtzulieferer setzen auf neue Standbeine

In der zivilen Luftfahrtindustrie sind die Aufträge durch Corona um 40 Prozent zurückgegangen, drei Viertel der Zulieferer sind in Kurzarbeit. Wie aus einer Studie der h&z-Unternehmensberatung hervorgeht, sind die meisten Unternehmen dennoch zuversichtlich und hoffen auf neue Technologien, schreiben Studien-Autoren Steffen Wenzel und Oliver Bendig in einem Gastbeitrag für airliners.de.

Die globale Covid-19-Krise hatte ab März 2020 massive Auswirkungen auf den internationalen Flugverkehr und Fluggesellschaften. Im Jahr 2020 lag die Anzahl der Flugbewegungen in Deutschland laut Deutscher Flugsicherung (DFS) 56,2 Prozent unter dem Vorjahresniveau (siehe Abbildung 1). In der Folge führte die Pandemie zu einer im Vergleich zum Rekordjahr 2019 stark verringerten Nachfrage nach Neuflugzeugen und zu großen Einbrüchen der Auslieferungen von Passagiermaschinen bei den OEMs.

Die in Deutschland ansässigen – vor allem mittelständischen Luftfahrtzulieferer – sind stark von Airbus abhängig und wurden von der Krise hart getroffen. Zusammen mit dem BDLI hat die Münchner Unternehmensberatung h&z drei bundesweite Umfragen (April, Mai und Dezember 2020) in der deutschen mittelständischen Luft- und Raumfahrtzulieferindustrie durchgeführt. Mit den Umfragen wurden der Status quo der mittelständischen Luftfahrtzulieferer in der Covid-19-Krise und ihre Maßnahmen und Strategien zur Krisenüberwindung untersucht.

Abbildung 1: Sinnbild des Zustands einer Industrie: Flugbewegungen in Deutschland 2020 © h&z

Strategien zur Krisenüberwindung

Zur Bewältigung der Covid-19 Krise wenden mittelständische Luft- und Raumfahrtzulieferer unterschiedliche Maßnahmen an. Darunter fallen einerseits Maßnahmen zur Stabilisierung der Unternehmensfinanzen und andererseits strategische Maßnahmen zur Krisenüberwindung. Zu den angewendeten strategischen Maßnahmen zählen Diversifikation zur Erschließung alternativer Erlösquellen und Restrukturierung der Unternehmen, um die Firmen an die neuen Marktgegebenheiten anzupassen.

Kurzarbeit war das meistgenutzte Finanzinstrument zur Bewältigung der Krise. 72 Prozent der Befragten wenden sie an und insgesamt 95 Prozent der Befragten schätzen die Effektivität von Kurzarbeit als sehr hilfreich (67 Prozent) oder hilfreich (28 Prozent) ein. Die Anwendung der Kurzarbeit hat den mittelständischen Unternehmen geholfen ihre Personalkosten schnell zu senken und die Firmen finanziell entlastet, ohne dass sie sich von einem Großteil ihrer Belegschaft trennen mussten.

Wird die Anwendung der Kurzarbeit im Jahresverlauf 2020 betrachtet (siehe Abbildung 2), so ist ersichtlich, dass 36 Prozent der Unternehmen diese als Sofortmaßnahme unmittelbar nach Krisenbeginn eingesetzt haben. Die mittelständischen Zulieferer konnten mit Hilfe der Kurzarbeit die finanziellen Einbußen aus der Ratenreduktion von Airbus (ab April 2020) durch Einsparung von Personalkosten abdämpfen. Von April auf Mai gab es einen positiven Trend und einen starken Anstieg der Anwender von Kurzarbeit von 36 Prozent auf 69 Prozent. Diese Anzahl ist bis Ende des Jahres noch einmal leicht auf 72 Prozent gestiegen. Dies zeigt die Wichtigkeit der Kurzarbeit für die Mehrheit der mittelständischen Luft- und Raumfahrtzulieferer in Deutschland.

Abbildung 2: Trend zur Anwendung von Kurzarbeit im Jahr 2020 © h&z

Ein weiteres hilfreiches und häufig angewendetes Instrument zur Unternehmenssicherung und Stärkung der Liquidität sind Corona-Soforthilfen. Etwa ein Viertel der Befragten nutzten oder planen, Corona-Soforthilfe zu nutzen. 79 Prozent der Corona-Soforthilfe-Empfänger bewerteten die Effektivität der sofortigen Liquiditätshilfe positiv als sehr hilfreich (37 Prozent) oder hilfreich (42 Prozent).

Abbildung 3 zeigt die Top-Maßnahmen zur Krisenüberwindung. Dies sind, gemäß der Umfrage, die Erschließung neuer Kundenbranchen, Geschäftszweckerweiterung, Restrukturierung und Aufbau von Partnerschaften. 79 Prozent der Befragten haben bereits durch gesteigerte Vertriebsaktivitäten neue Kundenbranchen erschlossen oder planen dies zu tun, um die Abhängigkeit von der Luftfahrtbranche und dem Hauptkunden Airbus zu reduzieren. Hier gibt es sichtbare Tendenzen, dass sich mittelständische Luft- und Raumfahrtzulieferer in Bereiche entwickeln, in denen ähnlich hohe Qualitätsanforderungen gelten. Konkret geht es um Branchen wie Automotive, Rüstungsindustrie sowie Medizintechnik.

