Mit Maske und Abstand durch das Terminal

Mehr Reisende mit Rollkoffern, mehr Fluganzeigen an der Terminaltafel: Auch wenn der Betrieb am Frankfurter Flughafen noch weit von Normalzeiten entfernt ist, ist die Zeit der großen Leere vorbei. Doch ohne Maske geht fast gar nichts.

Bord- und Flughafenservice in Coronazeiten sieht derzeit anders aus als vor der Corona-Pandemie - etwa wenn Mitarbeiter des Flughafens Frankfurt mit einer Box und einer großen Pinzette vor den Reisenden stehen. Früher war das das Signal, dass es gleich ein heißes Handtuch gibt, als willkommene Entspannung vor dem Flug. Jetzt gibt es eine Mund-Nasen-Maske, falls denn bis zu diesem Zeitpunkt tatsächlich jemand die Pflicht zur Bedeckung von Mund und Nase im Flughafenterminal ignoriert haben sollte.

Dabei sind die Abstands- und Hygieneregeln, die mittlerweile am Flughafen gelten, unübersehbar. Schon an den Eingangstüren sind Informationen angebracht, alle fünf Minuten weisen mehrsprachige Durchsagen auf Maskenpflicht und Sicherheitsabstand hin. Insgesamt 80 Desinfektionsspender an wichtigen Kontaktpunkten am Terminal, etwa in der Gepäckhalle, stehen bereits, und 10.000 Bodenmarkierungen an Gepäckbändern, im Check-in-Bereich oder anderen Stellen, an denen sich die Reisenden anstellen, zeigen den nötigen Abstand auf,

Derzeit ist das Abstandhalten kein Problem, auch wenn allmählich wieder mehr Betrieb herrscht. "Die Tendenz ist steigend", freut sich Stefan Schulte, Vorsitzender des Flughafenbetreibers Fraport. Das Ende der Reisewarnung für viele Länder hat den Passagierverkehr am Frankfurter Flughafen vergangene Woche etwas belebt. Gab es noch vor wenigen Wochen nur einige Tausend Passagiere täglich zählte der Flughafenbetreiber Fraport vom 15. bis 21. Juni schon wieder über 161.000 Fluggäste. Das sind aber auch immer noch rund 89 Prozent weniger als ein Jahr zuvor.

Lange Schlagen sollen vermieden werden

Das wirkt sich auf die Länge der Schlangen und entsprechend auf die Geduld der Passagiere aus - wobei direkter Kontakt zwischen Mitarbeitern und Passagieren bei Check-In, Gepäckabgabe und Boarding möglichst weitgehend vermieden werden soll, wie Klaus Froese, CEO des Lufthansa Hub Frankfurt, erläutert. Online-Check-In und selbstständige Gepäckaufgabe sind da besonders bedeutsam. Ist doch einmal unmittelbarer Kontakt am Schalter nötig, sorgt eine Plexiglasscheibe für gegenseitigen Infektionsschutz.

Allzu große Nähe soll auch bei der Sicherheitskontrolle vermieden werden. Damit es nicht zu viele "Berührungsflächen" gibt, sollen Kleingeld, Schlüssel und dergleichen nun nicht in einer Plastikwanne abgelegt, sondern in Jackentaschen oder im Handgepäck verstaut werden.

Zudem werden zusätzliche Sicherheitsspuren aufgemacht, sollten sich die Reisenden stauen und allzu eng aneinander rücken, sagt Michael Dewenter, Leitender Polizeidirektor der Bundespolizei am größten deutschen Verkehrsflughafen.

Seien Nachkontrollen nötig, würden die Reisenden von der eigentlichen Kontrollspur weg geleitet - "und die Mitarbeiter sollen möglichst seitlich, nicht frontal stehen", so Dewenter über den möglichst großen Schutz auch für das Sicherheitspersonal.

