Für das anonyme Corona-Job-Protokoll auf airliners.de führen wir vertrauliche Gespräche mit Mitarbeitenden aus der Luftfahrtbranche. Wie verändert Corona den Blick auf die Arbeit, wie planen die Menschen ihre Zukunft?

Jonas*, Luftverkehrskaufmann (vorher Flugbegleiter)

Anfang Oktober ist es so weit. Mit Ende 20 wird Jonas sein buntes, erfahrungsreiches, aufregendes und im wahrsten Wortsinn bewegtes Arbeitsleben am Frankfurter Flughafen und als Flugbegleiter gegen ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik eintauschen. Die Corona-Krise gab hierfür nicht nur wichtige Impulse, sondern war genau genommen nur das Zünglein an der Waage.

Eigentlich war der Berufswunsch immer klar für Jonas. Es sollte der Luftverkehr sein. Nach dem Abitur hatte er sich bei einem großen Flughafenbetreiber beworben, sowohl für eine Ausbildung zum Luftverkehrskaufmann als auch für ein Studium des Luftverkehrsmanagements. Für die Ausbildung bekam er sofort eine Zusage, für das Studium zunächst eine Absage.

"Als man mir später doch noch einen Studienplatz angeboten hat, habe ich mich entschieden, doch lieber die Ausbildung zu machen", erklärt Jonas rückblickend. Bereut hat er diese Entscheidung nie. Die Ausbildung machte ihm großen Spaß, besonders in den Abteilungen, in denen er mit Passagieren arbeiten durfte. Abgeschlossen hat er sie als Jahrgangsbester.

Vom Flughafen bekam er nach der Ausbildung zwar ein Jobangebot, doch das schlug er aus. Stattdessen stieg er als Flugbegleiter bei einer deutschen Fluggesellschaft ein. Um seinen geistigen Hunger weiterhin zu stillen, schrieb er sich zudem für ein Fernstudium der Informatik ein. Doch das vertrug sich einfach nicht mit seinem neuen Fliegerleben, das ihn in fremde Länder und zu neuen Menschen und Freundschaften führte. Nach nur einem Semester ließ es er wieder sein und exmatrikulierte sich.

Nicht mehr so aufregend und glitzernd

Doch irgendwann wurde selbst das, was anfänglich so aufregend geglitzert hatte, zur Routine, ermüdend und auch ein wenig langweilig. Eine neue Beziehung gab letztendlich den Ausschlag, die Fliegerei aufzugeben und nur noch am Boden zu arbeiten. Und dann kam Corona.

Gerade erst im Januar hatte Jonas in seiner Firma einen neuen Aufgabenbereich übernommen, war darin geschult und eingearbeitet worden. Irgendwann im März, gerade als er sich halbwegs sicher fühlte in dem, was er zu tun hatte, musste aber auch er wegen nicht mehr stattfindender Flüge in Kurzarbeit gehen. Höchstens ein oder zwei Tage pro Monat konnte sein Arbeitgeber ihn beschäftigen. Für ihn fühlte sich das so unwirklich an.

Er bestaunte die nie erwartete Kurzarbeit an einem internationalen Flughafen wie ein Exponat im Museum, das aus einer Kultur stammt, die bereits vor Tausenden von Jahren untergegangen ist und zu dem sich einfach kein Bezug mehr zur Gegenwart herstellen lässt. Mit dem unfreiwilligen Müßiggang arrangierte er sich schnell, zumindest für eine Weile. "Anfangs habe ich es sehr genossen, jeden Morgen ausschlafen zu können und viel Zeit für mich zu haben", gibt er zu.

Dann kam die Unzufriedenheit

Doch nach ein, zwei Monaten gefiel ihm diese Situation nicht mehr. Struktur und die Zufriedenheit am Ende eines geregelten Arbeitstages begannen ihm zu fehlen. Seine innere Stimme räusperte sich und stellte dann laut und unüberhörbar unbequeme Fragen vom Typ: "Wie lange werde ich mit meinem aktuellen Job noch zufrieden sein? Wird er mich auf Dauer genügend fordern? Und: Will ich überhaupt bis zur Rente in der Luftfahrt arbeiten?" Er spürte, dass er bereit war, den Flughafen und die Luftfahrt loszulassen und sich beruflich zu verändern.

Ein duales Studium der Wirtschaftsinformatik, nicht nur wegen des Interesses, sondern auch wegen der vielen beruflichen Möglichkeiten hinterher, sollte es werden. Tagelang recherchierte er im Internet über potenzielle Arbeitgeber und Universitäten, schrieb Bewerbungen, absolvierte Onlinetests, folgte Einladungen zu Vorstellungsgesprächen. "Leicht ist mir das anfangs nicht gefallen", sagt er und lacht, "ich musste ganz schön meine Trägheit überwinden und einfach mal anfangen."

Welchen Anteil hatte jetzt explizit die Corona-Krise am plötzlichen Mut zur Veränderung? Jonas wird nachdenklich. "Wahrscheinlich hätte mir meine aktuelle Arbeit noch eine Weile Spaß gemacht, doch dann hätte auf jeden Fall eine neue Herausforderung kommen müssen. Da auch ein Studium in den letzten Jahren immer wieder ein Thema war, habe ich das jetzt einfach mal in die Hand genommen", analysiert er seine Entscheidung.

Sein Bewerbungsmarathon hat sich für ihn gelohnt, er überzeugte. Insgesamt fünf Zusagen hat er bekommen, doch nur für ein Unternehmen konnte und musste er sich entscheiden. Natürlich hofft er, die richtige Wahl getroffen zu haben. Und wer weiß, vielleicht führt ihn sein Weg in drei Jahren, wenn er ausgebildeter Wirtschaftsinformatiker ist und die Corona-Krise hoffentlich überwunden, ja doch wieder zurück an den Flughafen.