Um sich zu diversifizieren, haben 23 Prozent der Unternehmen bereits neue Geschäftszwecke erschlossen und weitere 39 Prozent planen, dies zu tun. Häufig entwickeln Firmen zusätzliche Dienstleistungsangebote wie Engineering- und Projektmanagement, um weitere Ertragsströme zu erschließen und ihr Portfolio mit Servicedienstleistungen abzurunden.

69 Prozent der Befragten haben ihr Unternehmen restrukturiert oder planen dies zu tun, um ihre Unternehmen an das neue, verringerte Umsatzniveau anzupassen. 35 Prozent der Befragten haben ihr Unternehmen bereits restrukturiert und 34 Prozent planen dies in den nächsten Monaten zu tun. Viele Zulieferer stehen vor der Herausforderung ihr Geschäft neu strukturieren zu müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen zu gewährleisten und diese damit zukunftsfähig zu machen. Dies schließt Reorganisationen, Veränderungen der Kostenstrukturen und Standortentscheidungen ein.

Abbildung 3: Anwendung strategischer Maßnahmen zur Bewältigung der Covid-19-Krise © h&z

Ein Aufbau strategischer Partnerschaften ist von 51 Prozent der Befragten geplant, wobei bei 15 Prozent bereits Partnerschaften bestehen. Diese Partnerschaften sollen unter anderem dazu führen, dass kleinere Zulieferer ihre Kapazitäten bündeln und gemeinsam Aufträge mit hohen Volumina stemmen können.

Markteinschätzung

Laut Befragung sind Unternehmen im zivilen Luftfahrtzuliefermarkt am stärksten von der Krise betroffen. Es wird angenommen, dass das Marktsegment im Jahr 2020 45 Prozent kleiner war als im Jahr 2019. Eine Markterholung im Bereich der zivilen Luftfahrt wird von den Befragten erst im Jahr 2024 erwartet (siehe Abbildung 4). Mittelständische Zulieferer, die sich auf den zivilen Luftfahrtmarkt spezialisiert oder diesen ausschließlich bedient haben, wurden daher besonders stark von der Covid-19-Krise getroffen.

Die Einschätzung der Entwicklung des militärischen Luftfahrtzuliefermarkts war im Dezember deutlich positiver als im April 2020. Die Befragten erwarten in diesem Segment Zuwächse von 2 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019 (siehe Abbildung 4). Auch für den Raumfahrtzuliefermarkt erwarten die Befragten, dass dieser im Jahr 2020 auf dem Niveau von 2019 verbleibt. Ein Fazit der Krise ist, dass mittelständische Zulieferer, die einen höheren Anteil ihrer Wertschöpfung im Bereich militärischer Luftfahrt oder im Bereich Raumfahrt erwirtschaften, im Krisenjahr 2020 deutlich bessere Ergebnisse erzielen konnten.

Abbildung 4: Einschätzung der Marktentwicklung im Vergleich zu 2019 h&z

Trends

Neben aktuell wichtigen Themen wie Cash-Management und Krisenüberwindung beschäftigen sich die Verantwortlichen der mittelständischen Luft- und Raumfahrtzulieferbetriebe mit den Weichenstellungen für die Zukunft. Darunter fällt zum einen der Re-Ramp-Up der Produktion und die damit verbundenen Vorbereitungen. Zum anderen gilt es für die Entscheider und Gesellschafter die übergreifenden Branchen- und Technologietrends zu verfolgen und sich mit der eigenen Firma strategisch vorteilhaft zu positionieren.

Zu den aktuellen Branchentrends zählt die erwartete Marktkonsolidierung im Bereich der Luftfahrtzulieferer. Es wird erwartet, dass es in den kommenden Jahren zu einer strukturellen Verschiebung im Markt kommt und sich eine Marktstruktur mit zahlenmäßig weniger, aber größeren Zulieferern herausbilden wird. Um dies zu erreichen, wird vermehrt mit vertikaler Integration und Übernahmen entlang der Wertschöpfungskette gerechnet. Außerdem tendieren verschiedene Zulieferer aus strategischen Gründen dazu den Status des Tier-1-Suppliers einnehmen zu wollen und mit erhaltener POA als Herstellbetrieb in der Luftfahrt direkt an die Endlinien der Luftfahrt-OEMs liefern zu können und damit ihre Markt- und Verhandlungsposition langfristig zu stärken.

Im Technologiebereich werden für Luftfahrt-OEMs aktuell die Entwicklung neuer Flugzeugtypen mit veränderten Antriebskonzepten und zum Beispiel der Nutzung von Wasserstoff als Treibstoff wichtig. Auch diese innovativen Zukunftsaspekte müssen mittelständische Zulieferer trotz der Krise im Auge behalten, um anschließend wieder durchstarten zu können und für die zukünftigen Herausforderungen gut gerüstet zu sein. Dieser strategische Weitblick wird sich bei gleichzeitig gutem Krisenmanagement auszahlen.