In Kleingruppen ins Flugzeug

Auch der Boarding-Prozess sei auf Abstands- und Hygieneregeln abgestimmt, versichert Froese. Die Passagiere würden in kleinen Gruppen an Bord gebeten, in denen die Reihenfolge durch den Sitzplatz bestimmt werde - erst die Reisenden mit den Fensterplätzen, dann gehen die Passagiere mit einem Platz am Gang an Bord. Beim Einsteigen überreichen die Flugbegleiter - natürlich mit Maske - nicht etwa ein Bonbon für den Druckausgleich beim Start, sondern ein Desinfektionstuch.

Zu Sorgen vor einer möglichen Infektionsgefahr in der Flugzeugkabine verweist Froese auf die Filter, die bereits vor der Krise in den Klimaanlagen der Flugzeuge eingebaut waren und für die "Luftqualität eines Operationssaals" sorgten. Zudem sorge der Luftfluss von oben nach unten dafür, dass im Flugzeug keine Luft "steht". Offene Speisen würden derzeit nicht angeboten und in der Economy-Klasse werden jetzt Wasserflaschen ausgeteilt statt Getränke auszuschenken.

Ansteckungsrisiko in Flugzeugkabinen Nach Angaben des Flugzeugherstellers Airbus sorgt ein komplexes und geschlossenes Belüftungssystem in Passagiermaschinen für eine sehr saubere Luft und ein geringes Infektionsrisiko an Bord. Airbus-Chef-Ingenieur Jean-Brice Dumont versichert: "Die Luft im Flugzeug ist bei der Landung sauberer als nach dem Schließen der Türen beim Start." Die EU-Kommission hatte bereits 2003 anlässlich der damaligen SARS-Gefahren bestätigt, dass in allen nach 1985 konstruierten Flugzeugen Umluftsystem-Hochleistungspartikelfilter (HEPA-Filter) zum Standard gehören. Diese seien höchst effizient in der Abscheidung von Staub und Schadstoffen aus der Luft, wie Tröpfchen, Bakterien und große Mikroben. Je nach Flugzeugtyp werde das gesamte Kabinenluftvolumen alle zwei Minuten ausgetauscht. Eine Infektion durch Anhusten oder direkten Kontakt ist allerdings auch im Flugzeug möglich - gerade, wenn Menschen eng beieinandersitzen. "Es ist notwendig, dass die Passagiere auch im Flugzeug Masken tragen und alle Hygienemaßnahmen beachten", erklärt Dumont. Um den Abstand einzuhalten, empfehlen die EU-Behörden für Flugsicherheit (EASA) und für Krankheitsbekämpfung (ECDC), den Mittelsitz einer Reihe oder jede zweite Reihe freizulassen - wenn es die Zahl der Passagiere erlaubt.

Mit all diesen Maßnahmen sehen sich Fraport, Lufthansa und Bundespolizei für steigendes Passagieraufkommen und die bevorstehenden Sommerferien gerüstet. Lufthansa werde dann allein ab Frankfurt rund 100 Ziele anfliegen, kündigt Froese an.

Noch allerdings zögern viele, auch tatsächlich einen Flug zu buchen, jedenfalls wenn es um mittelfristige Planungen geht. "Die nächsten sieben bis zehn Tage sehen die Menschen als überschaubar an - und wenn es um die Osterferien 2021 geht, gehen sie davon aus, dass dann alles überstanden ist", sagt Froese. Problematisch seien noch die Zeiträume dazwischen.

Doch immerhin: Am Terminal herrscht nicht mehr die gespenstische Leere der ersten Corona-Monate. Passagiere stehen wieder vor den Schaltern, ziehen ihre Trolleys zur Sicherheitskontrolle oder warten am Gepäckband. Natürlich mit Maske. Denn ohne Mund-Nasen-Schutz geht es derzeit fast nirgends.

Die Bundespolizisten, die von ihren Kabinen aus Passkontrollen vornehmen, können wegen des vorhandenen Schutzes darauf verzichten, so Dewenter. Und auch das Cockpit ist nach Angaben eines Piloten maskenfreie Zone: "Beim Fliegen tragen wir keine." Die soziale Distanz von Menschengruppen sei schließlich garantiert.